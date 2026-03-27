Депутати Держдуми РФ уперше за 12 років відвідали США. Конгресмени засудили: "Візит Третього рейху"

Візит російських депутатів Держдуми до Капітолію США, організований за ініціативою конгресменки-республіканки Анни Пауліни Луни, викликав різку критику серед американських проукраїнських законодавців.

Про це повідомляє Politico, інформує Цензор.НЕТ.

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Більше про візит росіян

Російські чиновники зустрілися у Вашингтоні з членами Палати представників Конгресу США, серед яких республіканці Елі Крейн, Деррік Ван Орден та Енді Оглс, а також демократ Вісенте Гонсалес. Це перша така зустріч за останні 12 років.

До складу російської делегації ввійшли депутати Держдуми В’ячеслав Ніконов, Світлана Журова та Олександр Чернишов. Під час зустрічі вони зробили спільні фото біля Інституту миру США та прогулялися Залом статуй у Капітолії.

Усі члени російської делегації перебувають під санкціями США через підтримку анексії Криму у 2014 році та повномасштабної війни в Україні. Санкції, якщо їх не знято, забороняють їм в’їзд до США.

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Російська делегація у Вашингтоні

Реакція конгресменів

Сенатор Марк Ворнер від Демократичної партії назвав поїздку росіян "вкрай проблематичною", а конгресмен-республіканець Джо Вілсон порівняв її з "візитом Третього рейху".

"Як самопроголошені вороги американського способу життя та винуватці жахливих масових убивств, члени військового злочинного режиму Путіна не повинні бути прийняті будь-яким чином. Я порівнюю цю зустріч на Капітолійському пагорбі з візитом Третього рейху", - заявив Вілсон.

Конгресмени наголошують, що російські депутати потрапили на зустріч легально –– завдяки візам та дозволам, виданим американською владою. На їхню думку, це зменшує тиск на Кремль і надає легітимність представникам режиму диктатора РФ Володимира Путіна.

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон додав: "Путін та його оточення ненавидять Америку, ненавидять свободу і хочуть підривати США на кожному кроці. Їхнє вторгнення в Україну – це один великий воєнний злочин".

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Російські депутати приїхали на запрошення республіканки Анни Пауліни Луни, яка заявила, що отримала від Державного департаменту США дозвіл на зустріч чотирьох членів російської Держдуми з членами Конгресу щодо мирних переговорів.

Луну давно критикують за антиукраїнську позицію. Конгресвумен виступає проти військової допомоги Україні й підтримує ініціативи щодо її згортання.