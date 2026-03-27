В КНУКиМ разоблачена схема растраты сотен миллионов бюджетных средств: обыски провели у Поплавского (обновлено)

В Киевском университете культуры раскрыли схему растраты бюджетных средств на сотни миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, были разоблачены должностные лица, которые разворовывали деньги через махинации со штатным расписанием одного из известных столичных высших учебных заведений.

По данным Офиса генпрокурора, речь идет о Киевском университете культуры.

"По данным следствия, фигуранты подавали в Минобразования искусственно завышенное количество студентов, которые должны были учиться в университете в течение 2022–2024 годов.

При этом в целом за эти годы вуз получил от государства более 760 млн гривен для обеспечения образовательного процесса.

Как установило расследование, участники махинации присвоили часть из полученной суммы", — говорится в сообщении.

Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружена документация, компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.

Возбуждено производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

В Офисе Генпрокурора заявили, что речь идет о финансировании по бюджетной программе "Подготовка кадров высшими учебными заведениями и обеспечение деятельности их практических баз".

В течение 2022–2023 годов в рамках этой программы из государственного бюджета указанному учебному заведению было направлено около 760 млн грн.

Проверяется информация о возможном включении в отчетность лиц, которые фактически принадлежали к частному учебному заведению и не имели права участвовать в соответствующей бюджетной программе.

"По предварительным данным, в результате таких действий государству нанесен ущерб в особо крупных размерах.

В рамках досудебного расследования уголовного производства 27 марта под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора следователи ГУНПУ при оперативном сопровождении СБУ провели более 20 обысков по местам проживания причастных лиц, а также в помещениях Киевского университета культуры.



В ходе следственных действий изъяты мобильные телефоны, жесткие диски и печати предприятий, которые могут содержать доказательства противоправной деятельности", — отметили там.

По данным СМИ, среди подозреваемых бывший ректор Михаил Поплавский.

РБК-Украина пишет, что Михаил Поплавский не задержан, подозрение ему не объявляли. Сейчас речь идет только об обысках у экс-ректора.





