Правительство Норвегии ограничило коллективную защиту для мужчин из Украины

Норвегия ограничила защиту для мужчин из Украины

Правительство Норвегии внесло изменения в правила приема перемещенных лиц из Украины, согласно которым вновь прибывшие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не будут получать временную коллективную защиту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр юстиции Норвегии Астри Аас-Хансен, пишет издание TV2.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Новые правила для украинцев

Отныне украинские мужчины этой возрастной категории должны подавать заявление на получение убежища по общей процедуре, а не на основании коллективной защиты.

По словам министра, Норвегия уже приняла наибольшее количество украинцев среди скандинавских стран, а муниципалитеты сталкиваются с нехваткой жилья и перегрузкой социальных служб.

"Норвегия уже приняла больше всего украинцев в скандинавском регионе, и норвежские муниципалитеты сообщают о нагрузке на системы предоставления услуг и нехватке жилья. Поэтому мы ужесточаем ограничения", – заявила Аас-Хансен.

В то же время правительство подчеркивает, что важно, чтобы больше людей оставались в Украине для участия в обороне и поддержке общества.

Исключения из ограничений

Новые правила предусматривают ряд исключений.

Ограничения не будут применяться к мужчинам, которые документально освобождены от службы или не способны ее проходить, а также к лицам, эвакуированным по программе медицинской эвакуации.

Также исключения будут действовать для мужчин, самостоятельно воспитывающих детей, которые находятся вместе с ними или уже находятся в Норвегии.

Кроме того, изменения не касаются украинцев, которые уже получили временную коллективную защиту в стране.

беженцы (1719) защита (220) Норвегия (794) украинцы (3891) мужчины (166)
+7
Давно слід було це зробити!
показать весь комментарий
27.03.2026 17:04 Ответить
+5
просте питання,чому не ввідміняють сирійцям,іранцям,африканцям??чому таке ставлення вибіркове??....хотіли до єс,але виходить єс нехоче нас
показать весь комментарий
27.03.2026 17:04 Ответить
+4
А в Норвегії і у сирійців, іранців, африканців теж "колективний захист" як у українців? Чи таки "отримання притулку за загальною процедурою"?
показать весь комментарий
27.03.2026 17:16 Ответить
Давно слід було це зробити!
показать весь комментарий
27.03.2026 17:04 Ответить
просте питання,чому не ввідміняють сирійцям,іранцям,африканцям??чому таке ставлення вибіркове??....хотіли до єс,але виходить єс нехоче нас
показать весь комментарий
27.03.2026 17:04 Ответить
А в Норвегії і у сирійців, іранців, африканців теж "колективний захист" як у українців? Чи таки "отримання притулку за загальною процедурою"?
показать весь комментарий
27.03.2026 17:16 Ответить
Мало того, що ти Єґор, та ще й Кузнєцов...
То не "Цензор", а якесь кубло свинособак.
Мабуть, треба збільшувати штат модераторів-садистів з сокирами.
показать весь комментарий
27.03.2026 17:17 Ответить
ти добре сказала,крім тебе з блохами ,тут було стерильно....ще ґавкаєш,мабуть підтікаєш
показать весь комментарий
27.03.2026 17:28 Ответить
Кацап, тебе продало слово "ґавкаєш". В українській, у цьому слові є "Г", а не "Ґ ".
Хе-хе... Свинособака прокололася ґрунтовно. Квартальній премії від ФСБ пістуц...
Співчуваю, хе-хе...
показать весь комментарий
27.03.2026 17:35 Ответить
Ім'я Ореста - польське. Стилістика не польська. Нагадує бридкого хабадника, який прикрився псевдонімом і ображає людей. Фуу, яка підла гидота.
показать весь комментарий
27.03.2026 18:08 Ответить
Норвегія взагалі-то не входить до ЄС.
показать весь комментарий
27.03.2026 17:22 Ответить
Не хотят кормить всяких бездельников.
показать весь комментарий
27.03.2026 17:24 Ответить
Сирійці й інші не брали на себе почесну роль щита Європи. Назвався грибом, то й лізь в кошик.
показать весь комментарий
27.03.2026 17:31 Ответить
Норвегія не входить в ЄС.
показать весь комментарий
27.03.2026 17:40 Ответить
афігєть!
а, як же лєвацтво толєрастія та права будь якого бидла?
показать весь комментарий
27.03.2026 17:09 Ответить
Частину українців, депортованих зі США, одразу направляють до ТЦК, - CNN
Уряд Норвегії обмежив колективний захист для чоловіків з України

Одна з видів допомого Україні у боротьбі проти агресора мала б стати депортація військовозобов'язаних, чоловіків відповідного віку, з проходженням мед. комісії.
показать весь комментарий
27.03.2026 17:13 Ответить
Українці, з 2014 року масово стали на захист України від московської навали!!
А шобла зеленського, з ригоАНАЛЬНИМ та їх помагаями, потікали з України, аж до ****** або у Європу!!
Каша в голові у зеленського, через повне розуміння того, що він має відповідати ОСОБИСТО перед судом або Судом Лінча, за наслідки своєї бездіяльності на посаді, які призвели до смертей Українців !!!
Усі 5-6 менеджерів з опу прокралися, половина з них бігах, 36 депутатів під підозрою, в Австрії можна уряд відкривати з чиновників з України та суддівських, які втекли від правосуддя. Баканов, єрмак і татаров, ще і дєньог собі на цьому заробили, координуючи роботу «зелених коридорів» на кордоні, для «кабміндічів»!!
Наумов - втік,
Шурма - втік.
Шефір - втік.
Міндіч - втік.
Цукерман - втік,
Пушкар - втік,
Котін - втік,
Дмитрук - втік,
Холодов - втік,
Куницький - втік,
Одаренко - втік,
вагнерівці - утікли
беркутівці - утікли
симоненко - утік
……………………
Дуже страшно за країну ,бо нами керують не професіонали ,популісти і в багатьох випадках зрадники і мародери
показать весь комментарий
27.03.2026 17:17 Ответить
Давно пора ухилянтів депортовувати!
показать весь комментарий
27.03.2026 17:22 Ответить
Потрібно по всій Європі ловити ухилянтів...і відправляти в табори підготовки які вже там організовані..достатньо просто списків хто стоїть на обліку, а місцева поліція впорається
показать весь комментарий
27.03.2026 17:38 Ответить
Європі почало доходити, якщо наші ухилєси не будуть воювати, то доведеться їм воювати і вже на своїй території...
показать весь комментарий
27.03.2026 17:50 Ответить
Зебобики попытались самый активный протестный электорат выпихнуть чтобы из не сумели случайно, а озабоченцы из обратно загоняют. )) Цирк.
показать весь комментарий
27.03.2026 18:09 Ответить
 
 