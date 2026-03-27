"Слуга народу" Корявченков їздив у відпустку в Іспанію, де його дружина придбала квартиру, - ЗМІ. ВIДЕО
Нардеп "Слуги народу" Юрій Корявченков протягом останніх місяців кілька разів їздив до Іспанії. Там його дружина має квартиру.
Про це йдеться в матеріалі УП, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Джерела розповіли виданню, що Корявченков 14 березня виїхав за межі України.
Стало вдомо, що парламентар вирушив до Іспанії.
Згодом журналісти знайшли його авто. Ймовірно він приїхав до дружини.
"Джерела переконують, і родину депутата, і самого Корявченкова можна часто спостерігати на території закритого комплексу. Щоправда, дружина нардепа здебільшого ходить або в окулярах, або в капюшоні", - каже Ткач.
УП вдалося зафіксувати авто нардепа, що приїжджає в містечко Бланес.
Спілкування з Корявченковим
Михайло Ткач поспілкувався із нардепом на одній з вулиць. Той розповів, що перебуває у відпустці за власний рахунок на тиждень.
За його словами, у лютому він був в Іспанії у відрядженні.
Корявченков зазначив, що його дружина купила квартиру в Іспанії, про що він згодом вкаже у декларації. Про вартість йому нічого не відомо.
Раніше дружина нардепа була його помічницею.
Дружина Корявченкова розповіла, що вони взяли квартиру у кредит, вона коштує 150 тис. євро.
Що каже про справу НАБУ?
На питання про те, чи був він на допитах у НАБУ в справі нардепа Кісєля:
"Думаю, про це краще спитати в НАБУ. Я не можу нічого казати", - сказав Корявченков.
Майно
Квартиру площею майже 90 кв. м було придбано у розстрочку дружиною нардепа минулого року.
Виїзди за кордон
За інформацією джерел УП, до родини в Іспанію Корявченков приїжджав наприкінці 2025 року саме тоді, коли НАБУ і САП повідомляли про підозри нардепам за доплати в конвертах. У лютому 2026 року Корявченков знову поїхав до родини, відвідував Іспаню нардеп і в березні.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що нардепа "Слуги народу" Юрія Корявченкова запросили на допит в НАБУ у справі про хабарі нардепам за голосування.
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Коли Шарль де Голль очолював Францію, він ставився до державних грошей як до недоторканної цінності.
У Єлисейському палаці для нього існувало чітке правило: жодна особиста витрата не може бути оплачена за рахунок держави.
Його дружина Івонна вела невеликий зошит, куди скрупульозно записувала всі родинні витрати - від продуктів і електрики до одягу й навіть мила. Наприкінці кожного місяця вона відправляла чек до державної казни, компенсуючи все до останнього центу.
Якось бухгалтер зауважив, що робити це зовсім не обов'язково. Вона спокійно відповіла: «Усе, що не є державним - є особистим.А за особисте ми платимо самі».
Цей принцип діяв без винятків.
Їхнім дітям і онукам не дозволялося користуватися службовими автомобілями для приватних справ.
Сам де Голль відмовлявся від будь-яких привілеїв посади: оплачував власні рахунки в палаці - навіть за найдрібніші речі, як-от мило чи сімейні обіди.Ба більше - він не користувався президентською зарплатою, живучи лише на військову пенсію.
Після його смерті не залишилося багатства чи розкоші - лише скромний будинок у Коломбé-ле-Де-Егліз, придбаний ще до війни.
Розповідають, що він іноді сам надсилав гроші до казни, якщо підозрював, що якусь особисту витрату могли випадково покрити з державного бюджету. Це була не формальність. Це була позиція.
Шарль де Голль - приклад справжньої принциповості, честі та відповідальності на державній службі."
І 90 % нарІда це на жаль підтримують.