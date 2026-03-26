Военного РФ приговорили к 12 годам за похищение жителя Черниговщины, - Офис Генпрокурора
Российский военнослужащий приговорен к 12 годам лишения свободы за похищение гражданского лица и незаконное завладение имуществом в Черниговской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.
Обстоятельства преступления
Речь идет о событиях 7 марта 2022 года в селе Гремяч, которое находилось под временной оккупацией российских войск.
По данным следствия, военнослужащий РФ 90-й гвардейской танковой дивизии действовал в сговоре с другими военными: они, угрожая оружием, завладели двумя автомобилями местного жителя, после чего незаконно лишили его свободы.
Следствие отмечает, что местонахождение и судьба похищенного гражданского лица пока остаются неизвестными.
Решения судов
Суд первой инстанции признал обвиняемого виновным и назначил максимальное наказание - 12 лет лишения свободы. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.
17 марта 2026 года Верховный Суд подтвердил решение, признав наказание справедливым и соответствующим тяжести преступления.
Дело рассмотрено в специальном судебном производстве (in absentia), то есть в отсутствие обвиняемого.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль