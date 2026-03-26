Ще 15 дітей і підлітків повернули з окупованих територій та РФ

З окупованих РФ територій та Росії минулого тижня повернули ще 15 дітей та підлітків.

Про це повідомляє організація Bring Kids Back UA, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Усі вони пройшли через страх, погрози та тиск, але тепер нарешті в безпеці", - йдеться в повідомленні.

Історії дітей та підлітків

Так, серед врятованих:

19-річний Ярослав, якого представники ФСБ утримували у підвалі та допитували протягом ночі. Окупанти змушували його підписати контракт із російською армією.

18-річна Ірина, яка кілька днів не могла вийти з дому через постійні обстріли. Вона залишалася без води та їжі, поки російські військові агресивно переслідували цивільних, зокрема молодих дівчат, на вулицях їхнього міста. Досягнувши повноліття, Ірина змогла виїхати з окупації.

9-річний Назар, який протягом чотирьох років жив під постійними обстрілами, адже родина не мала можливості виїхати з окупованого села. Російські військові облаштували позиції за кілька сотень метрів від їхнього будинку, повз дім регулярно пролітали снаряди, а міни неодноразово падали просто на подвір’я. Сьогодні, на щастя, вся родина хлопчика у безпеці.

Також читайте: Ще 5 дітей повернули на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини

Діти вже отримують допомогу

Зазначається, що ці та ще 12 дітей, яких вдалося врятувати минулого тижня, вже отримали шанс на нове життя. Усі вони перебувають у центрах "Надії та відновлення" та отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, житло й турботу — усе, щоб повернути собі спокій і дитинство.

"Втім сотні тисяч українських дітей досі залишаються на тимчасово окупованих територіях. Окупаційна влада посилює тиск, намагається примусово мобілізувати підлітків та ускладнює маршрути повернення", - додали в організації.

Також читайте: Ще 13 дітей і підлітків повернули з окупації та РФ