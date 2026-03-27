Фіктивний продаж зерна на 63 млн грн: серед підозрюваних ексміністр

Правоохоронці викрили схему фіктивного продажу зерна на 63 млн грн. Серед підозрюваних - ексміністр агропромислового розвитку України.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними слідства, на початку 2026 року посадові особи одного з агропідприємств Київщини організували схему фіктивного продажу кукурудзи.

"Організатор схеми – екснардеп та колишній міністр Міністерства агропромислового розвитку України. Співорганізаторами і виконавцями стали директор агропідприємства та його технічний керівник", - йдеться в повідомленні.

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В чому полягала схема?

Так, фігуранти уклали договір на поставку 7 тисяч тонн зерна врожаю 2025 року.

"Для створення ілюзії законності угоди покупцеві надали підроблені складські квитанції та акти прийому-передачі. Згідно з документами, зерно нібито перебувало на зберіганні на елеваторі продавця в Київській області. Однак перевірка через Державні реєстри та залучення спеціалістів показали, що на момент підписання документів зерно на складі було відсутнє", - розповів Кравченко.

Також підприємство-продавець видало складські документи на понад 130 тис. тонн продукції, що вдвічі перевищує реальну технічну потужність їхнього елеватора (60 тис. тонн).

Висновок експертизи свідчить, що потерпілій стороні завдано збитків на 63,7 млн грн.

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Було проведено 26 обшуків у Києві та Київській області за місцями проживання фігурантів та за адресами ведення бізнесу. Вилучено фінансову документацію, цифрові носії інформації та транспортні засоби.

Під час перевірки елеватора факт відсутності заявленого зерна підтвердився.

Наразі трьом учасникам схеми повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування триває.

За даними Цензор.НЕТ, одним із фігурантів справи є Микола Сольський - колишній міністр аграрної політики та продовольства

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