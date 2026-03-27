В Миргороде женщину приговорили к 5 годам условно за публикацию в Telegram данных о мобилизации

Миргородский городской районный суд Полтавской области признал женщину виновной в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины во время военного положения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приговоре суда.

Ей назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Распространяла информацию о мобилизации

Как установил суд, в 2024 году обвиняемая публиковала в одном из Telegram-чатов информацию о местах и времени проведения мобилизационных мероприятий в Миргороде.

В частности, она сообщала о работе территориальных центров комплектования вблизи железнодорожной станции, а также о передвижении служебного транспорта.

По данным следствия, такие действия позволяли военнообязанным избегать встреч с представителями ТЦК и снижали эффективность мобилизации.

В суде отметили, что это создавало угрозу выполнению задач по комплектованию ВСУ в особый период.

Наказание и обстоятельства дела

Обвиняемая полностью признала вину и заключила соглашение со стороной обвинения.

Суд учел ее искреннее раскаяние, содействие следствию и наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

В то же время отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в условиях военного положения.

Помимо основного наказания, суд конфисковал мобильный телефон, с которого распространялась информация, и обязал осужденную уплатить 2000 гривен процессуальных расходов.

Приговор может быть обжалован в апелляционном суде в течение 30 дней.

