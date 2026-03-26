Военного РФ приговорили к 12 годам за похищение жителя Черниговщины, - Офис Генпрокурора

Российский военнослужащий приговорен к 12 годам лишения свободы за похищение гражданского лица и незаконное завладение имуществом в Черниговской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстоятельства преступления

Речь идет о событиях 7 марта 2022 года в селе Гремяч, которое находилось под временной оккупацией российских войск.

По данным следствия, военнослужащий РФ 90-й гвардейской танковой дивизии действовал в сговоре с другими военными: они, угрожая оружием, завладели двумя автомобилями местного жителя, после чего незаконно лишили его свободы.

Следствие отмечает, что местонахождение и судьба похищенного гражданского лица пока остаются неизвестными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Председателя ЦИК РФ Памфилову будут судить за псевдовыборы на оккупированных территориях Украины, - Офис Генпрокурора

Решения судов

Суд первой инстанции признал обвиняемого виновным и назначил максимальное наказание - 12 лет лишения свободы. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

17 марта 2026 года Верховный Суд подтвердил решение, признав наказание справедливым и соответствующим тяжести преступления.

Дело рассмотрено в специальном судебном производстве (in absentia), то есть в отсутствие обвиняемого.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине до 10 лет приговорили судью РФ за псевдосуд над бойцом "Азова", - Офис Генпрокурора