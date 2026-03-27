В ВР засекретили информацию о выезде "слуги народа" Корявченкова за границу, - СМИ

В Верховной Раде отказались предоставить информацию о выездах за границу народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Корявченкова (Юзика), которого журналисты обнаружили в Испании.

Об этом говорится в ответе аппарата ВРУ на запрос журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, сообщает Цензор.НЕТ.

Что ответили журналистам?

"Сообщаем, что в связи с действием в Украине военного положения сведения о служебных командировках народных депутатов Украины отнесены к перечню сведений, составляющих служебную информацию в Верховной Раде Украины, органах Верховной Рады Украины и аппарате Верховной Рады Украины (пункт 54), поэтому не могут быть предоставлены в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 22 Закона Украины "О доступе к публичной информации", — говорится в ответе аппарата ВРУ.

Что предшествовало

Напомним, что журналисты "УП" выяснили, что нардеп "Слуги народа" Юрий Корявченков в течение последних месяцев несколько раз ездил в Испанию. Там у его жены есть квартира.

