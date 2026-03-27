В Миргороде женщину приговорили к 5 годам условно за публикацию в Telegram данных о мобилизации

Суд в Миргороде назначил 5 лет условно женщине за публикацию данных о мобилизации в Telegram

Миргородский городской районный суд Полтавской области признал женщину виновной в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины во время военного положения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приговоре суда.

Ей назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Распространяла информацию о мобилизации

Как установил суд, в 2024 году обвиняемая публиковала в одном из Telegram-чатов информацию о местах и времени проведения мобилизационных мероприятий в Миргороде.

В частности, она сообщала о работе территориальных центров комплектования вблизи железнодорожной станции, а также о передвижении служебного транспорта.

По данным следствия, такие действия позволяли военнообязанным избегать встреч с представителями ТЦК и снижали эффективность мобилизации.

В суде отметили, что это создавало угрозу выполнению задач по комплектованию ВСУ в особый период.

Наказание и обстоятельства дела

Обвиняемая полностью признала вину и заключила соглашение со стороной обвинения.

Суд учел ее искреннее раскаяние, содействие следствию и наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

В то же время отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в условиях военного положения.

Помимо основного наказания, суд конфисковал мобильный телефон, с которого распространялась информация, и обязал осужденную уплатить 2000 гривен процессуальных расходов.

Приговор может быть обжалован в апелляционном суде в течение 30 дней.

Топ комментарии
+9
Більш того, про пересування якого "службового транспорту" вона там у себе писала?
У нас в місті це як правило зачухані та побиті бусики, а останнім часом взагалі "реношки Kengo", звідки вискакують три-чотири "ветерана" у цивільному одягу та в балаклавах і без зайвих перевірок просто тягнуть жертву до кабіни. Фото/відео фактів - вагон, хоч дехто й продовжує вперто наче баран називати це продуктом ШІ та кацапською пропагандою.
27.03.2026 15:03 Ответить
+6
А що про головного ухилянта? Випадково забув, чи просто сцикотно називати по прізвищу?
27.03.2026 15:14 Ответить
+5
От якби вона ввалила якомусь діду на риболовлі по голові дрючком, запрошуючи мобілізуватись, то отримала б премію.
27.03.2026 15:12 Ответить
Так тцкуни на одному місці не стоять. Вона вказала одне місце , а за трохи тцкуни в іншому місці.
27.03.2026 14:57 Ответить
27.03.2026 15:03 Ответить
Ріdorи.
27.03.2026 14:57 Ответить
Вважайте мене ботом, вважайте мене "нафронтником" (до речі, шо таке нафронтник? Поки пишу - чую на вулиці "молнію", зараз почую приход.. О! Далеченько в цей раз.).
Але абсолютно переконаний.
Кожен хто ховається
Кожен, хто перешкоджає діям ТЦК.
Кожен, хто тут трендить за "людоловів" - ви усі зрадники та вороги України.
Ви усі працюєте на ворога.
Людолови - це ті, шо людей ловлять. Так, це хєрово.
А які ви люди? Щурі.
Називайте тих тилових додіків з ТЦК правильно - щуролови.
27.03.2026 15:00 Ответить
тобто читати навчися. І дупу самостійно підтирати.
27.03.2026 15:06 Ответить
Из какого окопа так много пространно с душой пишешь? Из продсклада?
27.03.2026 15:11 Ответить
Тобі б тут не сподобалося, ушльопок з "русскоговорящєй чєлюстью".
В таких як ти тут проблеми з лоперамідом та пральним порошком щоб труси від лайна відстірувати.
27.03.2026 15:14 Ответить
На сусідній статті твої щуролови зламали руку 60-річному дідусеві, побили його та облили сльозогінним газом, коли той рибалив

Більше пафосу, люди це *******!
27.03.2026 15:28 Ответить
Ти не бот, не "нафронтник". Якщо люди для тебе щури, ну то добре. Ти звичайний гандон, а думки гандонів нікого не цікавлять.
27.03.2026 15:55 Ответить
У кожному місті є тг "Где повістки" і щодня нові дані.
Чи я тут хату спалив?
27.03.2026 15:05 Ответить
Особа жіночої статі, сприяла своїми злочинними діями зриву проведення державними установами мобілізаційних заходів, в районі свого перебування, під час дії в Україні Особливо періоду та воєнного стану!!
Тому і забулькала так вигрібна яма з московії та ждуни ригоАНАЛІВ в Україні! Єрмак-татаров- гетьманцев і кравець, можуть це підтвердити, як ухилянти-рецедивісти!
27.03.2026 15:10 Ответить
27.03.2026 15:14 Ответить
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2680539-zelenskij-cotiri-razi-uhilavsa-vid-mobilizacii-zmi.html&ved=2ahUKEwiPkreTlcCTAxV-XvEDHWR1CkUQFnoECAQQAg&usg=AOvVaw3UgHorPCgu50BNuWkxep7g

Зеленський чотири рази "відкосив" від армії - Міноборони

www.ukrinform.ua › rubric-elections › 2680539-zelenskij-cotiri-razi-uhila...



13 квіт. 2019 р. · Зокрема, у документі йдеться, що громадянин Зеленський Володимир Олександрович є придатним для військової служби, але службу у ЗСУ не проходив.
27.03.2026 15:18 Ответить
27.03.2026 15:12 Ответить
За даними слідства, такі дії дозволяли військовозобов'язаним уникати зустрічей із представниками ТЦК та знижували ефективність мобілізації Джерело: https://censor.net/ua/n3607471
- а може в неї була інша мета ? Можливо вона навпаки - хотіла допомогти зустрічі ТЦК із військовозобов 'язаними ?
Бо за тако логікою - якщо вбивця скоїв злочин за допомогою молотка , то і виробників молотків треба саджати , бо вони своєю продукцією дозволили злочинцю скоїти вбивство ... так ?
27.03.2026 15:31 Ответить
А де склад злочину? Чи були у неї прямі заклики до уникнення мобілізації? Якщо ні, то такі пости можна цілком розглядати і як допомога військовозобов'язаним у знаходженні груп оповіщення, що можуть комфортно довезти їх до ТЦК, тобто як сприяння мобілізації. Словом, хріновий їй адвокат попався, треба було по повній у відказ йти, а не на угоду з обвинуваченням, хрін би що довели.
27.03.2026 15:32 Ответить
Так военний стан закінчився ще в квітні 22 року наче...
27.03.2026 15:40 Ответить
Ці "злочини" шиті білими нитками, все рівно буде інше керівництво країни рано чи пізно і оцю всю маячню скасують, ну як по копірці як у кацапів! Зе скотва ви і не палитеся!
27.03.2026 15:47 Ответить
Колись кіно знімуть на кшталт Список Шиндлера!
27.03.2026 15:50 Ответить
 
 