Назарию Гусакову объявили о подозрении: обманул благотворителей на более 1,3 млн грн, - Офис генпрокурора

Правоохранители сообщили 31-летнему Назарию Гусакову о подозрении в деле о мошенничестве на благотворительных сборах на лечение от спинальной мышечной атрофии (СМА). Львовянин обманул благотворителей на более чем 1,3 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора и Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что его благотворительная кампания сопровождалась активной информационной поддержкой через социальные сети, Telegram-каналы, онлайн-платформы (PayPal, BuyMeACoffee и т.д.) и с участием публичных лиц и инфлюенсеров, которые способствовали распространению сбора.

При этом, по данным Львовского городского совета, указанное лечение на момент сбора он получал бесплатно.

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В ходе расследования уголовного производства получены доказательства, завладения им средствами граждан и юридических лиц на сумму более 1,3 млн грн.

Собранные средства не были полностью использованы по назначению, а в основном направлялись на личные нужды, азартные игры, инвестиции в криптовалюты, отметили в прокуратуре.

Гусакову заочно сообщено о подозрении в завладении средствами путем мошенничества под предлогом сбора помощи на лечение по ч. 5 ст. 190 УК Украины. В июне этого года Назарий выехал за границу.

Кроме того, правоохранители допросили более 400 человек в качестве свидетелей и потерпевших, установлено тысячи транзакций на более 100 миллионов гривен, совершенных лицами в качестве "благотворительных" пожертвований.

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Точное количество лиц, которые перечислили благотворительные пожертвования для подозреваемого, еще не установлено.

Продолжается анализ, но это тысячи транзакций. Установлено, что только тех, кто перечислил суммы более 10 тыс. грн - более 1 200 человек, добавили в ОГП.

Дело Назария Гусакова

Ранее 31-летнего Назария Гусакова, больного редким генетическим заболеванием СМА (спинально-мышечная атрофия), которое требует дорогостоящего лечения, обвинили в возможном присвоении миллионных донатов и направлении их не на лечение, а на онлайн-казино и криптовалюту.

Гусакова как самого известного в Украине человека со СМА поддерживали ряд украинских медиаресурсов и публичных лиц. Среди них - bihus.info, Сергей Стерненко, Игорь Лаченков, городской голова Львова Андрей Садовый и другие.

Впервые на подозрительные сборы для Гусакова и отсутствие отчетности обратили внимание пользователи соцсетей. Пользователи соцсети X попросили Назария предоставить подтверждение оплаты препаратов для своего лечения, на которые он собирал средства, однако активист не ответил на эти просьбы. Пользователи нашли несоответствие в словах мужчины по количеству лекарств ежемесячно и одинаковые фотографии в телеграмм-канале, которые Назарий публиковал как подтверждение купленных препаратов.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации вокруг сборов в пользу Назария Гусакова и возможных случаев мошенничества.

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