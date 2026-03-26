Еще 15 детей и подростков вернули с оккупированных территорий и из РФ

На прошлой неделе с оккупированных РФ территорий и из России вернули еще 15 детей и подростков.

Об этом сообщает организация Bring Kids Back UA, передает Цензор.НЕТ.

"Все они пережили страх, угрозы и давление, но теперь, наконец, в безопасности", - говорится в сообщении.

Истории детей и подростков

Так, среди спасенных:

19-летний Ярослав, которого представители ФСБ удерживали в подвале и допрашивали в течение ночи. Оккупанты заставляли его подписать контракт с российской армией.

18-летняя Ирина, которая несколько дней не могла выйти из дома из-за постоянных обстрелов. Она оставалась без воды и еды, пока российские военные агрессивно преследовали гражданских, в частности молодых девушек, на улицах их города. Достигнув совершеннолетия, Ирина смогла выехать из оккупации.

9-летний Назар, который в течение четырех лет жил под постоянными обстрелами, поскольку семья не имела возможности уехать из оккупированного села. Российские военные устроили позиции в нескольких сотнях метров от их дома, мимо дома регулярно пролетали снаряды, а мины неоднократно падали прямо во двор. Сегодня, к счастью, вся семья мальчика в безопасности.

Дети уже получают помощь

Отмечается, что эти и еще 12 детей, которых удалось спасти на прошлой неделе, уже получили шанс на новую жизнь. Все они находятся в центрах "Надія і відновлення" и получают психологическую поддержку, помощь с документами, жилье и заботу - все, чтобы вернуть себе спокойствие и детство.

"Однако сотни тысяч украинских детей до сих пор остаются на временно оккупированных территориях. Оккупационные власти усиливают давление, пытаются принудительно мобилизовать подростков и затрудняют маршруты возвращения", - добавили в организации.

