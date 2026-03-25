Назарію Гусакову змінили підозру: він повернувся до України, де йому оберуть запобіжний захід

31-річний Назарій Гусаков повернувся до України. Йому змінили підозру у справі про шахрайство на благодійних зборах на лікування від спінальної м’язової атрофії. Очікується обрання запобіжного заходу.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами Кравченка, Гусаков повернувся в Україну після перебування в Італії, де проходив лікування.

"Йому вручено повідомлення про зміну підозри. Правова кваліфікація дій не змінилася, однак у ході розслідування зросла кількість потерпілих – з 34 до 96 осіб, а також збільшилася сума завданих збитків – з 1,3 млн грн до 2 млн грн", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, Гусаков організував у соцмережах кампанію зі збору коштів, заявляючи про нібито критичну потребу в дороговартісному препараті для лікування СМА.

"Водночас, за інформацією Львівської міської ради, із червня 2024 року він отримував цей лікарський засіб безоплатно за рахунок місцевого бюджету.



Для збору коштів через платформи PayPal та BuyMeACoffee використовувалася інформаційна підтримка відомих медійних осіб та інфлюенсерів", - розповів генпрокурора.

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Водночас слідство вважає, що зібрані кошти могли використовуватися не за заявленою метою, а на азартні ігри, інвестиції в криптовалюту та особисті потреби.



Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено мобільний телефон і флеш-накопичувачі. Наразі триває їх додаткове дослідження.

До суду скеровано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"Передбачається, що він зможе залишати місце проживання лише для отримання медичної допомоги або прямування до укриття під час повітряної тривоги", - додав Кравченко.

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Справа Назарія Гусакова

Раніше 31-річного Назарія Гусакова, хворого на рідкісне генетичне захворювання СМА (спинально-м'язова атрофія), яке потребує дорогого лікування, звинуватили у можливому привласненні мільйонних донатів і спрямовування їх не на лікування, а на онлайн-казино та криптовалюту.

Гусакова, як найвідомішу в Україні людину зі СМА, підтримували низка українських медіаресурсів та публічних осіб. Серед них – bihus.info, Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий та інші.

Вперше на підозрілі збори для Гусакова та відсутність звітності звернули увагу користувачі соцмереж. Користувачі соцмережі X попросили Назарія надати підтвердження оплати препаратів для свого лікування, на які він збирав кошти, однак активіст не відповів на ці прохання. Користувачі знайшли невідповідність у словах чоловіка щодо кількості ліків щомісяця та однакові світлини у телеграм-каналі, які Назарій публікував як підтвердження куплених препаратів.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському щодо ситуації навколо зборів на користь Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства.

У липні 2025 року Назарію Гусакову повідомили про підозру у справі про шахрайство.

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