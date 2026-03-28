Депутаты Госдумы РФ впервые за 12 лет посетили США. Конгрессмены осудили: "Визит Третьего рейха"

Визит российских депутатов Госдумы в Капитолий США, организованный по инициативе конгрессвумен-республиканки Анны Паулины Луны, вызвал резкую критику со стороны американских проукраинских законодателей.

Российские чиновники встретились в Вашингтоне с членами Палаты представителей Конгресса США, среди которых республиканцы Эли Крейн, Деррик Ван Орден и Энди Оглс, а также демократ Висенте Гонсалес. Это первая такая встреча за последние 12 лет.

  • В состав российской делегации вошли депутаты Госдумы Вячеслав Никонов, Светлана Журова и Александр Чернышов. Во время встречи они сделали совместные фото у Института мира США и прогулялись по Залу статуй в Капитолии.

Все члены российской делегации находятся под санкциями США из-за поддержки аннексии Крыма в 2014 году и полномасштабной войны в Украине. Санкции, если они не сняты, запрещают им въезд в США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин намеренно атакует американские компании в Украине, - сенаторы-демократы

Российская делегация в Вашингтоне
Реакция конгрессменов

Сенатор Марк Уорнер от Демократической партии назвал поездку россиян "крайне проблематичной", а конгрессмен-республиканец Джо Уилсон сравнил ее с "визитом Третьего рейха".

"Как самопровозглашенные враги американского образа жизни и виновники ужасных массовых убийств, члены военно-преступного режима Путина не должны быть приняты ни в коем случае. Я сравниваю эту встречу на Капитолийском холме с визитом Третьего рейха", — заявил Уилсон.

Конгрессмены подчеркивают, что российские депутаты попали на встречу легально - благодаря визам и разрешениям, выданным американскими властями. По их мнению, это снижает давление на Кремль и придает легитимность представителям режима диктатора РФ Владимира Путина.

Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон добавил: "Путин и его окружение ненавидят Америку, ненавидят свободу и хотят подрывать США на каждом шагу. Их вторжение в Украину – это одно большое военное преступление".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп хочет как можно скорее закончить войну в Украине и возобновить торговлю с РФ, - Венс

  • Российские депутаты приехали по приглашению республиканки Анны Паулины Луны, которая заявила, что получила от Государственного департамента США разрешение на встречу четырех членов российской Госдумы с членами Конгресса по поводу мирных переговоров.

  • Луну давно критикуют за антиукраинскую позицию. Конгрессвумен выступает против военной помощи Украине и поддерживает инициативы по ее сворачиванию.

Российская делегация в Вашингтоне
Фото: Rep. Anna Paulina Luna / Х

28.03.2026 00:04 Ответить
ще повинна приїхати делегація з Північної Кореї, а потім хайбатулла ахундзада із соратниками.
28.03.2026 00:04 Ответить
Сполучені штати це вже не світовий лідер демократії, а звичайна миркантільна держава - без принципів, без моралі, без закону. Як швидко одній людині вдалося її так опустити. І я відчуваю, що далі буде. Ганьба!
28.03.2026 00:18 Ответить
28.03.2026 00:04 Ответить
Ганьбище Трампу і його адміністраціі ,
які приймають вожнних злочинців
в Білому домі😡
28.03.2026 00:58 Ответить
Наступні гості в США, будуть оті маджахеди з Афганістану, яким Трамп його і здав!!
28.03.2026 01:10 Ответить
28.03.2026 00:04 Ответить
А та Анна Пауліна разом з Трампоном на 9 травня відвідають мацкву? І парад з зіккурату з пуйлом дивитись будуть?
28.03.2026 00:07 Ответить
Не підказуйте ворогу
28.03.2026 04:04 Ответить
Депутати Держдуми РФ відвідали США щоб домовитись як розділити Гренландію?
28.03.2026 00:08 Ответить
А навищо вони коров жгуть ?
28.03.2026 04:12 Ответить
28.03.2026 04:14 Ответить
Приїхали проконтролювати робота підстилок-маріонеток
28.03.2026 00:11 Ответить
Привезли до Генпрокурора США, оті «втрачені відео та аудіоматеріали» від Епштейна?!?!?
28.03.2026 01:12 Ответить
у Капітолії засмерділо духом анкоріджа. Тут одним одорантом не обійдешся, технічним робітникам прийдеться проводити дегазацію приміщень.
28.03.2026 00:11 Ответить
Там, скоріше, дератизацію треба спочатку провести.
28.03.2026 00:15 Ответить
У кожного уряду своя Мар'яна
28.03.2026 00:13 Ответить
влучно
28.03.2026 02:04 Ответить
А чим амери відрізняються від росіян? Той же самий третій рейх, агресія та нав'язування своїх вимог.
Цілуйтеся друг з другом.
28.03.2026 00:13 Ответить
Вони цим рішенням хочуть легалізувати в очах охлосу американців, що навіть людожери з оточення ху*ла, не такі вже погані хлопці і що з ними теж можна мати спільну справу, а Україна винна, через те що вона постійно заважає в цьому спільному прогресу у відносинах !
28.03.2026 00:18 Ответить
28.03.2026 00:18 Ответить
Это какой-то позор...(с)
28.03.2026 00:19 Ответить
Які можуть бути гарантії від такої влади сша
28.03.2026 00:40 Ответить
28.03.2026 04:06 Ответить
Можете вже офіційно на х*й списувати Омерику. Вона вам вже точно не союзник.
28.03.2026 00:41 Ответить
Да який там рейх, блювота болотяна в рейху мета була на тисячоліття а тут плани доки ***** не здохне чи двійники закінчаться
28.03.2026 00:48 Ответить
Щоб українці знали хто це така, то це список діяльності цієї конгресменки за останні три роки і закони в яких вона виступила автором.

23 травня 2023 року Луна виступила співініціаторкою резолюцій щодо імпічменту генерального прокурора Мерріка Гарланда, директора ФБР Крістофера Рея, міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса,та федерального прокурора США у окрузі Колумбія.

21 червня 2023 року Луна подала резолюцію про винесення догани (цензури) демократичному представнику Адаму Шиффу за його попередні дії на посаді голови Комітету Палати представників з розвідки, коли він очолював розслідування щодо тодішнього президента Дональда Трампа.

10 липня 2024 року Луна внесла пріоритетну (privileged) резолюцію щодо визнання генерального прокурора США Мерріка Гарланда винним у «властивій» (inherent) неповазі до Конгресу. Резолюція передбачала штраф у розмірі 10 000 доларів на день для Гарланда за невиконання повістки Конгресу.

У складі 118-го Конгресу вона була співініціаторкою двох резолюцій, спрямованих на анулювання (скасування) імпічментів Дональда Трампа. У 119-му Конгресі США вона знову стала співініціаторкою резолюцій щодо анулювання імпічментів Трампа.

У січні 2025 року Луна внесла законопроєкт, що пропонував викарбувати обличчя Трампа на горі Рашмор.
28.03.2026 01:05 Ответить
Особиста болонка Трампа?
28.03.2026 03:43 Ответить
Так це треба роздувати на її виборчому окрузі на рівні "зрадниця запросила людей, які наводять ракети і шахеди на американських солдат/ваших дітей на околицях Ірану".
28.03.2026 01:13 Ответить
МЗС України працює дуже не задовільно, погано працює.
28.03.2026 01:45 Ответить
... сором всесвітній.
28.03.2026 01:59 Ответить
прокляті урсятини!
28.03.2026 02:07 Ответить
скоти
28.03.2026 02:16 Ответить
Візит депутатів госдури до США - це провал української дипломатії.
28.03.2026 05:17 Ответить
У білому домі висить портрет фюрера з додіком, то чому б госдуристам не навідатись до конгресу. Трамп хоче повернути ***** та його лаптєй скоріше в велику політику та великий бізнес. Він втомився від війни Байдена, яку може зупинити за 24 години.
28.03.2026 05:39 Ответить
Дожились
28.03.2026 06:39 Ответить
Знущання над США продовжується. Ганьба.
28.03.2026 06:50 Ответить
Американці в курсі, що В'ячеслав Ніконов - син співробітника НКВД і онук Молотова, який підписував пакт з Ріббентропом і причетний до початку радянсько-фінської війни !?
Про "коктель Молотова" конгресмени-покидьки не чули...
28.03.2026 07:09 Ответить
а чому холопи ***** з госдури стоять без червоной доріжки . це ж друзі додіка тампона
28.03.2026 07:42 Ответить
Це тільки при трампі таке можливо ,злочинці терористичного режиму відвідують колишній оплот демократії.
28.03.2026 07:49 Ответить
Як одна нерозумна жінка змогла відмінити санкції США і запросити підсанкційних представників ***** до Вашингтону? Це неможливо! Починаючи з митниці та реєстрації в аеропорту. Звідси це є "візитом на державному рівні".
28.03.2026 08:05 Ответить
Ніконов, це не онук того самого молотова?
28.03.2026 08:50 Ответить
 
 