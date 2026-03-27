В Миргороде женщину приговорили к 5 годам условно за публикацию в Telegram данных о мобилизации
Миргородский городской районный суд Полтавской области признал женщину виновной в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины во время военного положения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приговоре суда.
Ей назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.
Распространяла информацию о мобилизации
Как установил суд, в 2024 году обвиняемая публиковала в одном из Telegram-чатов информацию о местах и времени проведения мобилизационных мероприятий в Миргороде.
В частности, она сообщала о работе территориальных центров комплектования вблизи железнодорожной станции, а также о передвижении служебного транспорта.
По данным следствия, такие действия позволяли военнообязанным избегать встреч с представителями ТЦК и снижали эффективность мобилизации.
В суде отметили, что это создавало угрозу выполнению задач по комплектованию ВСУ в особый период.
Наказание и обстоятельства дела
Обвиняемая полностью признала вину и заключила соглашение со стороной обвинения.
Суд учел ее искреннее раскаяние, содействие следствию и наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.
В то же время отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в условиях военного положения.
Помимо основного наказания, суд конфисковал мобильный телефон, с которого распространялась информация, и обязал осужденную уплатить 2000 гривен процессуальных расходов.
Приговор может быть обжалован в апелляционном суде в течение 30 дней.
У нас в місті це як правило зачухані та побиті бусики, а останнім часом взагалі "реношки Kengo", звідки вискакують три-чотири "ветерана" у цивільному одягу та в балаклавах і без зайвих перевірок просто тягнуть жертву до кабіни. Фото/відео фактів - вагон, хоч дехто й продовжує вперто наче баран називати це продуктом ШІ та кацапською пропагандою.
- а може в неї була інша мета ? Можливо вона навпаки - хотіла допомогти зустрічі ТЦК із військовозобов 'язаними ?
Бо за тако логікою - якщо вбивця скоїв злочин за допомогою молотка , то і виробників молотків треба саджати , бо вони своєю продукцією дозволили злочинцю скоїти вбивство ... так ?