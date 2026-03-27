Російські кораблі базуються в Новоросійську і рідко виходять у море, - ВМС
Російські кораблі тривалий час не виходять у море та перебувають у Новоросійську, виходячи в акваторію лише на короткий час.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
"Ворог не утримує жодних кораблів уже доволі тривалий час, вони поки знаходяться у пункті базування Новоросійськ", - сказав речник.
Та припустив, що така тактика може бути пов'язана з тим, що російський флот уникає тривалого перебування в морі.
"Тактика застосування зараз вводиться до виходу на кілька годин за межі гавані, це може бути і відкрите море, але в будь-якому разі одразу після застосування ці кораблі повертаються у пункт базування", - пояснив він.
Що передувало?
Росія використовувала акваторію Чорного моря як один із ключових плацдармів для ударів по території України, особливо на початку повномасштабного вторгнення і протягом 2022–2024 років.
Зокрема, найбільш відомий інструмент - це кораблі та підводні човни Чорноморського флоту РФ, які запускали ракети "Калібр" із районів у Чорному морі.
У 2023–2025 роках ситуація суттєво змінилася:
- українські атаки змусили РФ відводити кораблі з Севастополя до Новоросійська,
- російський флот став рідше заходити у західну частину Чорного моря,
- зменшилася інтенсивність ракетних пусків безпосередньо з моря.
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