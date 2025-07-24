Назарію Гусакову оголосили підозру: ошукав доброчинців на понад 1,3 млн грн, - Офіс генпрокурора

Правоохоронці повідомили 31-річному Назарію Гусакову про підозру у справі про шахрайство на благодійних зборах на лікування від спінальної м’язової атрофії (СМА). Львівʼянин ошукав доброчинців на понад 1,3 мільйона гривень.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора та Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що його благодійна кампанія супроводжувалась активною інформаційною підтримкою через соціальні мережі, Telegram-канали, онлайн-платформи (PayPal, BuyMeACoffee тощо) та за участю публічних осіб і інфлюенсерів, які сприяли поширенню збору.

При цьому, за даними Львівської міської ради, зазначене лікування на момент збору він отримував безкоштовно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Назарію Гусакову заочно повідомлять про підозру найближчими днями, - генпрокурор Кравченко

Під час розслідування кримінального провадження здобуто докази, заволодіння ним коштами громадян та юридичних осіб на суму понад 1,3 млн грн.

Зібрані кошти не були повністю використані за призначенням, а здебільшого спрямовувались на особисті потреби, азартні ігри, інвестиції в криптовалюти, зазначили в прокуратурі.

Гусакову заочно повідомлено про підозру у заволодінні коштами шляхом шахрайства під приводом збору допомоги на лікування за ч. 5 ст. 190 КК України. У червні цього року Назарій виїхав за кордон.

Крім того, правоохоронці допитали понад 400 осіб як свідків та потерпілих, встановлено тисячі транзакцій на понад 100 мільйонів гривень, вчинених особами в якості "благодійних" пожертв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із monobank звільнився відповідальний за "банки" і благодійність топменеджер

Точна кількість осіб, які перерахували благодійні пожертви для підозрюваного, ще не встановлена.

Триває аналіз, але це тисячі транзакцій. Встановлено, що лише тих, хто перерахував суми понад 10 тис. грн – більш як 1 200 осіб, додали в ОГП.

Справа Назарія Гусакова

Раніше 31-річного Назарія Гусакова, хворого на рідкісне генетичне захворювання СМА (спинально-м'язова атрофія), яке потребує дорогого лікування, звинуватили у можливому привласненні мільйонних донатів і спрямовування їх не на лікування, а на онлайн-казино та криптовалюту.

Гусакова як найвідомішу в Україні людину зі СМА підтримували низка українських медіаресурсів та публічних осіб. Серед них – bihus.info, Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий та інші.

Вперше на підозрілі збори для Гусакова та відсутність звітності звернули увагу користувачі соцмереж. Користувачі соцмережі X попросили Назарія надати підтвердження оплати препаратів для свого лікування, на які він збирав кошти, однак активіст не відповів на ці прохання. Користувачі знайшли невідповідність у словах чоловіка щодо кількості ліків щомісяця та однакові світлини у телеграм-каналі, які Назарій публікував як підтвердження куплених препаратів.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському щодо ситуації навколо зборів на користь Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства.

Також читайте: Справа Гусакова: Нацполіція проводить обшуки у Києві та Львові