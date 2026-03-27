"Слуга народа" Корявченков ездил в отпуск в Испанию, где его жена приобрела квартиру, - СМИ. ВИДЕО

Депутат "Слуги народа" Юрий Корявченков в течение последних месяцев несколько раз ездил в Испанию. Там у его жены есть квартира.

Что известно?

Источники рассказали изданию, что Корявченков 14 марта выехал за пределы Украины.

Стало известно, что парламентарий отправился в Испанию.

Впоследствии журналисты нашли его автомобиль. Вероятно, он приехал к жене.

"Источники утверждают, что и семью депутата, и самого Корявченкова часто можно увидеть на территории закрытого комплекса. Правда, жена нардепа в основном ходит либо в очках, либо в капюшоне", — говорит Ткач.

УП удалось зафиксировать автомобиль нардепа, приезжающего в городок Бланес. 

Общение с Корявченковым

Михаил Ткач пообщался с нардепом на одной из улиц. Тот рассказал, что находится в отпуске за свой счет на неделю.

По его словам, в феврале он был в Испании в командировке. 

Корявченков отметил, что его жена купила квартиру в Испании, о чем он впоследствии укажет в декларации. О стоимости ему ничего не известно. 

Ранее жена нардепа была его помощницей. 

Жена Корявченкова рассказала, что они взяли квартиру в кредит, она стоит 150 тыс. евро.

Что говорит по делу НАБУ?

На вопрос о том, был ли он на допросах в НАБУ по делу нардепа Киселя.

"Думаю, об этом лучше спросить в НАБУ. Я не могу ничего говорить", — сказал Корявченков.

Имущество

Квартира площадью почти 90 кв. м была приобретена в рассрочку женой нардепа в прошлом году. 

Выезды за границу

По информации источников УП, Корявченков приезжал к семье в Испанию в конце 2025 года, именно тогда, когда НАБУ и САП сообщали о подозрениях нардепам в получении доплат в конвертах. В феврале 2026 года Корявченков снова поехал к семье, нардеп посещал Испанию и в марте.

Что предшествовало?

@ "Як же Україні бракує свого Шарля де Голля!
Коли Шарль де Голль очолював Францію, він ставився до державних грошей як до недоторканної цінності.
У Єлисейському палаці для нього існувало чітке правило: жодна особиста витрата не може бути оплачена за рахунок держави.
Його дружина Івонна вела невеликий зошит, куди скрупульозно записувала всі родинні витрати - від продуктів і електрики до одягу й навіть мила. Наприкінці кожного місяця вона відправляла чек до державної казни, компенсуючи все до останнього центу.
Якось бухгалтер зауважив, що робити це зовсім не обов'язково. Вона спокійно відповіла: «Усе, що не є державним - є особистим.А за особисте ми платимо самі».
Цей принцип діяв без винятків.
Їхнім дітям і онукам не дозволялося користуватися службовими автомобілями для приватних справ.
Сам де Голль відмовлявся від будь-яких привілеїв посади: оплачував власні рахунки в палаці - навіть за найдрібніші речі, як-от мило чи сімейні обіди.Ба більше - він не користувався президентською зарплатою, живучи лише на військову пенсію.
Після його смерті не залишилося багатства чи розкоші - лише скромний будинок у Коломбé-ле-Де-Егліз, придбаний ще до війни.
Розповідають, що він іноді сам надсилав гроші до казни, якщо підозрював, що якусь особисту витрату могли випадково покрити з державного бюджету. Це була не формальність. Це була позиція.
Шарль де Голль - приклад справжньої принциповості, честі та відповідальності на державній службі."
не для того люди в Україні ідуть у політику, щоб про добробут країни і нації турбуватись, а для того, щоб *******.
І 90 % нарІда це на жаль підтримують.
Зеленена бидлота мастить лижі. Ішак теж шукає прихисток з офіційним візитом.
Люстрація з вірьовкою усих служок зеленського з 2019 року, спонукає Українців сама память, перед загиблими Укранцями, з 2019 року!
бреше Юзік. Квартира у Іспанії 90 кв.м. да й ще у елітному комплексі не може коштувати 150 К.!!!!
Все вірно 150 К. Тільки К, скорочення від кілограмів Євро.
И что такого,вся страна знает что они голосуют за конверты от казнокрадов,а в конвертах совсем не поздравительные открытки и приглашения на шашлыки,никто не приходит с наручниками и обысками,значит все в рамках закона
Яким чином вони купили квартиру, якщо перевод валюти за кордон заборонено !?
Може возили готівку по 10 тисяч, то як вони їх легалізовали в Іспанії !?
Там просто так в банк гроші не покладеш...
навіщо ви задаєте такі питання у публічному просторі???
В надії, що НАБУ читає Цензор!
ви ще таки думаєте що там є грамотні люди???як на мене вони любять підслуховувать та підглядувати....
Яєць набрав на один день,так що скоро буде в парламенті..
на один раз,уявіть собі яка у нього пательня.....жінка в ґишпанії,голодає мурчик
То яйца по 17 грн Резнік підігнав
з під незайманих курок??
Веде світський образ життя - вояжі раути фуршети - а **** - війна ж
ЦЕ З БЛОКУ УРОД ... !?)
ЗЄЛЯ ХІТРИЙ ОБІСРАВ ОБСІР )))
Ще зовсім недавно грав роль ідіота на сцені, бо на іншу не був здатний. А потім упороті долбойоби сходили на вибори і у Юзіка закінчилась епоха бідності
Товсті слуги ТОВСТИХ КОНВЕРТІВ. Без жодного виключення. СМАРАГДОВА КЛЕПТОКРАТІЯ
Тільки вірьовка для пожиттєвої люстрації служок не народу!!
Де б вони не переховувалися!!! Портнов з ківою, можуть підтвердити!
46% довбограїв, досі довіряють товаришу Юзіка- зеленському.......
хоть паржал мудрый нарид, всю шваль к корыту подтянул
Усьо #єрня - ось реал:https://censor.net/ua/n3607393
Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, юзик буржуй.
