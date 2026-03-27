У ВР засекретили інформацію про виїзд "слуги народу" Корявченкова за кордон, - ЗМІ
У Верховній Раді відмовилися надати інформацію про виїзди народного депутата від фракції "Слуга народу" Юрій Корявченкова (Юзіка) за кордон, якого журналісти знайшли в Іспанії.
Про це йдеться у відповіді апарату ВРУ на запит журналіста "Української правди" Михайла Ткача, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відповіли журналістам?
"Інформуємо, що у зв'язку із дією в Україні воєнного стану відомості щодо службових відряджень народних депутатів України віднесені до переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Верховній Раді України, органах Верховної Ради України та апараті Верховної Ради України (пункт 54), тому не можуть бути надані відповідно до пункту 2 частини першої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", - йдеться у відповіді апарату ВРУ.
Що передувало
Нагадаємо, що журналісти "УП" з'ясували, що нардеп "Слуги народу" Юрій Корявченков протягом останніх місяців кілька разів їздив до Іспанії. Там його дружина має квартиру.
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