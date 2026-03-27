Уряд Норвегії обмежив колективний захист для чоловіків з України

Уряд Норвегії запровадив зміни до правил прийому переміщених осіб з України, згідно з якими новоприбулі чоловіки віком від 18 до 60 років більше не отримуватимуть тимчасового колективного захисту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила міністерка юстиції Норвегії Астрі Аас-Хансен, пише видання TV2.

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Нові правила для українців

Відтепер українські чоловіки цієї вікової категорії повинні подавати заяву на отримання притулку за загальною процедурою, а не на підставі колективного захисту.

За словами міністерки, Норвегія вже прийняла найбільшу кількість українців серед скандинавських країн, а муніципалітети стикаються з нестачею житла та перевантаженням соціальних послуг.

"Норвегія вже прийняла найбільше українців у скандинавському регіоні, і норвезькі муніципалітети повідомляють про тиск на надання послуг та нестачу житла. Тому ми посилюємо обмеження", – заявила Аас-Хансен.

Водночас уряд наголошує, що важливо, аби більше людей залишалися в Україні для участі в обороні та підтримці суспільства.

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Винятки з обмежень

Нові правила передбачають низку винятків.

Обмеження не застосовуватимуться до чоловіків, які документально звільнені від служби або не здатні її проходити, а також до осіб, евакуйованих за програмою медичної евакуації.

Також винятки діятимуть для чоловіків, які самостійно виховують дітей, що перебувають разом із ними або вже знаходяться в Норвегії.

Окрім цього, зміни не стосуються українців, які вже отримали тимчасовий колективний захист у країні.

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