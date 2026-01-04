РУС
Новости Украинцы в Норвегии
605 7

Увеличилось количество трудоустроенных украинцев в Норвегии, которые оформили там убежище

Украинцы в Норвегии

Среди украинцев, которые приехали в Норвегию с началом полномасштабной войны, выросло количество трудоустроенных.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает NRK по данным правительства Норвегии.

Данные на конец 2025 года

Так, по официальным данным, по состоянию на конец 2025 года трудоустроенными были 27 тысяч украинцев из тех, кто прибыл в Норвегию из-за войны.

За последний год наблюдался "явное увеличение" работающих по сравнению с 2024 годом.

В октябре сообщали, что в целом в Норвегии – более 100 тысяч украинцев, оформивших защиту. Перед этим в сентябре наблюдался рост количества новоприбывших украинцев.

С чем это связано

Отмечается, что это может быть связано, в частности, с открытием границ Украины для 18-22-летних юношей.

Автор: 

Норвегия (781) украинцы (3954)
Норвегія це остання мода наших професійних біженців, коли в Європі почали зменшувати виплати всі кинулись туди.
04.01.2026 16:02 Ответить
Ещё Болгария, Сербия. Там другой контингент.Те у кого есть доход левый или бизнес, но легализовать в странах Западной Европы сложнее. Или оформлять предпринимателя и платить 30-50%. В станах восточной Европы налоги ниже, хотя и выплат там или нет или вообще мизер. Но туда не за выплатами едут а бизнес вести.
04.01.2026 16:08 Ответить
Якщо всі виїдуть, хто ж Рінату буде платіть за елєктрічество? Керівництво наше талановите теж виїде, просто треба ще коє-что продать із земельних ресурсів, пару-тройку областєй.
04.01.2026 16:09 Ответить
Зросло б ще більше якби всіх пустили
04.01.2026 16:12 Ответить
Там, не то що зросла,а всі працеспосібні прагнуть працевлаштуватись,щоб нормально жити.
04.01.2026 16:12 Ответить
А як смарагдовий буде заманювати назад в Україну, мені цікаво? Великими зарплатами?
04.01.2026 16:20 Ответить
гітлер міг тільки мріяти про сотні тисяч молодих міцних чоловіків віком від 18 до 22 років

04.01.2026 16:23 Ответить
 
 