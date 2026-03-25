УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10530 відвідувачів онлайн
Новини Справа Назарія Гусакова
4 414 20

Назарію Гусакову змінили підозру: він повернувся до України, де йому оберуть запобіжний захід

Справа Назарія Гусакова: готується обрання запобіжного заходу

31-річний Назарій Гусаков повернувся до України. Йому змінили підозру у справі про шахрайство на благодійних зборах на лікування від спінальної м’язової атрофії. Очікується обрання запобіжного заходу.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За словами Кравченка, Гусаков повернувся в Україну після перебування в Італії, де проходив лікування.

"Йому вручено повідомлення про зміну підозри. Правова кваліфікація дій не змінилася, однак у ході розслідування зросла кількість потерпілих – з 34 до 96 осіб, а також збільшилася сума завданих збитків – з 1,3 млн грн до 2 млн грн", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, Гусаков організував у соцмережах кампанію зі збору коштів, заявляючи про нібито критичну потребу в дороговартісному препараті для лікування СМА.

"Водночас, за інформацією Львівської міської ради, із червня 2024 року він отримував цей лікарський засіб безоплатно за рахунок місцевого бюджету.

Для збору коштів через платформи PayPal та BuyMeACoffee використовувалася інформаційна підтримка відомих медійних осіб та інфлюенсерів", - розповів генпрокурора.

Також читайте: Справа Гусакова: Нацполіція проводить обшуки у Києві та Львові

Водночас слідство вважає, що зібрані кошти могли використовуватися не за заявленою метою, а на азартні ігри, інвестиції в криптовалюту та особисті потреби.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено мобільний телефон і флеш-накопичувачі. Наразі триває їх додаткове дослідження.

До суду скеровано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"Передбачається, що він зможе залишати місце проживання лише для отримання медичної допомоги або прямування до укриття під час повітряної тривоги", - додав Кравченко.

Також читайте: Із monobank звільнився відповідальний за "банки" і благодійність топменеджер

Справа Назарія Гусакова

Раніше 31-річного Назарія Гусакова, хворого на рідкісне генетичне захворювання СМА (спинально-м'язова атрофія), яке потребує дорогого лікування, звинуватили у можливому привласненні мільйонних донатів і спрямовування їх не на лікування, а на онлайн-казино та криптовалюту.

Гусакова, як найвідомішу в Україні людину зі СМА, підтримували низка українських медіаресурсів та публічних осіб. Серед них – bihus.info, Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий та інші.

Вперше на підозрілі збори для Гусакова та відсутність звітності звернули увагу користувачі соцмереж. Користувачі соцмережі X попросили Назарія надати підтвердження оплати препаратів для свого лікування, на які він збирав кошти, однак активіст не відповів на ці прохання. Користувачі знайшли невідповідність у словах чоловіка щодо кількості ліків щомісяця та однакові світлини у телеграм-каналі, які Назарій публікував як підтвердження куплених препаратів.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському щодо ситуації навколо зборів на користь Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства.

У липні 2025 року Назарію Гусакову повідомили про підозру у справі про шахрайство.

Також читайте: На Одещині викрили шахраїв, які обманювали військових на продажі "елітних авто". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

шахрайство (1290) Кравченко Руслан (216) Гусаков Назарій (7)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
"де шахрайство"

где-то тут:
"організував у соцмережах кампанію зі збору коштів на потребу в дороговартісному препараті"
"він отримував цей лікарський засіб безоплатно за рахунок місцевого бюджету"
показати весь коментар
25.03.2026 11:12 Відповісти
+4
А може він не знав !
Як наш Зе
показати весь коментар
25.03.2026 11:01 Відповісти
+4
Їхали, в молодості, на стажування. На одній з станцій, у вагон заходять "глухонімі", і розкладають фотографії, на будь-який смак - гральні карти, "котиків", "дам з букетами", календарі різноманітні, кулінарні рецепти, і навіть "порнуху". ... Хто дивиться, хто лається... Кажу товаришеві, який їх "нах" посилав: "Ну, богом люди обділені... Хоч так собі, на прожиття, заробляють...". Він сміється: "Та вони такі "глухонімі", як я...". На наступній станції вийщли подихать свіжим повітрям... І "глухонімі" з вагону, виходять... Генка непомітно ногу підставив. "Глухонімий" гепнувся на пероні... Такого крику і матюччя, я не чув давно...
показати весь коментар
25.03.2026 11:03 Відповісти

Завантаження...

 
 