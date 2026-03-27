Последствия вражеской атаки на Харьков: восемь пострадавших. ВИДЕО+ФОТО
В результате ночного удара дрона по жилому дому в Харькове пострадали 8 человек. Конструкции многоэтажного здания частично разрушены.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"Сегодня ночью Россия снова атаковала Харьков. Одно из попаданий пришлось на жилой 9-этажный дом", - говорится в сообщении.
В результате попадания частично разрушены внутренние конструкции и балкон квартиры на верхнем этаже. Пострадали восемь человек.
Последствия удара
Але є й гарна новина - ЛІДОР вчора прибув в ЕрРіяд (Саудівська Аравія ), завчасно надіславши кращих українських спеціалістів з дронами-перехоплювачами до арабських країн Перської Затоки збивати іранські шахеди.
І це - ПРАВИЛЬНО, бо пересічні в Україні, а також в Харкові, мають бути впевнені, що під час візиту ЛІДОРА члени королівської родини та їх піддані не постраждають від дронів союзника Мацковії!