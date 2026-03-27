Минобороны Латвии заявило, что страны Балтии не участвуют в контратаках Украины против РФ

Министерство обороны Латвии опровергло заявления России о якобы участии стран Балтии в украинских контратаках против РФ.

В Минобороны отметили, что Россия проводит масштабную скоординированную информационную операцию против Латвии, Литвы и Эстонии.

"Министерство обороны заявляет, что Латвия, а также Литва и Эстония не участвуют в планировании или осуществлении контратак Украины против России", - отмечается в заявлении.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что страны Балтии продолжают поддерживать Украину, предоставляя военную технику, гуманитарную и финансовую помощь.

Также отмечается, что Украина имеет законное право защищаться от полномасштабного вторжения России.

В Минобороны Латвии считают, что подобные заявления Кремля свидетельствуют о его слабости.

Там подчеркнули, что Россия пытается отвлечь внимание от неспособности противостоять украинским контратакам, в частности ударам по инфраструктуре вдоль побережья Балтийского моря.

Целью таких информационных операций называют дискредитацию НАТО, раскол общества, снижение доверия к государственным институтам и ослабление поддержки Украины.

По данным ведомства, для этого используются дезинформация, сети ботов в соцсетях, а также влияние на русскоязычную аудиторию и молодежь.

