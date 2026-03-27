Міноборони Латвії заявило, що країни Балтії не беруть участі в контратаках України проти РФ

Міністерство оборони Латвії спростувало заяви Росії про нібито участь країн Балтії в українських контратаках проти РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві відомства.

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У Міноборони зазначили, що Росія проводить масштабну скоординовану інформаційну операцію проти Латвії, Литви та Естонії.

Спростування заяв РФ

"Міністерство оборони заявляє, що Латвія, а також Литва та Естонія, не беруть участі в плануванні чи здійсненні контратак України проти Росії", – наголошується в заяві.

Водночас у відомстві підкреслили, що країни Балтії продовжують підтримувати Україну, надаючи військову техніку, гуманітарну та фінансову допомогу.

Також зазначається, що Україна має законне право захищатися від повномасштабного вторгнення Росії.

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Інформаційна операція РФ

У Міноборони Латвії вважають, що подібні заяви Кремля свідчать про його слабкість.

Там наголосили, що Росія намагається відвернути увагу від неспроможності протистояти українським контратакам, зокрема ударам по інфраструктурі вздовж узбережжя Балтійського моря.

Метою таких інформаційних операцій називають дискредитацію НАТО, розкол суспільства, зниження довіри до державних інституцій та послаблення підтримки України.

За даними відомства, для цього використовуються дезінформація, мережі ботів у соцмережах, а також вплив на російськомовну аудиторію та молодь.

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