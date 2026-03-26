Ще дев’ять медіасервісів держави-агресора заборонили в Україні
В Україні заборонили ще дев’ять російських медіасервісів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.
Йдеться про сервіси Coocha, myru, Ontvtime.tv, RusTV, Tas-ix TV, ГлавТВ, "Русское телевидение онлайн", "Смотреть онлайн ТВ" і "Телеканалы".
Причини блокування
За даними регулятора, ці ресурси мають повну або переважну спрямованість на територію та аудиторію Росії.
Під час моніторингу зафіксовано використання російської мови як мови інтерфейсу за замовчуванням, доступ до заборонених в Україні медіа, а також поширення контенту за участю осіб із переліку тих, що загрожують національній безпеці.
Заборонений контент і реклама
Також виявлено розміщення фільмів, заборонених до показу в Україні, та трансляцію реклами, орієнтованої на аудиторію держави-агресора.
Подальші дії
Упродовж трьох робочих днів Нацрада поінформує профільний регулятор у сфері електронних комунікацій щодо обмеження доступу до цих сайтів.
Наразі у переліку заборонених уже налічується 70 сервісів Росії.
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