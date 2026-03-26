Військового РФ засудили до 12 років за викрадення жителя Чернігівщини, - Офіс Генпрокурора
Російського військовослужбовця засуджено до 12 років ув’язнення за викрадення цивільного та незаконне заволодіння майном на Чернігівщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.
Обставини злочину
Йдеться про події 7 березня 2022 року в селі Грем’яч, яке перебувало під тимчасовою окупацією російських військ.
За даними слідства, військовослужбовець РФ 90-ї гвардійської танкової дивізії діяв у змові з іншими військовими: вони, погрожуючи зброєю, заволоділи двома автомобілями місцевого жителя, після чого незаконно позбавили його волі.
Слідство зазначає, що місцезнаходження та доля викраденого цивільного наразі залишаються невідомими.
Рішення судів
Суд першої інстанції визнав обвинуваченого винним та призначив максимальне покарання - 12 років позбавлення волі. Апеляційний суд залишив вирок без змін.
17 березня 2026 року Верховний Суд підтвердив рішення, визнавши покарання справедливим і таким, що відповідає тяжкості злочину.
Справу розглянуто у спеціальному судовому провадженні (in absentia), тобто за відсутності обвинуваченого.
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