Назарию Гусакову объявили о подозрении: обманул благотворителей на более 1,3 млн грн, - Офис генпрокурора
Правоохранители сообщили 31-летнему Назарию Гусакову о подозрении в деле о мошенничестве на благотворительных сборах на лечение от спинальной мышечной атрофии (СМА). Львовянин обманул благотворителей на более чем 1,3 миллиона гривен.
Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора и Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что его благотворительная кампания сопровождалась активной информационной поддержкой через социальные сети, Telegram-каналы, онлайн-платформы (PayPal, BuyMeACoffee и т.д.) и с участием публичных лиц и инфлюенсеров, которые способствовали распространению сбора.
При этом, по данным Львовского городского совета, указанное лечение на момент сбора он получал бесплатно.
В ходе расследования уголовного производства получены доказательства, завладения им средствами граждан и юридических лиц на сумму более 1,3 млн грн.
Собранные средства не были полностью использованы по назначению, а в основном направлялись на личные нужды, азартные игры, инвестиции в криптовалюты, отметили в прокуратуре.
Гусакову заочно сообщено о подозрении в завладении средствами путем мошенничества под предлогом сбора помощи на лечение по ч. 5 ст. 190 УК Украины. В июне этого года Назарий выехал за границу.
Кроме того, правоохранители допросили более 400 человек в качестве свидетелей и потерпевших, установлено тысячи транзакций на более 100 миллионов гривен, совершенных лицами в качестве "благотворительных" пожертвований.
Точное количество лиц, которые перечислили благотворительные пожертвования для подозреваемого, еще не установлено.
Продолжается анализ, но это тысячи транзакций. Установлено, что только тех, кто перечислил суммы более 10 тыс. грн - более 1 200 человек, добавили в ОГП.
Дело Назария Гусакова
Ранее 31-летнего Назария Гусакова, больного редким генетическим заболеванием СМА (спинально-мышечная атрофия), которое требует дорогостоящего лечения, обвинили в возможном присвоении миллионных донатов и направлении их не на лечение, а на онлайн-казино и криптовалюту.
Гусакова как самого известного в Украине человека со СМА поддерживали ряд украинских медиаресурсов и публичных лиц. Среди них - bihus.info, Сергей Стерненко, Игорь Лаченков, городской голова Львова Андрей Садовый и другие.
Впервые на подозрительные сборы для Гусакова и отсутствие отчетности обратили внимание пользователи соцсетей. Пользователи соцсети X попросили Назария предоставить подтверждение оплаты препаратов для своего лечения, на которые он собирал средства, однако активист не ответил на эти просьбы. Пользователи нашли несоответствие в словах мужчины по количеству лекарств ежемесячно и одинаковые фотографии в телеграмм-канале, которые Назарий публиковал как подтверждение купленных препаратов.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации вокруг сборов в пользу Назария Гусакова и возможных случаев мошенничества.
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Сами чалились или из семьи сидельцев?
Вы правда уверены что там только тем и заняты что друг друга в попы, по принуждению, шпилят?
Такого беспредела там уже десятилетия нет.
Но вы рассказывайте. Вы ещё про полотенце у порога расскажите. Будем знать что вы точно бульварные романы почитываете
зельоні ********