Депутаты Госдумы РФ впервые за 12 лет посетили США. Конгрессмены осудили: "Визит Третьего рейха"
Визит российских депутатов Госдумы в Капитолий США, организованный по инициативе конгрессвумен-республиканки Анны Паулины Луны, вызвал резкую критику со стороны американских проукраинских законодателей.
Об этом сообщает Politico, информирует Цензор.НЕТ.
Подробнее о визите россиян
Российские чиновники встретились в Вашингтоне с членами Палаты представителей Конгресса США, среди которых республиканцы Эли Крейн, Деррик Ван Орден и Энди Оглс, а также демократ Висенте Гонсалес. Это первая такая встреча за последние 12 лет.
- В состав российской делегации вошли депутаты Госдумы Вячеслав Никонов, Светлана Журова и Александр Чернышов. Во время встречи они сделали совместные фото у Института мира США и прогулялись по Залу статуй в Капитолии.
Все члены российской делегации находятся под санкциями США из-за поддержки аннексии Крыма в 2014 году и полномасштабной войны в Украине. Санкции, если они не сняты, запрещают им въезд в США.
Реакция конгрессменов
Сенатор Марк Уорнер от Демократической партии назвал поездку россиян "крайне проблематичной", а конгрессмен-республиканец Джо Уилсон сравнил ее с "визитом Третьего рейха".
"Как самопровозглашенные враги американского образа жизни и виновники ужасных массовых убийств, члены военно-преступного режима Путина не должны быть приняты ни в коем случае. Я сравниваю эту встречу на Капитолийском холме с визитом Третьего рейха", — заявил Уилсон.
Конгрессмены подчеркивают, что российские депутаты попали на встречу легально - благодаря визам и разрешениям, выданным американскими властями. По их мнению, это снижает давление на Кремль и придает легитимность представителям режима диктатора РФ Владимира Путина.
Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон добавил: "Путин и его окружение ненавидят Америку, ненавидят свободу и хотят подрывать США на каждом шагу. Их вторжение в Украину – это одно большое военное преступление".
- Российские депутаты приехали по приглашению республиканки Анны Паулины Луны, которая заявила, что получила от Государственного департамента США разрешение на встречу четырех членов российской Госдумы с членами Конгресса по поводу мирных переговоров.
Луну давно критикуют за антиукраинскую позицию. Конгрессвумен выступает против военной помощи Украине и поддерживает инициативы по ее сворачиванию.
23 травня 2023 року Луна виступила співініціаторкою резолюцій щодо імпічменту генерального прокурора Мерріка Гарланда, директора ФБР Крістофера Рея, міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса,та федерального прокурора США у окрузі Колумбія.
21 червня 2023 року Луна подала резолюцію про винесення догани (цензури) демократичному представнику Адаму Шиффу за його попередні дії на посаді голови Комітету Палати представників з розвідки, коли він очолював розслідування щодо тодішнього президента Дональда Трампа.
10 липня 2024 року Луна внесла пріоритетну (privileged) резолюцію щодо визнання генерального прокурора США Мерріка Гарланда винним у «властивій» (inherent) неповазі до Конгресу. Резолюція передбачала штраф у розмірі 10 000 доларів на день для Гарланда за невиконання повістки Конгресу.
У складі 118-го Конгресу вона була співініціаторкою двох резолюцій, спрямованих на анулювання (скасування) імпічментів Дональда Трампа. У 119-му Конгресі США вона знову стала співініціаторкою резолюцій щодо анулювання імпічментів Трампа.
У січні 2025 року Луна внесла законопроєкт, що пропонував викарбувати обличчя Трампа на горі Рашмор.
