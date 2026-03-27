В ВР засекретили информацию о выезде "слуги народа" Корявченкова за границу, - СМИ

Информацию о зарубежных поездках Корявченкова засекретили

В Верховной Раде отказались предоставить информацию о выездах за границу народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Корявченкова (Юзика), которого журналисты обнаружили в Испании.

Об этом говорится в ответе аппарата ВРУ на запрос журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, сообщает Цензор.НЕТ.

Что ответили журналистам?

"Сообщаем, что в связи с действием в Украине военного положения сведения о служебных командировках народных депутатов Украины отнесены к перечню сведений, составляющих служебную информацию в Верховной Раде Украины, органах Верховной Рады Украины и аппарате Верховной Рады Украины (пункт 54), поэтому не могут быть предоставлены в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 22 Закона Украины "О доступе к публичной информации", — говорится в ответе аппарата ВРУ.

Информацию о зарубежных поездках Корявченкова официально засекретили

Читайте также: "Слуга народа" Корявченков выехал из Украины, — СМИ

Что предшествовало

Напомним, что журналисты "УП" выяснили, что нардеп "Слуги народа" Юрий Корявченков в течение последних месяцев несколько раз ездил в Испанию. Там у его жены есть квартира.

Топ комментарии
+5
Сегодня вечер просто охренительных историй.

"Друзьям все, остальным беспредел". Кушай "мудрое" население, выбравшее это дерьмо на нашу голову. Не обляпайся только сильно.
27.03.2026 20:53 Ответить
+4
Винєпанімаєтє! ета другоє!
Як крадуть, і як витрачають награбоване - це державна таємниця. А корупція, то запорука виживання держави.
27.03.2026 20:52 Ответить
+3
Ці вилупки мали б служини народу, в дірвавшись до кормушки клади на той народ
27.03.2026 20:51 Ответить
Ці вилупки мали б служини народу, в дірвавшись до кормушки клади на той народ
він наша секретна зброя! ворогів обжирати буде а може і зїсть путіна приміром!
27.03.2026 20:51 Ответить
Це третій вершник апокаліпса - предтеча голоду.
27.03.2026 21:15 Ответить
Одно хорошо- в Испании в Юзика будет в 3 раза проще попасть, чем в Портнова.
27.03.2026 20:54 Ответить
Схибити важко.
27.03.2026 21:17 Ответить
Виконує таємне службове завдання Стефанчука, а Ткач палить контору: Ткача на нуль, а Юзіку орден! А безсоромним українцям, що повірили Ткачу та засумнівались в рівності всіх - дулю!
27.03.2026 20:54 Ответить
В Іспанії....щоб не трапилося як з партновим...я конечна не на что не намекаю...
27.03.2026 20:55 Ответить
Службові відрядження? - шмарується в Іспанію до рідних за рахунок платників податків - тримають українців за ідіотів
27.03.2026 20:57 Ответить
Не прискіплюйтесь до юзіка; він тепер "служить" іспанському народові.
27.03.2026 20:57 Ответить
Юзіку можна як і міндичу а пересічним Тарасикам і Миколам ні, тільки окоп, воювати за краще и комфортне життя ось таких! До останнього українця...
27.03.2026 20:57 Ответить
Якщо ви належите до вищої аристократії і можете забезпечити житло та проживання сім'ї в Іспанії, то можна
27.03.2026 21:02 Ответить
За інформацією джерел УП, до родини в Іспанію Корявченков приїжджав...
--------

Вивезли свої сім'ї, вивезли гроші, за які їхні сім'ї там купили хатинки, а всі інші - або на фронт, або ухилянти й вороги держави.
27.03.2026 21:00 Ответить
Як вже дістав цей недотьопаний гідрант своїми незамінними карлсонами та юзиками! Не здивуюсь якщо в разі угоди з саудитами посередником стане шарашка карлсона. Саме огидне в цьому, що все це робиться за сприяння покладистих гебешних туч.
27.03.2026 21:02 Ответить
Рано чи пізно всі дупатути та нардупи за кордон втечуть! Тому і крадуть безбожно і грабують безмірно!
27.03.2026 21:05 Ответить
Наїхали на Юзіка,він яєць привіз сім'ї,готується до Великодня.То йому на день-два лотки.
27.03.2026 21:11 Ответить
Юзік тільки приїхав,а в Іспанії одразу харчі здорощали!
27.03.2026 21:14 Ответить
Ну, яку цінність представляє цей кнур, щоб по ньому засекречувати щось? Хіба-що скільки вкрав.
27.03.2026 21:12 Ответить
 
 