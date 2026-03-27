Российские корабли базируются в Новороссийске и редко выходят в море, - ВМС

Российские корабли уже долгое время не выходят в море и находятся в Новороссийске, выходя в акваторию лишь на короткое время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Враг не удерживает никаких кораблей уже довольно длительное время, они пока находятся в пункте базирования Новороссийск", — сказал пресс-секретарь.

И предположил, что такая тактика может быть связана с тем, что российский флот избегает длительного пребывания в море.

"Тактика применения сейчас заключается в выходе на несколько часов за пределы гавани, это может быть и открытое море, но в любом случае сразу после применения эти корабли возвращаются в пункт базирования", — пояснил он.

Что предшествовало?

Россия использовала акваторию Черного моря как один из ключевых плацдармов для ударов по территории Украины, особенно в начале полномасштабного вторжения и в течение 2022–2024 годов. 

В частности, наиболее известным инструментом являются корабли и подводные лодки Черноморского флота РФ, которые запускали ракеты "Калибр" из районов в Черном море.

В 2023–2025 годах ситуация существенно изменилась:

  • украинские атаки заставили РФ отводить корабли из Севастополя в Новороссийск,
  • российский флот стал реже заходить в западную часть Черного моря,
  • уменьшилась интенсивность ракетных пусков непосредственно с моря.

А повинні бути на дні чорного моря.
27.03.2026 11:12 Ответить
Рідко виходять, чисто дрібниця - щоб запустити калібри по Україні.
27.03.2026 11:15 Ответить
Надеюсь депресия у них пропадет раньше чем строк Д.Трампакса
27.03.2026 11:42 Ответить
Кількість військових кораблів ***** відома. Їх не багато. Це дозволяє нам створювати на кожну ціль спеціальну групу яка має відстежувати і врешті знищувати свій закріплених обєкт. Якщо є конкретно відповідальна група за конкретний обєкт, то можна чітко і ясно бачити хто саме і чим займається. Хто дійсно воює, а хто імітує військову активність. Як бачимо, коли "всі", як зараз, відповідають "за все" добивання залишків кацапського флоту майже не відбувається, а ми маємо втішатися фразами типу "рідко виходять в море". Але ж якщо виходять то 8 калібрів з кожного судна летить в Україну ...
