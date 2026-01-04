Увеличилось количество трудоустроенных украинцев в Норвегии, которые оформили там убежище
Среди украинцев, которые приехали в Норвегию с началом полномасштабной войны, выросло количество трудоустроенных.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает NRK по данным правительства Норвегии.
Данные на конец 2025 года
Так, по официальным данным, по состоянию на конец 2025 года трудоустроенными были 27 тысяч украинцев из тех, кто прибыл в Норвегию из-за войны.
За последний год наблюдался "явное увеличение" работающих по сравнению с 2024 годом.
В октябре сообщали, что в целом в Норвегии – более 100 тысяч украинцев, оформивших защиту. Перед этим в сентябре наблюдался рост количества новоприбывших украинцев.
С чем это связано
Отмечается, что это может быть связано, в частности, с открытием границ Украины для 18-22-летних юношей.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Павел65
показать весь комментарий04.01.2026 16:02 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Malloy Kampfer
показать весь комментарий04.01.2026 16:08 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Андрій Лавриненко
показать весь комментарий04.01.2026 16:09 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Михайло Иляш
показать весь комментарий04.01.2026 16:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Lemberg #565313
показать весь комментарий04.01.2026 16:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
VasyaPetrenko2007 Petya
показать весь комментарий04.01.2026 16:20 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Dust
показать весь комментарий04.01.2026 16:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль