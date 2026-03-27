Депутати Держдуми РФ уперше за 12 років відвідали США. Конгресмени засудили: "Візит Третього рейху"
Візит російських депутатів Держдуми до Капітолію США, організований за ініціативою конгресменки-республіканки Анни Пауліни Луни, викликав різку критику серед американських проукраїнських законодавців.
Про це повідомляє Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Більше про візит росіян
Російські чиновники зустрілися у Вашингтоні з членами Палати представників Конгресу США, серед яких республіканці Елі Крейн, Деррік Ван Орден та Енді Оглс, а також демократ Вісенте Гонсалес. Це перша така зустріч за останні 12 років.
- До складу російської делегації ввійшли депутати Держдуми В’ячеслав Ніконов, Світлана Журова та Олександр Чернишов. Під час зустрічі вони зробили спільні фото біля Інституту миру США та прогулялися Залом статуй у Капітолії.
Усі члени російської делегації перебувають під санкціями США через підтримку анексії Криму у 2014 році та повномасштабної війни в Україні. Санкції, якщо їх не знято, забороняють їм в’їзд до США.
Реакція конгресменів
Сенатор Марк Ворнер від Демократичної партії назвав поїздку росіян "вкрай проблематичною", а конгресмен-республіканець Джо Вілсон порівняв її з "візитом Третього рейху".
"Як самопроголошені вороги американського способу життя та винуватці жахливих масових убивств, члени військового злочинного режиму Путіна не повинні бути прийняті будь-яким чином. Я порівнюю цю зустріч на Капітолійському пагорбі з візитом Третього рейху", - заявив Вілсон.
Конгресмени наголошують, що російські депутати потрапили на зустріч легально –– завдяки візам та дозволам, виданим американською владою. На їхню думку, це зменшує тиск на Кремль і надає легітимність представникам режиму диктатора РФ Володимира Путіна.
Конгресмен-республіканець Дон Бейкон додав: "Путін та його оточення ненавидять Америку, ненавидять свободу і хочуть підривати США на кожному кроці. Їхнє вторгнення в Україну – це один великий воєнний злочин".
- Російські депутати приїхали на запрошення республіканки Анни Пауліни Луни, яка заявила, що отримала від Державного департаменту США дозвіл на зустріч чотирьох членів російської Держдуми з членами Конгресу щодо мирних переговорів.
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Луну давно критикують за антиукраїнську позицію. Конгресвумен виступає проти військової допомоги Україні й підтримує ініціативи щодо її згортання.
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