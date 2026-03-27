Фиктивная продажа зерна на 63 млн грн: среди подозреваемых экс-министр

Правоохранительные органы раскрыли схему фиктивной продажи зерна на сумму 63 млн грн. Среди подозреваемых — бывший министр агропромышленного развития Украины.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, в начале 2026 года должностные лица одного из агропредприятий Киевской области организовали схему фиктивной продажи кукурузы.

"Организатор схемы — экс-нардеп и бывший министр Министерства агропромышленного развития Украины. Соорганизаторами и исполнителями стали директор агропредприятия и его технический руководитель", — говорится в сообщении.

Читайте: Назарию Гусакову изменили подозрение: он вернулся в Украину, где ему изберут меру пресечения

В чем заключалась схема?

Так, фигуранты заключили договор на поставку 7 тысяч тонн зерна урожая 2025 года.

"Для создания иллюзии законности сделки покупателю предоставили поддельные складские квитанции и акты приема-передачи. Согласно документам, зерно якобы находилось на хранении на элеваторе продавца в Киевской области. Однако проверка через Государственные реестры и привлечение специалистов показали, что на момент подписания документов зерна на складе не было", — рассказал Кравченко.

Также предприятие-продавец выдало складские документы на более чем 130 тыс. тонн продукции, что вдвое превышает реальную техническую мощность их элеватора (60 тыс. тонн).

Заключение экспертизы свидетельствует, что потерпевшей стороне нанесен ущерб в размере 63,7 млн грн.

Читайте: Под видом помощи младенцам присвоила 1,5 миллиона гривен: раскрыта схема. ФОТО

Было проведено 26 обысков в Киеве и Киевской области по местам проживания фигурантов и по адресам ведения бизнеса. Изъята финансовая документация, цифровые носители информации и транспортные средства.

Во время проверки элеватора факт отсутствия заявленного зерна подтвердился.

В настоящее время трем участникам схемы сообщено о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

По данным Цензор.НЕТ., одним из фигурантов дела является Николай Сольский — бывший министр аграрной политики и продовольствия

Читайте: Махинации с зерном на 1,9 млн грн: на Закарпатье разоблачены должностные лица НААН, - Нацполиция. ФОТОрепортаж











