РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9724 посетителя онлайн
Новости Дело Назария Гусакова
1 830 25

Назарию Гусакову объявили о подозрении: обманул благотворителей на более 1,3 млн грн, - Офис генпрокурора

Назарий Гусаков получил подозрение за мошенничество на сборах

Правоохранители сообщили 31-летнему Назарию Гусакову о подозрении в деле о мошенничестве на благотворительных сборах на лечение от спинальной мышечной атрофии (СМА). Львовянин обманул благотворителей на более чем 1,3 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора и Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что его благотворительная кампания сопровождалась активной информационной поддержкой через социальные сети, Telegram-каналы, онлайн-платформы (PayPal, BuyMeACoffee и т.д.) и с участием публичных лиц и инфлюенсеров, которые способствовали распространению сбора.

При этом, по данным Львовского городского совета, указанное лечение на момент сбора он получал бесплатно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Назарию Гусакову заочно сообщат о подозрении в ближайшие дни, - генпрокурор Кравченко

В ходе расследования уголовного производства получены доказательства, завладения им средствами граждан и юридических лиц на сумму более 1,3 млн грн.

Собранные средства не были полностью использованы по назначению, а в основном направлялись на личные нужды, азартные игры, инвестиции в криптовалюты, отметили в прокуратуре.

Гусакову заочно сообщено о подозрении в завладении средствами путем мошенничества под предлогом сбора помощи на лечение по ч. 5 ст. 190 УК Украины. В июне этого года Назарий выехал за границу.

Кроме того, правоохранители допросили более 400 человек в качестве свидетелей и потерпевших, установлено тысячи транзакций на более 100 миллионов гривен, совершенных лицами в качестве "благотворительных" пожертвований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из monobank уволился ответственный за "банки" и благотворительность топ-менеджер

Точное количество лиц, которые перечислили благотворительные пожертвования для подозреваемого, еще не установлено.

Продолжается анализ, но это тысячи транзакций. Установлено, что только тех, кто перечислил суммы более 10 тыс. грн - более 1 200 человек, добавили в ОГП.

Дело Назария Гусакова

Ранее 31-летнего Назария Гусакова, больного редким генетическим заболеванием СМА (спинально-мышечная атрофия), которое требует дорогостоящего лечения, обвинили в возможном присвоении миллионных донатов и направлении их не на лечение, а на онлайн-казино и криптовалюту.

Гусакова как самого известного в Украине человека со СМА поддерживали ряд украинских медиаресурсов и публичных лиц. Среди них - bihus.info, Сергей Стерненко, Игорь Лаченков, городской голова Львова Андрей Садовый и другие.

Впервые на подозрительные сборы для Гусакова и отсутствие отчетности обратили внимание пользователи соцсетей. Пользователи соцсети X попросили Назария предоставить подтверждение оплаты препаратов для своего лечения, на которые он собирал средства, однако активист не ответил на эти просьбы. Пользователи нашли несоответствие в словах мужчины по количеству лекарств ежемесячно и одинаковые фотографии в телеграмм-канале, которые Назарий публиковал как подтверждение купленных препаратов.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации вокруг сборов в пользу Назария Гусакова и возможных случаев мошенничества.

Также читайте: Дело Гусакова: Нацполиция проводит обыски в Киеве и Львове

мошенничество (1265) подозрение (545) Офис Генпрокурора (2552)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
ну Гусаков це вам не Чернишов ))

зельоні ********
показать весь комментарий
24.07.2025 21:49 Ответить
+4
А коли за те ж саме будуть судити владців?
показать весь комментарий
24.07.2025 21:43 Ответить
+3
осталось тільки виманти гусакова з такої гарної та безпечної Італії )))
показать весь комментарий
24.07.2025 21:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А коли за те ж саме будуть судити владців?
показать весь комментарий
24.07.2025 21:43 Ответить
В цій країні - ніколи
показать весь комментарий
24.07.2025 22:07 Ответить
Ошукав - і куди вони його такого пристроять? - ти азартний! - Парамоша
показать весь комментарий
24.07.2025 21:44 Ответить
На це і розрахунок був. Що немає такої камери, для інвалідів
показать весь комментарий
24.07.2025 21:56 Ответить
чому ж нема? є звичайні камери, куди садять і калясочників. гусаков би був секс-тренажером для починаючих урок. мабуть він на це заслуговує.
показать весь комментарий
24.07.2025 23:09 Ответить
Ну откуда, откуда у вас такие глубокие познания о жизни у хозяина?
Сами чалились или из семьи сидельцев?
Вы правда уверены что там только тем и заняты что друг друга в попы, по принуждению, шпилят?
Такого беспредела там уже десятилетия нет.
Но вы рассказывайте. Вы ещё про полотенце у порога расскажите. Будем знать что вы точно бульварные романы почитываете
показать весь комментарий
24.07.2025 23:17 Ответить
та ось тільки недавно новина була про сматярщего наумку, здається навіть на цензорі. якщо бабки не заплатиш - знущання, в перекладі - шпілитимуть принципово.
показать весь комментарий
24.07.2025 23:22 Ответить
Він навіть крутіший за СТАВКИ НА СПОРТ!
показать весь комментарий
24.07.2025 21:44 Ответить
А чого Прутілі можна, а назаркє ніззя?
показать весь комментарий
24.07.2025 21:47 Ответить
ну Гусаков це вам не Чернишов ))

зельоні ********
показать весь комментарий
24.07.2025 21:49 Ответить
осталось тільки виманти гусакова з такої гарної та безпечної Італії )))
показать весь комментарий
24.07.2025 21:52 Ответить
Екстрадують
показать весь комментарий
24.07.2025 21:57 Ответить
хто? щось сумніваюсь.
показать весь комментарий
24.07.2025 22:13 Ответить
Оголосять в розшук інтерполу. Правда, у нього є гроші на адвоката і екстрадиція, може затягнутись
показать весь комментарий
24.07.2025 22:32 Ответить
для цього треба рішення, чи вирок суду. а що йому можуть пред'явити? що бабки спустив на казино і шлюх? є підозра у відмиванні, але там в крипті теж все не так легко довести.
показать весь комментарий
24.07.2025 22:56 Ответить
Його лікують бесплатно? У Львові? )))
показать весь комментарий
24.07.2025 21:54 Ответить
Його, так
показать весь комментарий
24.07.2025 21:58 Ответить
Вже повірив )
показать весь комментарий
24.07.2025 22:05 Ответить
А перевірити, в Гуглі забанили? Місто йому безкоштовно ліки давало, а він з людей збирав гроші, на ті самі ліки
показать весь комментарий
24.07.2025 22:34 Ответить
30 тисяч доларів для такого каліки - на пару років життя
показать весь комментарий
24.07.2025 22:38 Ответить
А Міндіч отримав?
показать весь комментарий
24.07.2025 22:14 Ответить
Ця потвора вже зайвих років п'ять живе на землі.
показать весь комментарий
24.07.2025 22:18 Ответить
А ви скільки?
показать весь комментарий
24.07.2025 22:31 Ответить
Щось математика не сходиться з цими сумами.
показать весь комментарий
24.07.2025 22:44 Ответить
так. підозра на лям, а 10 000*1200= 12 000 000
показать весь комментарий
24.07.2025 23:19 Ответить
 
 