Правительство Норвегии ограничило коллективную защиту для мужчин из Украины
Правительство Норвегии внесло изменения в правила приема перемещенных лиц из Украины, согласно которым вновь прибывшие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не будут получать временную коллективную защиту.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр юстиции Норвегии Астри Аас-Хансен, пишет издание TV2.
Новые правила для украинцев
Отныне украинские мужчины этой возрастной категории должны подавать заявление на получение убежища по общей процедуре, а не на основании коллективной защиты.
По словам министра, Норвегия уже приняла наибольшее количество украинцев среди скандинавских стран, а муниципалитеты сталкиваются с нехваткой жилья и перегрузкой социальных служб.
"Норвегия уже приняла больше всего украинцев в скандинавском регионе, и норвежские муниципалитеты сообщают о нагрузке на системы предоставления услуг и нехватке жилья. Поэтому мы ужесточаем ограничения", – заявила Аас-Хансен.
В то же время правительство подчеркивает, что важно, чтобы больше людей оставались в Украине для участия в обороне и поддержке общества.
Исключения из ограничений
Новые правила предусматривают ряд исключений.
Ограничения не будут применяться к мужчинам, которые документально освобождены от службы или не способны ее проходить, а также к лицам, эвакуированным по программе медицинской эвакуации.
Также исключения будут действовать для мужчин, самостоятельно воспитывающих детей, которые находятся вместе с ними или уже находятся в Норвегии.
Кроме того, изменения не касаются украинцев, которые уже получили временную коллективную защиту в стране.
Уряд Норвегії обмежив колективний захист для чоловіків з України
Одна з видів допомого Україні у боротьбі проти агресора мала б стати депортація військовозобов'язаних, чоловіків відповідного віку, з проходженням мед. комісії.
