Иранские хакеры взломали электронную почту директора ФБР Пателя, - Reuters

Иранские хакеры взломали электронную почту директора ФБР Каша Пателя

Связанные с Ираном хакеры взломали личный электронный ящик директора ФБР США Каша Пателя. Они опубликовали в сети его личные фотографии и переписку.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

В сеть слили личные фото 

На своем сайте хакеры заявили, что отныне Патель "найдет свое имя в списке успешно взломанных жертв".

Среди опубликованных материалов - ряд личных фотографий, где он курит сигары, едет в антикварном кабриолете и делает селфи в зеркале с большой бутылкой рома.

Минюст США подтвердил взлом

Представитель Министерства юстиции США подтвердил факт взлома электронной почты Пателя и отметил, что обнародованные материалы выглядят подлинными.

ФБР пока не предоставило официальных комментариев на запрос Reuters.

  • Хакеры Handala позиционируют себя как пропалестинские "мстители". Однако западные исследователи считают Handala одной из многих групп, которые используют государственные подразделения киберразведки Ирана.
  • Reuters напоминает, что 11 марта 2026 года эта группа заявила о взломе компании Stryker, базирующейся в Мичигане, и удалении огромного массива корпоративных данных.

Иран (2600) ФБР (232) хакер (1164) кибератака (207)
Топ комментарии
в данному випадку більше через особисту відданість.
показать весь комментарий
28.03.2026 02:47 Ответить
Брат індуса з диким поглядом давній товариш та соратник на ниві п.....жі Такера Карлсона. Так що Руда папуга не сумнівається у вірності.
показать весь комментарий
28.03.2026 04:05 Ответить
а шо там ламати...
показать весь комментарий
28.03.2026 01:10 Ответить
ЧТОЖЕПОРОІЗОШЛО ?????
показать весь комментарий
28.03.2026 01:24 Ответить
Фото зі зламаного особистого акаунта Gmail директора ФБР Кеша Пателя. На своєму сайті вони опублікували фотографії Пателя та посилання на архів файлів, які, за їхніми словами, походять із його пошти.
показать весь комментарий
28.03.2026 02:15 Ответить
95 квартал з комплексами неповноцінності та дитячими психологічними травмами є і в США.
показать весь комментарий
28.03.2026 06:48 Ответить
Ганьбище!
Що це за створіння?
показать весь комментарий
28.03.2026 02:24 Ответить
Гувер би вдруге помер, якби побачив цю абізяну на чолі свого дітища.
А ви помітили, як швидко Трамп довів всьому світу, що велич гамерики та її спецслужб - це мильна бульбашка!
показать весь комментарий
28.03.2026 05:31 Ответить
Подивіться на того Пателя. Не чмирити його може тільки лінивий. Типовий трампіст.
показать весь комментарий
28.03.2026 06:53 Ответить
Злили стару особисту скриньку (найімовірніше, старий Gmail або хмарний бекап). Усі опубліковані дані це листування за 2010-2019 роки, тобто задовго до того, як Трамп призначив Пателя директором ФБР. Офіційні представники наголошують, що інформація має "історичний характер" і не містить державних таємниць.
показать весь комментарий
28.03.2026 07:23 Ответить
Ось такий меседж хакери з угруповання Handala розмістили на своєму сайті:

«Сьогодні світ вкотре став свідком краху "легенд американської безпеки". Поки ФБР конфіскувало наші домени та оголошувало винагороду 10 мільйонів доларів за голови членів Handala Hack, ми вирішили відповісти на це безглузде шоу. І це запам'ятається назавжди.

Кеш Патель, чинний очільник ФБР, ім'я якого з гордістю демонструвалося на табличці у штаб-квартирі агентства, тепер потрапить до списку успішно зламаних нами жертв.

Так звані «непроникні» системи ФБР були за лічені години поставлені на коліна нашою командою. Вся особиста та конфіденційна інформація про Кеша Пателя, включаючи електронні листи, транскрипти телефонних розмов і навіть секретні файли, доступна для завантаження.

Ось це і є та безпека, якою вихваляється уряд США?! Ось це і є той кібергігант, який вважає, що погрози та хабарі можуть змусити замовкнути голос опору?! Ми заявляємо всьому світу: ФБР - це лише назва, а за цією назвою немає справжньої безпеки. Якщо вашого директора можна так легко скомпрометувати, чого ви очікуєте від своїх співробітників нижчого рівня?»
показать весь комментарий
28.03.2026 08:36 Ответить
Ось такі фото викладені у якості доказу зламу:

показать весь комментарий
28.03.2026 08:40 Ответить
И что такого,ушлепки из страны вонючих аятолл и идиотов кварталистов решили,что имеют право морализаторствовать по поводу содержимого фоток и поставили развитие своих убогих стран на уровень выше американского?
показать весь комментарий
28.03.2026 07:26 Ответить
що, сьогодні не в школі, маленька?
те, що аятоли вбивці та терористи не робить трампа зі свитою дегенератів людьми.
показать весь комментарий
28.03.2026 08:10 Ответить
Дегенераты это твои квартальщики,из Вашингтона никто не отправляет двушки на Техран и никто в конгрессе не кричит - "финансирование американской армии это популизм".
показать весь комментарий
28.03.2026 08:26 Ответить
не нервуй, кацамовна мавпочка. квартальщікі це твої, какаяразніцанакакомразгаварівать. ти щось мені приписуєш і з цим сперечаєшся) клоун квартальний, не інакше.
забий в тупу макитру: трамп не США, зеленський - не Україна
показать весь комментарий
28.03.2026 08:44 Ответить
У властей на Западе анекдотичный параноидальный страх кацапских ботов. Но настоящая угроза для них это пропалестинцы. Их миллионы, все хорошо знают английский. Они самые активные, вонючие и абсолютно никого не уважают и не боятся.
показать весь комментарий
28.03.2026 08:23 Ответить
та ладно. толерують кацапню на заході. он, ця трампокурва з рощвідки рт дивиться
показать весь комментарий
28.03.2026 08:45 Ответить
розвідки
показать весь комментарий
28.03.2026 08:47 Ответить
Демократія - це на даний момент не життєздатна, дурні, яких більшість, обирають таких самих дурнів, а ці дурні керують розумними людьми. Потрібно змінити вибори по рівні IQ, вищий IQ - більше балів дає виборець на виборах.
показать весь комментарий
28.03.2026 08:49 Ответить
отримаєш повстання дебілів. їх більше, вони не погодяться
показать весь комментарий
28.03.2026 08:51 Ответить
 
 