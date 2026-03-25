Назарию Гусакову изменили подозрение: он вернулся в Украину, где ему изберут меру пресечения

31-летний Назарий Гусаков вернулся в Украину. Ему изменили обвинение по делу о мошенничестве при сборе средств на лечение спинальной мышечной атрофии. Ожидается определение меры пресечения.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По словам Кравченко, Гусаков вернулся в Украину после пребывания в Италии, где проходил лечение.

"Ему вручено уведомление об изменении подозрения. Правовая квалификация действий не изменилась, однако в ходе расследования возросло количество потерпевших – с 34 до 96 человек, а также увеличилась сумма нанесенного ущерба – с 1,3 млн грн до 2 млн грн", – говорится в сообщении.

По данным следствия, Гусаков организовал в соцсетях кампанию по сбору средств, заявляя о якобы острой необходимости в дорогостоящем препарате для лечения СМА.

"В то же время, по информации Львовского городского совета, с июня 2024 года он получал этот лекарственный препарат бесплатно за счет местного бюджета.



Для сбора средств через платформы PayPal и BuyMeACoffee использовалась информационная поддержка известных медийных личностей и инфлюенсеров", - рассказал генпрокурор.

В то же время следствие считает, что собранные средства могли использоваться не по заявленной цели, а на азартные игры, инвестиции в криптовалюту и личные нужды.



Во время обысков по месту жительства подозреваемого изъяты мобильный телефон и флеш-накопители. В настоящее время продолжается их дополнительная экспертиза.

В суд направлено ходатайство о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Предполагается, что он сможет покидать место жительства только для получения медицинской помощи или укрытия во время воздушной тревоги", - добавил Кравченко.

Дело Назария Гусакова

Ранее 31-летнего Назария Гусакова, страдающего редким генетическим заболеванием СМА (спинально-мышечная атрофия), требующим дорогостоящего лечения, обвинили в возможном присвоении миллионных пожертвований и направлении их не на лечение, а на онлайн-казино и криптовалюту.

Гусакова, как самого известного в Украине человека с СМА, поддерживали ряд украинских медиаресурсов и общественных деятелей. Среди них - bihus.info, Сергей Стерненко, Игорь Лаченков, мэр Львова Андрей Садовый и другие.

Впервые на подозрительные сборы для Гусакова и отсутствие отчетности обратили внимание пользователи соцсетей. Пользователи соцсети X попросили Назария предоставить подтверждение оплаты препаратов для своего лечения, на которые он собирал средства, однако активист не ответил на эти просьбы. Пользователи обнаружили несоответствие в словах мужчины относительно количества лекарств ежемесячно и одинаковые фотографии в телеграм-канале, которые Назарий публиковал в качестве подтверждения купленных препаратов.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации вокруг сбора средств в пользу Назария Гусакова и возможных случаях мошенничества.

В июле 2025 года Назарию Гусакову сообщили о подозрении по делу о мошенничестве.

