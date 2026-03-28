Депутаты Госдумы РФ впервые за 12 лет посетили США. Конгрессмены осудили: "Визит Третьего рейха"

Визит российских депутатов Госдумы в Капитолий США, организованный по инициативе конгрессвумен-республиканки Анны Паулины Луны, вызвал резкую критику со стороны американских проукраинских законодателей.

Об этом сообщает Politico.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробнее о визите россиян

Российские чиновники встретились в Вашингтоне с членами Палаты представителей Конгресса США, среди которых республиканцы Эли Крейн, Деррик Ван Орден и Энди Оглс, а также демократ Висенте Гонсалес. Это первая такая встреча за последние 12 лет.

В состав российской делегации вошли депутаты Госдумы Вячеслав Никонов, Светлана Журова и Александр Чернышов. Во время встречи они сделали совместные фото у Института мира США и прогулялись по Залу статуй в Капитолии.

Все члены российской делегации находятся под санкциями США из-за поддержки аннексии Крыма в 2014 году и полномасштабной войны в Украине. Санкции, если они не сняты, запрещают им въезд в США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин намеренно атакует американские компании в Украине, - сенаторы-демократы

Российская делегация в Вашингтоне

Реакция конгрессменов

Сенатор Марк Уорнер от Демократической партии назвал поездку россиян "крайне проблематичной", а конгрессмен-республиканец Джо Уилсон сравнил ее с "визитом Третьего рейха".

"Как самопровозглашенные враги американского образа жизни и виновники ужасных массовых убийств, члены военно-преступного режима Путина не должны быть приняты ни в коем случае. Я сравниваю эту встречу на Капитолийском холме с визитом Третьего рейха", — заявил Уилсон.

Конгрессмены подчеркивают, что российские депутаты попали на встречу легально - благодаря визам и разрешениям, выданным американскими властями. По их мнению, это снижает давление на Кремль и придает легитимность представителям режима диктатора РФ Владимира Путина.

Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон добавил: "Путин и его окружение ненавидят Америку, ненавидят свободу и хотят подрывать США на каждом шагу. Их вторжение в Украину – это одно большое военное преступление".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп хочет как можно скорее закончить войну в Украине и возобновить торговлю с РФ, - Венс

Российские депутаты приехали по приглашению республиканки Анны Паулины Луны, которая заявила, что получила от Государственного департамента США разрешение на встречу четырех членов российской Госдумы с членами Конгресса по поводу мирных переговоров.

Луну давно критикуют за антиукраинскую позицию. Конгрессвумен выступает против военной помощи Украине и поддерживает инициативы по ее сворачиванию.