Еще девять медиасервисов государства-агрессора запретили в Украине

В Украине запретили еще девять российских медиасервисов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Речь идет о сервисах Coocha, myru, Ontvtime.tv, RusTV, Tas-ix TV, ГлавТВ, "Русское телевидение онлайн", "Смотреть онлайн ТВ" и "Телеканалы".

Причины блокирования

По данным регулятора, эти ресурсы имеют полную или преимущественную направленность на территорию и аудиторию России.

В ходе мониторинга зафиксировано использование русского языка в качестве языка интерфейса по умолчанию, доступ к запрещенным в Украине СМИ, а также распространение контента с участием лиц из перечня тех, кто представляет угрозу национальной безопасности.

Запрещенный контент и реклама

Также выявлено размещение фильмов, запрещенных к показу в Украине, и трансляцию рекламы, ориентированной на аудиторию государства-агрессора.

Дальнейшие действия

В течение трех рабочих дней Нацсовет проинформирует профильного регулятора в сфере электронных коммуникаций об ограничении доступа к этим сайтам.

На данный момент в списке запрещенных уже насчитывается 70 российских сервисов.

