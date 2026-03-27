Последствия вражеской атаки на Харьков: восемь пострадавших. ВИДЕО+ФОТО

В результате ночного удара дрона по жилому дому в Харькове пострадали 8 человек. Конструкции многоэтажного здания частично разрушены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Сегодня ночью Россия снова атаковала Харьков. Одно из попаданий пришлось на жилой 9-этажный дом", - говорится в сообщении.

В результате попадания частично разрушены внутренние конструкции и балкон квартиры на верхнем этаже. Пострадали восемь человек.

