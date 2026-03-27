РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10586 посетителей онлайн
Новости
8 565 83

В КНУКиМ разоблачена схема растраты сотен миллионов бюджетных средств: обыски провели у Поплавского (обновлено)

Задержан Полтавский: подробности от СБУ

В Киевском университете культуры раскрыли схему растраты бюджетных средств на сотни миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Так, были разоблачены должностные лица, которые разворовывали деньги через махинации со штатным расписанием одного из известных столичных высших учебных заведений.

 По данным Офиса генпрокурора, речь идет о Киевском университете культуры.

"По данным следствия, фигуранты подавали в Минобразования искусственно завышенное количество студентов, которые должны были учиться в университете в течение 2022–2024 годов.

При этом в целом за эти годы вуз получил от государства более 760 млн гривен для обеспечения образовательного процесса.

Как установило расследование, участники махинации присвоили часть из полученной суммы", — говорится в сообщении.

Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружена документация, компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.

Возбуждено производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

В Офисе Генпрокурора заявили, что речь идет о финансировании по бюджетной программе "Подготовка кадров высшими учебными заведениями и обеспечение деятельности их практических баз".

В течение 2022–2023 годов в рамках этой программы из государственного бюджета указанному учебному заведению было направлено около 760 млн грн.

Проверяется информация о возможном включении в отчетность лиц, которые фактически принадлежали к частному учебному заведению и не имели права участвовать в соответствующей бюджетной программе.

"По предварительным данным, в результате таких действий государству нанесен ущерб в особо крупных размерах.
В рамках досудебного расследования уголовного производства 27 марта под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора следователи ГУНПУ при оперативном сопровождении СБУ провели более 20 обысков по местам проживания причастных лиц, а также в помещениях Киевского университета культуры.

В ходе следственных действий изъяты мобильные телефоны, жесткие диски и печати предприятий, которые могут содержать доказательства противоправной деятельности", — отметили там.

По данным СМИ, среди подозреваемых бывший ректор Михаил Поплавский.

РБК-Украина пишет, что Михаил Поплавский не задержан, подозрение ему не объявляли. Сейчас речь идет только об обысках у экс-ректора.

Автор: 

Поплавский Михаил (74) Университет (242) Офис Генпрокурора (2983)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
А мілованова з КШЕ за фейкові виплати, наприклад, тій же свириденко заарештувати слабо?
27.03.2026 13:15
показать весь комментарий
27.03.2026 13:15 Ответить
+12
Юний Орел.
показать весь комментарий
27.03.2026 13:15 Ответить
+12
Одні роблять вигляд, що навчають, а інші, що вчаться.)
27.03.2026 13:19
показать весь комментарий
27.03.2026 13:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не прошло и 50 лет.
показать весь комментарий
27.03.2026 13:14 Ответить
Так фіг їх посадять, затягнуть і замнуть
27.03.2026 13:21
показать весь комментарий
27.03.2026 13:21 Ответить
Усі «папіки» користувалися послугами «Епштейна кулькового», з поганялом серед студентів кулька - «вареник»…
В Урядовому кварталі особи та помічники отих НЕНародних депутатів з ВРУ, постійно користувалися «студентськими варениками» з кулька!!
Аж ось тобі і енурез прийшов до поплавського… А у нього гріхів щодо залучення тінейджерів до масовок …
показать весь комментарий
27.03.2026 13:28 Ответить
Скільки ж таких неуків академіків, наплодили у Міносвіти та вчьоні «осеменьонні» кандидати неуУків, з купленими дипломами по Україні!?!?!?
Перукарі з вищою неучоностю, так і сидять на посадах в адміністраціях КМУ, ВРУ, ЦОВВ, ОДА, ДСУ, УДО, з купленими дипломами з кулька від «вареника», під пильним контролем НацдержСлужби та кадрової шушери у структурах, органах і установах….
Дві третини з них, жіночої статі, яких залучали «папіки» на факультативні заняття, на дистанційні навчання ….. за спеціалізацією….
показать весь комментарий
27.03.2026 14:07 Ответить
А мілованова з КШЕ за фейкові виплати, наприклад, тій же свириденко заарештувати слабо?
показать весь комментарий
27.03.2026 13:15 Ответить
Она, видимо, сосна, её нельзя.
показать весь комментарий
27.03.2026 13:26 Ответить
Так, бо сосну поливати треба!
показать весь комментарий
27.03.2026 13:35 Ответить
Де маєте доказ, що мілованов робив фейкові виплати? На іншу роботу, ніж тріпати язиком на цій гноярці, ви очевидно не здатний.
показать весь комментарий
27.03.2026 14:40 Ответить
Давно пора
показать весь комментарий
27.03.2026 13:15 Ответить
Юний Орел.
показать весь комментарий
27.03.2026 13:15 Ответить
Про маму гарно співав...і тут же крав.
Тяжка доля селянина...
показать весь комментарий
27.03.2026 13:27 Ответить
Він ще бетменом був.

показать весь комментарий
27.03.2026 14:22 Ответить
В трєніках та з виваленим пузом. Секс-гігант
показать весь комментарий
27.03.2026 14:03 Ответить
Культура: институт, министерство! Бред какой то!
показать весь комментарий
27.03.2026 13:15 Ответить
І ректор на фотографіі з розстебнутою ширінькою,тримає штани руками...Видно щойно взяв хабаря натурою.Отакий би йому і пам"ятник на могилу...
показать весь комментарий
27.03.2026 13:54 Ответить
Для Фазліахмєтова це брєд, а, скажімо, для Франції - це норм.
Там є і міністерство, і інститут, і академії.
показать весь комментарий
27.03.2026 14:08 Ответить
Нарешті
показать весь комментарий
27.03.2026 13:16 Ответить
Рано
показать весь комментарий
27.03.2026 13:36 Ответить
При нього все стало ясно, коли замість общаг для студентів звели багатоповерхівки.
27.03.2026 13:17
показать весь комментарий
27.03.2026 13:17 Ответить
Юний орел...юний орел...
показать весь комментарий
27.03.2026 13:18 Ответить
Хто би міг подумати )))
показать весь комментарий
27.03.2026 13:18 Ответить
Одні роблять вигляд, що навчають, а інші, що вчаться.)
показать весь комментарий
27.03.2026 13:19 Ответить
А треті, що затримують
показать весь комментарий
27.03.2026 13:28 Ответить
Там ще є юридичний факультет
показать весь комментарий
27.03.2026 14:16 Ответить
ОЦЕ - потужно!! ОЦЕ результат!!! Нарешті!!!
показать весь комментарий
27.03.2026 13:19 Ответить
порох не звертав уваги на Орла
показать весь комментарий
27.03.2026 14:06 Ответить
частина з 760 млн гривень - таке грузило поплавок не втримає.
27.03.2026 13:20
показать весь комментарий
27.03.2026 13:20 Ответить
Компромату у нього є на багатьох. Епштейн позаздрив би.
показать весь комментарий
27.03.2026 13:20 Ответить
Орел!!
Від джерел до джерел (грошових) ходив... а в перервах між цими походеньками розслаблявся зі студентками співачками ротом чи пАющими трусами, незрозуміло.
показать весь комментарий
27.03.2026 13:21 Ответить
Пипець. У цій країні є люди які не крадуть?
показать весь комментарий
27.03.2026 13:21 Ответить
Крадуть скрізь(в різних маштабах)
проблема в нас що абсолютно нікого не карають(
показать весь комментарий
27.03.2026 13:22 Ответить
порошенко он не сидить, тимошенко он не сидить, кличко он не сидить, бойко он не сидить. всі ці юні орли не крали
показать весь комментарий
27.03.2026 14:07 Ответить
зеленський ваш не сидить, ахметка не сидить, голови держмайна не сидять.
показать весь комментарий
27.03.2026 14:18 Ответить
Я не краду , як і багато інших людей.
А чиновники на посадах швидко перестають бути людьми, це ненажерливі організми.
показать весь комментарий
27.03.2026 14:22 Ответить
Старий збоченець ще і звичайний злодюга..
показать весь комментарий
27.03.2026 13:21 Ответить
Багато тінейджерів «отримали» від поплавського, оту саму просвіту для послиць з «дипломом»!! Людських перевертнів на посадах, чимало нагадили в Україні….
показать весь комментарий
27.03.2026 13:32 Ответить
кажуть що він епштейну дівок висилав для трампа
показать весь комментарий
27.03.2026 13:21 Ответить
Кропиву знайшли?
показать весь комментарий
27.03.2026 13:22 Ответить
Нігуя собі! - а яким дурником прикидався
показать весь комментарий
27.03.2026 13:22 Ответить
Так а армію хостесс за що було утримувати?
показать весь комментарий
27.03.2026 13:22 Ответить
*****, сер...
показать весь комментарий
27.03.2026 13:23 Ответить
Дочекається гнусавого і будуть разом концерти на зоні давать.
показать весь комментарий
27.03.2026 13:24 Ответить
старі папіки на кшалт порошенко януковича, ющенка його не чіпали а гнусавий тронув
показать весь комментарий
27.03.2026 14:08 Ответить
От тебя ЗЕлёным дерьмом воняет.
показать весь комментарий
27.03.2026 14:53 Ответить
Ліки, певно, забуло прийняти, кволе.
показать весь комментарий
27.03.2026 14:57 Ответить
Юний орел на смерть відкласти хотів.
Великий еректор,ще більший - співун.
показать весь комментарий
27.03.2026 13:24 Ответить
Культура України в надійних руках!

На державну зарплату кав'ярні та мережу ресторанів "Батьківська хата" не відкриєш.

Варенички мої, варенички мої, варенички мої, у сметані!😋
Згадав цю пісню і на вареники пробило.😏
показать весь комментарий
27.03.2026 13:27 Ответить
З місяць тому всі ТГ-канали були забиті рекламою про терміновий продаж або аренду того комплексу на трасі Київ-Одеса (і на OLX теж). Мабуть він вже щось знав
27.03.2026 14:29
показать весь комментарий
27.03.2026 14:29 Ответить
Поплавського спіймали в робочому прикиді - без штанів.
показать весь комментарий
27.03.2026 13:32 Ответить
З фалоімітатором в дупі.
показать весь комментарий
27.03.2026 13:45 Ответить
хіба тільки це?
немає жодного внз, коледжа, пту, школи в Україні
де б не брали хабарі за все підряд.
Це ті, хто навчають доброму і вічному
а самі совісті геть не мають
і під час війни не нажеруться.
І міністерство не знає????
та там така продумана вертикаль!
школи несуть міськвно,
коледжі несуть внз
а все стікається в міністерство освіти.
показать весь комментарий
27.03.2026 13:34 Ответить
Вчать діточок корупції змалечку. Потім вони голосують по приколу, щоб поржать.
показать весь комментарий
27.03.2026 13:40 Ответить
Гадаю, з "небюджетними" коштами там все набагато гірше - зазвичай вони потрапляють до кишень без жодних "обліків".
27.03.2026 13:34
показать весь комментарий
27.03.2026 13:34 Ответить
Юний орел - ніяк не нажереться. І цього разу нічого йому не буде. Скільки дівчат тупих перетрахав, але вони того заслуговують. Хоча самий час писати заяви про харасмент - можна буде якусь моральну компенсацію відсудити.
показать весь комментарий
27.03.2026 13:35 Ответить
Епштейну, прямо в камері тюрми життя припинили, якісь невідомі особи…
А у афериста поплавського( в миру кулька-вареника), як буде???? За яким сценарієм від ригоАНАЛІВ, піде процес…,- чечетова кирпи калашникова кушнарьова …
показать весь комментарий
27.03.2026 13:49 Ответить
..а те що воно на землі КНУКа Печерськ настроїло нерухомості на міліони доларів.
27.03.2026 13:36
показать весь комментарий
27.03.2026 13:36 Ответить
Окадемія МішіПоплавського - вищий учбовий заклад по професії корупціонер.
показать весь комментарий
27.03.2026 13:37 Ответить
Чув про таку схему: до 4 курсу студенты навчаються в приватному Університеті Поплавського, а потім на 5-й курс їх переводять до Державного Університету, де вони і отримують диплом про закінчення саме Дкржавного Університету. Гроші за навчання, з 1- 4 курси йдуть не в державу, а в кишеню Поплавського.
Підтвердити це не можу, але якщо в кого є подібна інформація - пишіть.
27.03.2026 13:45
Підтвердити це не можу, але якщо в кого є подібна інформація - пишіть.
показать весь комментарий
27.03.2026 13:45 Ответить
Таку штуку я чув щє за часів Юща!!
І все йому сходило з рук!! Значить ділився і мав кришу...
Та ще й чутки що трахав студенток без розбору...
показать весь комментарий
27.03.2026 14:33 Ответить
Знаний шарлатан , забув вже про існування такого, а тут он воно що
показать весь комментарий
27.03.2026 13:47 Ответить
Ще коли я вперше почув як співає Поплавський своїм слабеньким гнусавим голосом і без жодного музичного слуху я так і подумав,що то пройдисвіт вищої проби...
показать весь комментарий
27.03.2026 13:47 Ответить
Дохлі хороші кацапи потраплятимуть "в рай до кабздона", а погані - "в пекло до Поплавського" 😂
показать весь комментарий
27.03.2026 14:33 Ответить
так а яким боком до цього СБУ...потрусити грошовитого дядьку...
показать весь комментарий
27.03.2026 13:48 Ответить
Поплавок пішов на дно
показать весь комментарий
27.03.2026 13:51 Ответить
Ніколи такого небуло і на тобі ще раз...
показать весь комментарий
27.03.2026 13:57 Ответить
Файли єпштейна то фігня, якщо оприлюднять файли поплавського то це буде кінець світу всьому
показать весь комментарий
27.03.2026 14:00 Ответить
"Кропива ти" каже ,"моя кропива". "Не косив я бабла цілий рік..."
показать весь комментарий
27.03.2026 14:00 Ответить
Понад 30 років при владі будь- яка людина з глузду з'їде, що вже говорити про трампа і епштена в одному флаконі.
показать весь комментарий
27.03.2026 14:02 Ответить
Краще пізно, ніж ніколи. Надіюся, цей чорт отримає по заслугам
показать весь комментарий
27.03.2026 14:04 Ответить
Ну хоч щось проти корупції
показать весь комментарий
27.03.2026 14:08 Ответить
Поплавський, як і Зеленський, завжди не в курсах! Добре, а тоді на хіба нам такі президент і ректор, котрі під своїм носом нічого не бачать? Боюсь лукавлять хлопці...
показать весь комментарий
27.03.2026 14:12 Ответить
Капець, держава виділяла мільйони на підготовку оральних звьозд, тим часом хитрий дід задовольнявся і мільйонами і звьоздами.
показать весь комментарий
27.03.2026 14:12 Ответить
Ще й йому башляли за те що навчалися або мали відстрочку як шиатнмй студент
показать весь комментарий
27.03.2026 14:29 Ответить
Вони забронбовані / відстрочені певно?
Та ще й держбюджет платить за все ??
Гарний гешефт.
Якраз завтра в ЄС приймуть, з такою системою освіти/влади/бюджетного контролю...
Я вважаю взагалі, країну мрій приймуть у ЄС навіть минулим числом, прямо з 1991 року дані в документи внесуть.
показать весь комментарий
27.03.2026 14:28 Ответить
ех, клєтчате одіяло б йому зараз ! ))
показать весь комментарий
27.03.2026 14:30 Ответить
Ця гнида в 14 році відкупилася і зараз відкупиться , там мародерилось десятки років
показать весь комментарий
27.03.2026 14:30 Ответить
Юниий ореел!!
Від сердець до сердець!!
Юний орел
Від гешефту до гешефту..
показать весь комментарий
27.03.2026 14:30 Ответить
Подумаешь свистнул юный орэл пару гривен,его казановским похождениям позавидуют Эпштейн,Трамп и Клинтон вместе взятые.
показать весь комментарий
27.03.2026 14:31 Ответить
хто троне, батька українського шоубіза, ексміністра і просто прикольного чувака, той ******* зелений кіркоров!!!!!
до міндіча нема претензій?
до баканове? до юзіка?
за красавчіка поплавського вчепилися, зелені утирки мародери.....
ще спробуйте, кну тронути, або кпі.....
показать весь комментарий
27.03.2026 14:36 Ответить
Поплавський крав завжди. Ще коли був молодим головою профспілки інституту культури. Час від часу йому товкли пику. А з зайняттям посади ректора планка взагалі гепнулась... Карикатурний персонаж. Папік-пухлячок. Такий собі "український епштейн", який приторговував студентками. Якщо уважно придивитися до нього то це ... паскудство. Навіть в селах таких селюків "чортами" називають...
27.03.2026 14:36
показать весь комментарий
27.03.2026 14:36 Ответить
показать весь комментарий
27.03.2026 14:57 Ответить
показать весь комментарий
27.03.2026 14:59 Ответить
Не чипайте Бетмена. Можливо він з останніх захисників цноти країни.
27.03.2026 15:06
показать весь комментарий
27.03.2026 15:06 Ответить
 
 