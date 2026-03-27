Европейская комиссия сообщила о кибератаке на свой веб-сайт

Европейская комиссия сообщила о кибератаке на платформу Europa.eu, произошедшей 24 марта. По предварительным данным, злоумышленники могли получить доступ к части данных веб-ресурса, однако внутренние системы Комиссии не пострадали.

Отмечается, что кибератака произошла 24 марта. В Еврокомиссии приняли немедленные меры для сдерживания атаки, что позволило локализовать инцидент.

По предварительным результатам расследования, во время кибератаки некоторые данные были похищены с веб-сайта. Еврокомиссия уже сообщила об инциденте учреждениям ЕС, которые могли быть затронуты этой атакой. В то же время там заверили, что внутренние системы Комиссии не пострадали от кибератаки.

Полное влияние инцидента еще расследуется службами, говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Европа сталкивается с постоянными кибератаками и гибридными атаками, направленными на жизненно важные службы и демократические институты, поэтому Комиссия активно работает над повышением устойчивости ЕС в сфере кибербезопасности.

