"Слуга народа" Корявченков ездил в отпуск в Испанию, где его жена приобрела квартиру, - СМИ. ВИДЕО

Депутат "Слуги народа" Юрий Корявченков в течение последних месяцев несколько раз ездил в Испанию. Там у его жены есть квартира.

Что известно?

Источники рассказали изданию, что Корявченков 14 марта выехал за пределы Украины.

Стало известно, что парламентарий отправился в Испанию.

Впоследствии журналисты нашли его автомобиль. Вероятно, он приехал к жене.

"Источники утверждают, что и семью депутата, и самого Корявченкова часто можно увидеть на территории закрытого комплекса. Правда, жена нардепа в основном ходит либо в очках, либо в капюшоне", — говорит Ткач.

УП удалось зафиксировать автомобиль нардепа, приезжающего в городок Бланес.

Общение с Корявченковым

Михаил Ткач пообщался с нардепом на одной из улиц. Тот рассказал, что находится в отпуске за свой счет на неделю.

По его словам, в феврале он был в Испании в командировке.

Корявченков отметил, что его жена купила квартиру в Испании, о чем он впоследствии укажет в декларации. О стоимости ему ничего не известно.

Ранее жена нардепа была его помощницей.

Жена Корявченкова рассказала, что они взяли квартиру в кредит, она стоит 150 тыс. евро.

Что говорит по делу НАБУ?

На вопрос о том, был ли он на допросах в НАБУ по делу нардепа Киселя.

"Думаю, об этом лучше спросить в НАБУ. Я не могу ничего говорить", — сказал Корявченков.

Имущество

Квартира площадью почти 90 кв. м была приобретена в рассрочку женой нардепа в прошлом году.

Выезды за границу

По информации источников УП, Корявченков приезжал к семье в Испанию в конце 2025 года, именно тогда, когда НАБУ и САП сообщали о подозрениях нардепам в получении доплат в конвертах. В феврале 2026 года Корявченков снова поехал к семье, нардеп посещал Испанию и в марте.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что нардепа "Слуги народа" Юрия Корявченкова пригласили на допрос в НАБУ по делу о взятках нардепам за голосование.

