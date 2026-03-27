"Слуга народа" Корявченков ездил в отпуск в Испанию, где его жена приобрела квартиру, - СМИ. ВИДЕО
Депутат "Слуги народа" Юрий Корявченков в течение последних месяцев несколько раз ездил в Испанию. Там у его жены есть квартира.
Об этом говорится в материале УП, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Источники рассказали изданию, что Корявченков 14 марта выехал за пределы Украины.
Стало известно, что парламентарий отправился в Испанию.
Впоследствии журналисты нашли его автомобиль. Вероятно, он приехал к жене.
"Источники утверждают, что и семью депутата, и самого Корявченкова часто можно увидеть на территории закрытого комплекса. Правда, жена нардепа в основном ходит либо в очках, либо в капюшоне", — говорит Ткач.
УП удалось зафиксировать автомобиль нардепа, приезжающего в городок Бланес.
Общение с Корявченковым
Михаил Ткач пообщался с нардепом на одной из улиц. Тот рассказал, что находится в отпуске за свой счет на неделю.
По его словам, в феврале он был в Испании в командировке.
Корявченков отметил, что его жена купила квартиру в Испании, о чем он впоследствии укажет в декларации. О стоимости ему ничего не известно.
Ранее жена нардепа была его помощницей.
Жена Корявченкова рассказала, что они взяли квартиру в кредит, она стоит 150 тыс. евро.
Что говорит по делу НАБУ?
На вопрос о том, был ли он на допросах в НАБУ по делу нардепа Киселя.
"Думаю, об этом лучше спросить в НАБУ. Я не могу ничего говорить", — сказал Корявченков.
Имущество
Квартира площадью почти 90 кв. м была приобретена в рассрочку женой нардепа в прошлом году.
Выезды за границу
По информации источников УП, Корявченков приезжал к семье в Испанию в конце 2025 года, именно тогда, когда НАБУ и САП сообщали о подозрениях нардепам в получении доплат в конвертах. В феврале 2026 года Корявченков снова поехал к семье, нардеп посещал Испанию и в марте.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что нардепа "Слуги народа" Юрия Корявченкова пригласили на допрос в НАБУ по делу о взятках нардепам за голосование.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Коли Шарль де Голль очолював Францію, він ставився до державних грошей як до недоторканної цінності.
У Єлисейському палаці для нього існувало чітке правило: жодна особиста витрата не може бути оплачена за рахунок держави.
Його дружина Івонна вела невеликий зошит, куди скрупульозно записувала всі родинні витрати - від продуктів і електрики до одягу й навіть мила. Наприкінці кожного місяця вона відправляла чек до державної казни, компенсуючи все до останнього центу.
Якось бухгалтер зауважив, що робити це зовсім не обов'язково. Вона спокійно відповіла: «Усе, що не є державним - є особистим.А за особисте ми платимо самі».
Цей принцип діяв без винятків.
Їхнім дітям і онукам не дозволялося користуватися службовими автомобілями для приватних справ.
Сам де Голль відмовлявся від будь-яких привілеїв посади: оплачував власні рахунки в палаці - навіть за найдрібніші речі, як-от мило чи сімейні обіди.Ба більше - він не користувався президентською зарплатою, живучи лише на військову пенсію.
Після його смерті не залишилося багатства чи розкоші - лише скромний будинок у Коломбé-ле-Де-Егліз, придбаний ще до війни.
Розповідають, що він іноді сам надсилав гроші до казни, якщо підозрював, що якусь особисту витрату могли випадково покрити з державного бюджету. Це була не формальність. Це була позиція.
Шарль де Голль - приклад справжньої принциповості, честі та відповідальності на державній службі."
І 90 % нарІда це на жаль підтримують.
Може возили готівку по 10 тисяч, то як вони їх легалізовали в Іспанії !?
Там просто так в банк гроші не покладеш...
Де б вони не переховувалися!!! Портнов з ківою, можуть підтвердити!