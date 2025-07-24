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Новини Справа Назарія Гусакова
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Назарію Гусакову оголосили підозру: ошукав доброчинців на понад 1,3 млн грн, - Офіс генпрокурора

Назарій Гусаков отримав підозру за шахрайство на зборах

Правоохоронці повідомили 31-річному Назарію Гусакову про підозру у справі про шахрайство на благодійних зборах на лікування від спінальної м’язової атрофії (СМА). Львівʼянин ошукав доброчинців на понад 1,3 мільйона гривень.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора та Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що його благодійна кампанія супроводжувалась активною інформаційною підтримкою через соціальні мережі, Telegram-канали, онлайн-платформи (PayPal, BuyMeACoffee тощо) та за участю публічних осіб і інфлюенсерів, які сприяли поширенню збору.

При цьому, за даними Львівської міської ради, зазначене лікування на момент збору він отримував безкоштовно.

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Під час розслідування кримінального провадження здобуто докази, заволодіння ним коштами громадян та юридичних осіб на суму понад 1,3 млн грн.

Зібрані кошти не були повністю використані за призначенням, а здебільшого спрямовувались на особисті потреби, азартні ігри, інвестиції в криптовалюти, зазначили в прокуратурі.

Гусакову заочно повідомлено про підозру у заволодінні коштами шляхом шахрайства під приводом збору допомоги на лікування за ч. 5 ст. 190 КК України. У червні цього року Назарій виїхав за кордон.

Крім того, правоохоронці допитали понад 400 осіб як свідків та потерпілих, встановлено тисячі транзакцій на понад 100 мільйонів гривень, вчинених особами в якості "благодійних" пожертв.

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Точна кількість осіб, які перерахували благодійні пожертви для підозрюваного, ще не встановлена.

Триває аналіз, але це тисячі транзакцій. Встановлено, що лише тих, хто перерахував суми понад 10 тис. грн – більш як 1 200 осіб, додали в ОГП.

Справа Назарія Гусакова

Раніше 31-річного Назарія Гусакова, хворого на рідкісне генетичне захворювання СМА (спинально-м'язова атрофія), яке потребує дорогого лікування, звинуватили у можливому привласненні мільйонних донатів і спрямовування їх не на лікування, а на онлайн-казино та криптовалюту.

Гусакова як найвідомішу в Україні людину зі СМА підтримували низка українських медіаресурсів та публічних осіб. Серед них – bihus.info, Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий та інші.

Вперше на підозрілі збори для Гусакова та відсутність звітності звернули увагу користувачі соцмереж. Користувачі соцмережі X попросили Назарія надати підтвердження оплати препаратів для свого лікування, на які він збирав кошти, однак активіст не відповів на ці прохання. Користувачі знайшли невідповідність у словах чоловіка щодо кількості ліків щомісяця та однакові світлини у телеграм-каналі, які Назарій публікував як підтвердження куплених препаратів.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському щодо ситуації навколо зборів на користь Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства.

Також читайте: Справа Гусакова: Нацполіція проводить обшуки у Києві та Львові

Автор: 

шахрайство (1138) підозра (838) Офіс Генпрокурора (3344)


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Топ коментарі
+4
А коли за те ж саме будуть судити владців?
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24.07.2025 21:43 Відповісти
+4
ну Гусаков це вам не Чернишов ))

зельоні ********
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24.07.2025 21:49 Відповісти
+2
осталось тільки виманти гусакова з такої гарної та безпечної Італії )))
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24.07.2025 21:52 Відповісти
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А коли за те ж саме будуть судити владців?
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24.07.2025 21:43 Відповісти
В цій країні - ніколи
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24.07.2025 22:07 Відповісти
Ошукав - і куди вони його такого пристроять? - ти азартний! - Парамоша
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24.07.2025 21:44 Відповісти
На це і розрахунок був. Що немає такої камери, для інвалідів
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24.07.2025 21:56 Відповісти
Він навіть крутіший за СТАВКИ НА СПОРТ!
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24.07.2025 21:44 Відповісти
А чого Прутілі можна, а назаркє ніззя?
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24.07.2025 21:47 Відповісти
ну Гусаков це вам не Чернишов ))

зельоні ********
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24.07.2025 21:49 Відповісти
осталось тільки виманти гусакова з такої гарної та безпечної Італії )))
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24.07.2025 21:52 Відповісти
Екстрадують
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24.07.2025 21:57 Відповісти
Його лікують бесплатно? У Львові? )))
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24.07.2025 21:54 Відповісти
Його, так
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24.07.2025 21:58 Відповісти
Вже повірив )
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24.07.2025 22:05 Відповісти
 
 