Российские корабли базируются в Новороссийске и редко выходят в море, - ВМС

Российские корабли уже долгое время не выходят в море и находятся в Новороссийске, выходя в акваторию лишь на короткое время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Враг не удерживает никаких кораблей уже довольно длительное время, они пока находятся в пункте базирования Новороссийск", — сказал пресс-секретарь.

И предположил, что такая тактика может быть связана с тем, что российский флот избегает длительного пребывания в море.

"Тактика применения сейчас заключается в выходе на несколько часов за пределы гавани, это может быть и открытое море, но в любом случае сразу после применения эти корабли возвращаются в пункт базирования", — пояснил он.

Что предшествовало?

Россия использовала акваторию Черного моря как один из ключевых плацдармов для ударов по территории Украины, особенно в начале полномасштабного вторжения и в течение 2022–2024 годов.

В частности, наиболее известным инструментом являются корабли и подводные лодки Черноморского флота РФ, которые запускали ракеты "Калибр" из районов в Черном море.

В 2023–2025 годах ситуация существенно изменилась:

украинские атаки заставили РФ отводить корабли из Севастополя в Новороссийск,

российский флот стал реже заходить в западную часть Черного моря,

уменьшилась интенсивность ракетных пусков непосредственно с моря.

