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Новини Українці в Норвегії
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Зросла кількість працевлаштованих українців у Норвегії, які оформили там захист

Українці в Норвегії

Серед українців, які приїхали до Норвегії з початком повномасштабної війни, зросла кількість працевлаштованих.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейська правду", про це повідомляє NRK за даними уряду Норвегії.

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Дані на кінець 2025 року

Так, за офіційними даними, станом на кінець 2025 року працевлаштованими були 27 тисяч українців з тих, які прибули до Норвегії через війну.

За останній рік спостерігалося "явне зростання" працюючих, порівняно з 2024 роком.

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У жовтні повідомляли, що загалом у Норвегії – понад 100 тисяч українців, що оформили захист. Перед тим у вересні спостерігалося зростання кількості новоприбулих українців.

Із чим це пов’язано

Зазначається, що це може бути пов’язано, зокрема, з відкриттям кордонів України для 18-22 річних юнаків.

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Топ коментарі
+6
Якщо всі виїдуть, хто ж Рінату буде платіть за елєктрічество? Керівництво наше талановите теж виїде, просто треба ще коє-что продать із земельних ресурсів, пару-тройку областєй.
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04.01.2026 16:09 Відповісти
+5
А як смарагдовий буде заманювати назад в Україну, мені цікаво? Великими зарплатами?
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04.01.2026 16:20 Відповісти
+5
А нехитродупі Українці залишились в " країні мрії " зеленського,та процвітають,багатіють,і саме головне іржуть,іржуть. Де вас дегенератів вирощюють,заздри мовчки тим хто виявився вумнішим та далекогляднішим ніж те стадо бовдурів яке повірило та досі вирить Голобородько.
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04.01.2026 17:16 Відповісти

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