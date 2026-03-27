Российские корабли базируются в Новороссийске и редко выходят в море, - ВМС
Российские корабли уже долгое время не выходят в море и находятся в Новороссийске, выходя в акваторию лишь на короткое время.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
"Враг не удерживает никаких кораблей уже довольно длительное время, они пока находятся в пункте базирования Новороссийск", — сказал пресс-секретарь.
И предположил, что такая тактика может быть связана с тем, что российский флот избегает длительного пребывания в море.
"Тактика применения сейчас заключается в выходе на несколько часов за пределы гавани, это может быть и открытое море, но в любом случае сразу после применения эти корабли возвращаются в пункт базирования", — пояснил он.
Что предшествовало?
Россия использовала акваторию Черного моря как один из ключевых плацдармов для ударов по территории Украины, особенно в начале полномасштабного вторжения и в течение 2022–2024 годов.
В частности, наиболее известным инструментом являются корабли и подводные лодки Черноморского флота РФ, которые запускали ракеты "Калибр" из районов в Черном море.
В 2023–2025 годах ситуация существенно изменилась:
- украинские атаки заставили РФ отводить корабли из Севастополя в Новороссийск,
- российский флот стал реже заходить в западную часть Черного моря,
- уменьшилась интенсивность ракетных пусков непосредственно с моря.
