Зросла кількість працевлаштованих українців у Норвегії, які оформили там захист

Серед українців, які приїхали до Норвегії з початком повномасштабної війни, зросла кількість працевлаштованих.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейська правду", про це повідомляє NRK за даними уряду Норвегії.

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Дані на кінець 2025 року

Так, за офіційними даними, станом на кінець 2025 року працевлаштованими були 27 тисяч українців з тих, які прибули до Норвегії через війну.

За останній рік спостерігалося "явне зростання" працюючих, порівняно з 2024 роком.

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У жовтні повідомляли, що загалом у Норвегії – понад 100 тисяч українців, що оформили захист. Перед тим у вересні спостерігалося зростання кількості новоприбулих українців.

Із чим це пов’язано

Зазначається, що це може бути пов’язано, зокрема, з відкриттям кордонів України для 18-22 річних юнаків.

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