Військового РФ засудили до 12 років за викрадення жителя Чернігівщини, - Офіс Генпрокурора

Російського військовослужбовця засуджено до 12 років ув’язнення за викрадення цивільного та незаконне заволодіння майном на Чернігівщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

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Обставини злочину

Йдеться про події 7 березня 2022 року в селі Грем’яч, яке перебувало під тимчасовою окупацією російських військ.

За даними слідства, військовослужбовець РФ 90-ї гвардійської танкової дивізії діяв у змові з іншими військовими: вони, погрожуючи зброєю, заволоділи двома автомобілями місцевого жителя, після чого незаконно позбавили його волі.

Слідство зазначає, що місцезнаходження та доля викраденого цивільного наразі залишаються невідомими.

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Рішення судів

Суд першої інстанції визнав обвинуваченого винним та призначив максимальне покарання - 12 років позбавлення волі. Апеляційний суд залишив вирок без змін.

17 березня 2026 року Верховний Суд підтвердив рішення, визнавши покарання справедливим і таким, що відповідає тяжкості злочину.

Справу розглянуто у спеціальному судовому провадженні (in absentia), тобто за відсутності обвинуваченого.

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