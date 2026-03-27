"Слуга народу" Корявченков їздив у відпустку в Іспанію, де його дружина придбала квартиру, - ЗМІ. ВIДЕО

Нардеп "Слуги народу" Юрій Корявченков протягом останніх місяців кілька разів їздив до Іспанії. Там його дружина має квартиру.

Про це йдеться в матеріалі УП, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Джерела розповіли виданню, що Корявченков 14 березня виїхав за межі України.

Стало вдомо, що парламентар вирушив до Іспанії.

Згодом журналісти знайшли його авто. Ймовірно він приїхав до дружини.

"Джерела переконують, і родину депутата, і самого Корявченкова можна часто спостерігати на території закритого комплексу. Щоправда, дружина нардепа здебільшого ходить або в окулярах, або в капюшоні", - каже Ткач.

УП вдалося зафіксувати авто нардепа, що приїжджає в містечко Бланес.

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Спілкування з Корявченковим

Михайло Ткач поспілкувався із нардепом на одній з вулиць. Той розповів, що перебуває у відпустці за власний рахунок на тиждень.

За його словами, у лютому він був в Іспанії у відрядженні.

Корявченков зазначив, що його дружина купила квартиру в Іспанії, про що він згодом вкаже у декларації. Про вартість йому нічого не відомо.

Раніше дружина нардепа була його помічницею.

Дружина Корявченкова розповіла, що вони взяли квартиру у кредит, вона коштує 150 тис. євро.

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Що каже про справу НАБУ?

На питання про те, чи був він на допитах у НАБУ в справі нардепа Кісєля:

"Думаю, про це краще спитати в НАБУ. Я не можу нічого казати", - сказав Корявченков.

Майно

Квартиру площею майже 90 кв. м було придбано у розстрочку дружиною нардепа минулого року.

Виїзди за кордон

За інформацією джерел УП, до родини в Іспанію Корявченков приїжджав наприкінці 2025 року саме тоді, коли НАБУ і САП повідомляли про підозри нардепам за доплати в конвертах. У лютому 2026 року Корявченков знову поїхав до родини, відвідував Іспаню нардеп і в березні.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що нардепа "Слуги народу" Юрія Корявченкова запросили на допит в НАБУ у справі про хабарі нардепам за голосування.

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