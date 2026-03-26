Еще девять медиасервисов государства-агрессора запретили в Украине
В Украине запретили еще девять российских медиасервисов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Речь идет о сервисах Coocha, myru, Ontvtime.tv, RusTV, Tas-ix TV, ГлавТВ, "Русское телевидение онлайн", "Смотреть онлайн ТВ" и "Телеканалы".
Причины блокирования
По данным регулятора, эти ресурсы имеют полную или преимущественную направленность на территорию и аудиторию России.
В ходе мониторинга зафиксировано использование русского языка в качестве языка интерфейса по умолчанию, доступ к запрещенным в Украине СМИ, а также распространение контента с участием лиц из перечня тех, кто представляет угрозу национальной безопасности.
Запрещенный контент и реклама
Также выявлено размещение фильмов, запрещенных к показу в Украине, и трансляцию рекламы, ориентированной на аудиторию государства-агрессора.
Дальнейшие действия
В течение трех рабочих дней Нацсовет проинформирует профильного регулятора в сфере электронных коммуникаций об ограничении доступа к этим сайтам.
На данный момент в списке запрещенных уже насчитывается 70 российских сервисов.
А хто цілеспрямовано шукає лайно, той все рівно його знайде, - це аксіома.
Там же усі військовозобов'язані, але з довідками про інвалідність від МСЕК крупи, як і прокурорські та суддівські!!
А чому СБУ й досі не поцікавились ХТО там головний вигодоотримувач?
Може там черговий "міндіч" чи єрмило якесь статки покращує?
Бо у нас, якісь висосані з пальця(чи звідки вони там сосуть) помиї про умовну "ліпєцьку хвабрику" для "недорогеньких" має більше ваги і оплати, ніж ворожі голоси прямо в українському інформаційному полі.