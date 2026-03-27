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Новини Виїзд Корявченкова за кордон
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У ВР засекретили інформацію про виїзд "слуги народу" Корявченкова за кордон, - ЗМІ

Інформацію про закордонні поїздки Корявченкова засекретили

У Верховній Раді відмовилися надати інформацію про виїзди народного депутата від фракції "Слуга народу" Юрій Корявченкова (Юзіка) за кордон, якого журналісти знайшли в Іспанії.

Про це йдеться у відповіді апарату ВРУ на запит журналіста "Української правди" Михайла Ткача, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відповіли журналістам?

"Інформуємо, що у зв'язку із дією в Україні воєнного стану відомості щодо службових відряджень народних депутатів України віднесені до переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Верховній Раді України, органах Верховної Ради України та апараті Верховної Ради України (пункт 54), тому не можуть бути надані відповідно до пункту 2 частини першої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", - йдеться у відповіді апарату ВРУ.

Інформацію про закордонні поїздки Корявченкова офіційно засекретили

Інформацію про закордонні поїздки Корявченкова офіційно засекретили

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Що передувало

Нагадаємо, що журналісти "УП" з'ясували, що нардеп "Слуги народу" Юрій Корявченков протягом останніх місяців кілька разів їздив до Іспанії. Там його дружина має квартиру.

Дивіться також: "Слуга народу" Корявченков їздив у відпустку в Іспанію, де його дружина придбала квартиру, - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

Іспанія (1000) Ткач Михайло (154) Корявченков Юрій (51) Слуга народу (2868)
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Топ коментарі
+36
Они такими были и до того. Тут вопрос к умственным способностям тех, кто выбрал все ЭТО в 2019 году.
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27.03.2026 20:55 Відповісти
+29
Ці вилупки мали б служини народу, в дірвавшись до кормушки клади на той народ
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27.03.2026 20:51 Відповісти
+28
Сегодня вечер просто охренительных историй.

"Друзьям все, остальным беспредел". Кушай "мудрое" население, выбравшее это дерьмо на нашу голову. Не обляпайся только сильно.
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27.03.2026 20:53 Відповісти

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