Європейська комісія повідомила про кібератаку на свій вебсайт
Європейська комісія повідомила про кібератаку на платформу Europa.eu, що сталася 24 березня. За попередніми даними, зловмисники могли отримати доступ до частини даних вебресурсу, однак внутрішні системи Комісії не були уражені.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ
Зазначається, що кібератака відбулася 24 березня. В Єврокомісії вжили негайних заходів для стримування атаки, що дозволило локалізувати інцидент.
За попередніми результатами розслідування, під час кібератаки деякі дані були взяті з вебсайту. Єврокомісія вже повідомила про інцидент установи ЄС, яких могла зачепити ця атака. Водночас там запевнили, що внутрішні системи Комісії не постраждали від кібератаки.
Повний вплив інциденту ще розслідується службами, йдеться в повідомленні.
У відомстві додали, що Європа стикається з постійними кібератаками та гібридними атаками, спрямованими на життєво важливі служби та демократичні інституції, тому Комісія активно працює над підвищенням стійкості ЄС у сфері кібербезпеки.
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