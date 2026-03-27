РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10586 посетителей онлайн
Новости Российская дезинформация против Украины
802 8

Минобороны Латвии заявило, что страны Балтии не участвуют в контратаках Украины против РФ

Министерство обороны Латвии опровергло заявления России о якобы участии стран Балтии в украинских контратаках против РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ведомства.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Минобороны отметили, что Россия проводит масштабную скоординированную информационную операцию против Латвии, Литвы и Эстонии.

Опровержение заявлений РФ

"Министерство обороны заявляет, что Латвия, а также Литва и Эстония не участвуют в планировании или осуществлении контратак Украины против России", - отмечается в заявлении.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что страны Балтии продолжают поддерживать Украину, предоставляя военную технику, гуманитарную и финансовую помощь.

Также отмечается, что Украина имеет законное право защищаться от полномасштабного вторжения России.

Информационная операция РФ

В Минобороны Латвии считают, что подобные заявления Кремля свидетельствуют о его слабости.

Там подчеркнули, что Россия пытается отвлечь внимание от неспособности противостоять украинским контратакам, в частности ударам по инфраструктуре вдоль побережья Балтийского моря.

Целью таких информационных операций называют дискредитацию НАТО, раскол общества, снижение доверия к государственным институтам и ослабление поддержки Украины.

По данным ведомства, для этого используются дезинформация, сети ботов в соцсетях, а также влияние на русскоязычную аудиторию и молодежь.

Автор: 

дезинформация (361) Латвия (1419) Балтия (377) война в Украине (7922)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І ми неберем!
То фсьо дісіптікони...
показать весь комментарий
27.03.2026 14:12 Ответить
Космічні кайдзю!
показать весь комментарий
27.03.2026 14:17 Ответить
А ЗРЯ,ВЖЕ ПОРА БРАТИ.
БРАТИ! ТРЕБА ВЖЕ ЗАРАЗ.
показать весь комментарий
27.03.2026 14:15 Ответить
Чекають, коли ракети й дрони їм но голови полетять??

Знайшли, чим хизуватись.
показать весь комментарий
27.03.2026 14:21 Ответить
Вони сподіваються на 5 статтю, що за них все Нато відразу впряжеться.
Чого їм боятися?
показать весь комментарий
27.03.2026 14:24 Ответить
Всем понятно, что Ната импотентна
показать весь комментарий
27.03.2026 14:48 Ответить
"Що ми, такі дурні проти росії воювати, краще українцям дамо грошей" - додали в Міноборони Латвії.
показать весь комментарий
27.03.2026 14:28 Ответить
нарві п*зда!!!!
показать весь комментарий
27.03.2026 14:30 Ответить
 
 