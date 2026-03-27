У Миргороді жінку засудили до 5 років умовно за публікацію в Telegram даних про мобілізацію

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області визнав жінку винною у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України під час воєнного стану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вироку суду.

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Їй призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Поширювала дані про мобілізацію

Як встановив суд, у 2024 році обвинувачена публікувала в одному з Telegram-чатів інформацію про місця та час проведення мобілізаційних заходів у Миргороді.

Зокрема, вона повідомляла про роботу територіальних центрів комплектування поблизу залізничної станції, а також про пересування службового транспорту.

За даними слідства, такі дії дозволяли військовозобов’язаним уникати зустрічей із представниками ТЦК та знижували ефективність мобілізації.

У суді зазначили, що це створювало загрозу виконанню завдань із комплектування ЗСУ в особливий період.

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Покарання і обставини справи

Обвинувачена повністю визнала провину та уклала угоду зі стороною обвинувачення.

Суд врахував її щире каяття, сприяння слідству та наявність на утриманні неповнолітньої дитини.

Водночас обтяжуючою обставиною стало вчинення злочину в умовах воєнного стану.

Окрім основного покарання, суд конфіскував мобільний телефон, з якого поширювалася інформація, та зобов’язав засуджену сплатити 2000 гривень процесуальних витрат.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду протягом 30 днів.

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