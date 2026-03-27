РФ совершила десятки атак на фронте: самое горячее - Покровское направление, - Генштаб. КАРТА

Силы обороны отражают попытки оккупантов укрепить свои позиции и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на различных участках фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 150 боевых столкновений.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес 68 авиационных ударов, сбросив 227 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9190 дронов-камикадзе и осуществил 3906 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 98 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов:

Коренек Сумской области;

Писанцы, Васильевка Днепропетровской области;

Верхняя Терса, Долинка, Любицкое, Новосолошино, Веселянка, Гуляйпольское, Зализнычное, Шевченковское и Преображенка Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник осуществил 69 обстрелов, из которых один – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Старица и Зыбино.

На Купянском направлении агрессор один раз атаковал вблизи населенного пункта Новоосиново.

На Лиманском направлении противник атаковал восемь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Надия, Твердохлебово, Дробышево, Ставки и Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Платоновки, Рай-Александровки и Резниковки.

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки вблизи Константиновки, Плещиевки, Ильиновки, Берестка, Степановки, Новопавловки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новоподгородное, Белицкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Котлино, Удачное, Покровск, Молодецкое в направлении населенных пунктов Ганновка, Новый Донбасс, Кучеров Яр и Светлое.

На Александровском направлении противник десять раз атаковал в районах Александрограда, Вишневого и Красногорского.

На Гуляйпольском направлении произошло 22 атаки оккупантов в районах Гуляйполя, Зализнычного, Мирного и Святопетровки.

На Ореховском направлении противник трижды атаковал в районах Токмачки, Степового и Щербаков.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава и техники, а также один другой важный объект врага.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1000 человек. Также враг потерял один танк, девять боевых бронированных машин, 68 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 2222 беспилотных летательных аппарата, 217 единиц автомобильной техники.

