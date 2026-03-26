Ще 15 дітей і підлітків повернули з окупованих територій та РФ
З окупованих РФ територій та Росії минулого тижня повернули ще 15 дітей та підлітків.
Про це повідомляє організація Bring Kids Back UA, передає Цензор.НЕТ.
"Усі вони пройшли через страх, погрози та тиск, але тепер нарешті в безпеці", - йдеться в повідомленні.
Історії дітей та підлітків
Так, серед врятованих:
- 19-річний Ярослав, якого представники ФСБ утримували у підвалі та допитували протягом ночі. Окупанти змушували його підписати контракт із російською армією.
- 18-річна Ірина, яка кілька днів не могла вийти з дому через постійні обстріли. Вона залишалася без води та їжі, поки російські військові агресивно переслідували цивільних, зокрема молодих дівчат, на вулицях їхнього міста. Досягнувши повноліття, Ірина змогла виїхати з окупації.
- 9-річний Назар, який протягом чотирьох років жив під постійними обстрілами, адже родина не мала можливості виїхати з окупованого села. Російські військові облаштували позиції за кілька сотень метрів від їхнього будинку, повз дім регулярно пролітали снаряди, а міни неодноразово падали просто на подвір’я. Сьогодні, на щастя, вся родина хлопчика у безпеці.
Діти вже отримують допомогу
Зазначається, що ці та ще 12 дітей, яких вдалося врятувати минулого тижня, вже отримали шанс на нове життя. Усі вони перебувають у центрах "Надії та відновлення" та отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, житло й турботу — усе, щоб повернути собі спокій і дитинство.
"Втім сотні тисяч українських дітей досі залишаються на тимчасово окупованих територіях. Окупаційна влада посилює тиск, намагається примусово мобілізувати підлітків та ускладнює маршрути повернення", - додали в організації.
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