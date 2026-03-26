РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10856 посетителей онлайн
Новости Запрет российских сайтов Запрет пропагандистских изданий в Украине
2 249 11

Еще девять медиасервисов государства-агрессора запретили в Украине

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Речь идет о сервисах Coocha, myru, Ontvtime.tv, RusTV, Tas-ix TV, ГлавТВ, "Русское телевидение онлайн", "Смотреть онлайн ТВ" и "Телеканалы".

Причины блокирования

По данным регулятора, эти ресурсы имеют полную или преимущественную направленность на территорию и аудиторию России.

В ходе мониторинга зафиксировано использование русского языка в качестве языка интерфейса по умолчанию, доступ к запрещенным в Украине СМИ, а также распространение контента с участием лиц из перечня тех, кто представляет угрозу национальной безопасности.

Запрещенный контент и реклама

Также выявлено размещение фильмов, запрещенных к показу в Украине, и трансляцию рекламы, ориентированной на аудиторию государства-агрессора.

Дальнейшие действия

В течение трех рабочих дней Нацсовет проинформирует профильного регулятора в сфере электронных коммуникаций об ограничении доступа к этим сайтам.

На данный момент в списке запрещенных уже насчитывается 70 российских сервисов.

Автор: 

СМИ (3770) Украина (44218) блокирование (489) медиагигиена (12)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Тю, якби не ця новина, я б ніколи й не дізнався про їх існування
А хто цілеспрямовано шукає лайно, той все рівно його знайде, - це аксіома.
показать весь комментарий
26.03.2026 16:17 Ответить
+5
Ніколи навіть не чув про такі "сервіси". Може тому, що не шукав?
показать весь комментарий
26.03.2026 16:14 Ответить
+3
Ви щось швидко, треба ще пару років почекати, навіщо спішити?
показать весь комментарий
26.03.2026 16:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Ви думаєте кацапня на місці сидить? Вони завтра ще якісь сервіси придумають, щоб тільки кацапсяче лайно на екранах любітьЄльЄй рускАВА ізЬіка текло рікою.
показать весь комментарий
26.03.2026 16:24 Ответить
А деж тепер харчєваться вони будуть???
Там же усі військовозобов'язані, але з довідками про інвалідність від МСЕК крупи, як і прокурорські та суддівські!!
показать весь комментарий
26.03.2026 16:09 Ответить
І це на п'ятому році відкритої агресії?
А чому СБУ й досі не поцікавились ХТО там головний вигодоотримувач?
Може там черговий "міндіч" чи єрмило якесь статки покращує?
Бо у нас, якісь висосані з пальця(чи звідки вони там сосуть) помиї про умовну "ліпєцьку хвабрику" для "недорогеньких" має більше ваги і оплати, ніж ворожі голоси прямо в українському інформаційному полі.
показать весь комментарий
26.03.2026 16:11 Ответить
Ніколи навіть не чув про такі "сервіси". Може тому, що не шукав?
показать весь комментарий
26.03.2026 16:14 Ответить
В нас і свого лайна вистачає.
показать весь комментарий
26.03.2026 16:33 Ответить
А чьому сайт - помийка медведчука "страна.ua" досі у відкритому доступі,ще і "Google" рекомедує для просмотру?
показать весь комментарий
26.03.2026 16:33 Ответить
Довбодятлам нема спокою...замість зарплат воїнам замилюють очі якойсь херньою,яка ще і не працює...
показать весь комментарий
26.03.2026 16:48 Ответить
а шо ж так підгорає?
показать весь комментарий
26.03.2026 16:59 Ответить
 
 