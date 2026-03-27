Европейская комиссия сообщила о кибератаке на свой веб-сайт
Европейская комиссия сообщила о кибератаке на платформу Europa.eu, произошедшей 24 марта. По предварительным данным, злоумышленники могли получить доступ к части данных веб-ресурса, однако внутренние системы Комиссии не пострадали.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ
Отмечается, что кибератака произошла 24 марта. В Еврокомиссии приняли немедленные меры для сдерживания атаки, что позволило локализовать инцидент.
По предварительным результатам расследования, во время кибератаки некоторые данные были похищены с веб-сайта. Еврокомиссия уже сообщила об инциденте учреждениям ЕС, которые могли быть затронуты этой атакой. В то же время там заверили, что внутренние системы Комиссии не пострадали от кибератаки.
Полное влияние инцидента еще расследуется службами, говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что Европа сталкивается с постоянными кибератаками и гибридными атаками, направленными на жизненно важные службы и демократические институты, поэтому Комиссия активно работает над повышением устойчивости ЕС в сфере кибербезопасности.
Пов'язані з Іраном хакери зламали особисту пошту директора Федерального бюро розслідувань США Кеша Пателя. У мережу злили його приватні фото та листування за 10 років.
Хакерське угруповання Handala Hack Team заявило в п'ятницю, 27 березня, про злам приватної електронної скриньки директора Федерального бюро розслідувань (ФБР) Кеша Пателя. Вони оприлюднили в мережі його приватні фотографії та низку документів.
На своєму сайті хакери зазначили, що відтепер Патель "знайде своє ім'я у списку успішно зламаних жертв". Серед опублікованих матеріалів - серія особистих знімків: на них директор ФБР курить сигари, їде в антикварному кабріолеті та робить селфі в дзеркалі з великою пляшкою рому.
Речник міністерства юстиції США підтвердив факт зламу електронної пошти Пателя та зауважив, що оприлюднені матеріали мають автентичний вигляд. ФБР поки що не надало офіційних коментарів на запит журналістів.
Західні дослідники вважають Handala однією з багатьох груп, які використовують державні підрозділи кіберрозвідки Ірану. Самі ж хакери позиціюють себе як пропалестинські "месники". Нещодавно, 11 березня, ця група заявила про злам компанії Stryker, що базується в Мічигані, та видалення величезного масиву корпоративних даних, нагадує інформаційна агенція Reuters.