Наслідки ворожої атаки на Харків: восьмеро постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Унаслідок нічного удару дрона по житловому будинку в Харкові постраждало 8 людей. Частково зруйновано конструкції багатоповерхівки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
"Сьогодні вночі Росія знову атакувала Харків. Одне з влучань сталося у житлову 9-поверхівку", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок влучання частково зруйновано внутрішні конструкції та балкон квартири на верхньому поверсі. Постраждало восьмеро людей.
Наслідки удару
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