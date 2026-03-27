У КНУКіМ викрито схему розтрати сотень мільйонів бюджетних коштів: обшуки провели у Поплавського (оновлено)

У Київському університеті культури викрили схему розтрати бюджетних коштів на сотні мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, було викрито посадовців, які розкрадали гроші через махінації зі штатним розписом одного із відомих столичних закладів вищої освіти.

За даними Офісу Генпрокурора, йдеться про Київський університет культури.

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"За даними слідства, фігуранти подавали до Міносвіти штучно завищену кількість студентів, які мали навчатися в університеті протягом 2022-2024 років.

При цьому загалом у ці роки виш отримав від держави понад 760 млн гривень для забезпечення освітнього процесу.

Як встановило розслідування, учасники оборудки привласнили частину з одержаної суми", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено документацію, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Розпочато провадження за ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

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В Офісі Генпрокурора заявили, що йдеться про фінансування за бюджетною програмою "Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики".

Упродовж 2022–2023 років у межах цієї програми з державного бюджету зазначеному навчальному закладу було спрямовано близько 760 млн грн.

Перевіряється інформація про можливе включення до звітності осіб, які фактично належали до приватного навчального закладу та не мали права брати участь у відповідній бюджетній програмі.

"За попередніми даними внаслідок таких дій державі, завдано шкоди в особливо великих розмірах.

У межах досудового розслідування кримінального провадження 27 березня за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчі ГУНПУ за оперативного супроводу СБУ провели понад 20 обшуків за місцями проживання причетних осіб, а також у приміщеннях Київського університету культури.



Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, жорсткі диски та печатки підприємств, які можуть містити докази протиправної діяльності", - зазначили там.

Серед підозрюваних колишній ректор Михайло Поплавський.

За даними Цензор.НЕТ, Поплавського не затримували та не повідомляли йому про підозру. Йдеться лише про обшуки.





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