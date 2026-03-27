Наслідки ворожої атаки на Харків: восьмеро постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок нічного удару дрона по житловому будинку в Харкові постраждало 8 людей. Частково зруйновано конструкції багатоповерхівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

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"Сьогодні вночі Росія знову атакувала Харків. Одне з влучань сталося у житлову 9-поверхівку", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок влучання частково зруйновано внутрішні конструкції та балкон квартири на верхньому поверсі. Постраждало восьмеро людей.

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Наслідки удару











