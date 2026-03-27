В ВР засекретили информацию о выезде "слуги народа" Корявченкова за границу, - СМИ
В Верховной Раде отказались предоставить информацию о выездах за границу народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Корявченкова (Юзика), которого журналисты обнаружили в Испании.
Об этом говорится в ответе аппарата ВРУ на запрос журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, сообщает Цензор.НЕТ.
Что ответили журналистам?
"Сообщаем, что в связи с действием в Украине военного положения сведения о служебных командировках народных депутатов Украины отнесены к перечню сведений, составляющих служебную информацию в Верховной Раде Украины, органах Верховной Рады Украины и аппарате Верховной Рады Украины (пункт 54), поэтому не могут быть предоставлены в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 22 Закона Украины "О доступе к публичной информации", — говорится в ответе аппарата ВРУ.
Что предшествовало
Напомним, что журналисты "УП" выяснили, что нардеп "Слуги народа" Юрий Корявченков в течение последних месяцев несколько раз ездил в Испанию. Там у его жены есть квартира.
Як крадуть, і як витрачають награбоване - це державна таємниця. А корупція, то запорука виживання держави.
"Друзьям все, остальным беспредел". Кушай "мудрое" население, выбравшее это дерьмо на нашу голову. Не обляпайся только сильно.
Вивезли свої сім'ї, вивезли гроші, за які їхні сім'ї там купили хатинки, а всі інші - або на фронт, або ухилянти й вороги держави.