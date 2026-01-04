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Зросла кількість працевлаштованих українців у Норвегії, які оформили там захист
Серед українців, які приїхали до Норвегії з початком повномасштабної війни, зросла кількість працевлаштованих.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейська правду", про це повідомляє NRK за даними уряду Норвегії.
Дані на кінець 2025 року
Так, за офіційними даними, станом на кінець 2025 року працевлаштованими були 27 тисяч українців з тих, які прибули до Норвегії через війну.
За останній рік спостерігалося "явне зростання" працюючих, порівняно з 2024 роком.
У жовтні повідомляли, що загалом у Норвегії – понад 100 тисяч українців, що оформили захист. Перед тим у вересні спостерігалося зростання кількості новоприбулих українців.
Із чим це пов’язано
Зазначається, що це може бути пов’язано, зокрема, з відкриттям кордонів України для 18-22 річних юнаків.
Топ коментарі
+6 Андрій Лавриненко
показати весь коментар04.01.2026 16:09 Відповісти Посилання
+5 VasyaPetrenko2007 Petya
показати весь коментар04.01.2026 16:20 Відповісти Посилання
+5 Andrei Andreev #495049
показати весь коментар04.01.2026 17:16 Відповісти Посилання
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