Минобороны Латвии заявило, что страны Балтии не участвуют в контратаках Украины против РФ
Министерство обороны Латвии опровергло заявления России о якобы участии стран Балтии в украинских контратаках против РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ведомства.
В Минобороны отметили, что Россия проводит масштабную скоординированную информационную операцию против Латвии, Литвы и Эстонии.
Опровержение заявлений РФ
"Министерство обороны заявляет, что Латвия, а также Литва и Эстония не участвуют в планировании или осуществлении контратак Украины против России", - отмечается в заявлении.
В то же время в ведомстве подчеркнули, что страны Балтии продолжают поддерживать Украину, предоставляя военную технику, гуманитарную и финансовую помощь.
Также отмечается, что Украина имеет законное право защищаться от полномасштабного вторжения России.
Информационная операция РФ
В Минобороны Латвии считают, что подобные заявления Кремля свидетельствуют о его слабости.
Там подчеркнули, что Россия пытается отвлечь внимание от неспособности противостоять украинским контратакам, в частности ударам по инфраструктуре вдоль побережья Балтийского моря.
Целью таких информационных операций называют дискредитацию НАТО, раскол общества, снижение доверия к государственным институтам и ослабление поддержки Украины.
По данным ведомства, для этого используются дезинформация, сети ботов в соцсетях, а также влияние на русскоязычную аудиторию и молодежь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
