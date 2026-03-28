Иранские хакеры взломали электронную почту директора ФБР Пателя, - Reuters
Связанные с Ираном хакеры взломали личный электронный ящик директора ФБР США Каша Пателя. Они опубликовали в сети его личные фотографии и переписку.
Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
В сеть слили личные фото
На своем сайте хакеры заявили, что отныне Патель "найдет свое имя в списке успешно взломанных жертв".
Среди опубликованных материалов - ряд личных фотографий, где он курит сигары, едет в антикварном кабриолете и делает селфи в зеркале с большой бутылкой рома.
Минюст США подтвердил взлом
Представитель Министерства юстиции США подтвердил факт взлома электронной почты Пателя и отметил, что обнародованные материалы выглядят подлинными.
ФБР пока не предоставило официальных комментариев на запрос Reuters.
- Хакеры Handala позиционируют себя как пропалестинские "мстители". Однако западные исследователи считают Handala одной из многих групп, которые используют государственные подразделения киберразведки Ирана.
- Reuters напоминает, что 11 марта 2026 года эта группа заявила о взломе компании Stryker, базирующейся в Мичигане, и удалении огромного массива корпоративных данных.
Тому і московіти втручалися у вибори США - Трампа, як хотіли!!!
Що і було ФАКТИЧНО підтверджено прокурором США!!
самодостатня, компетентна та людина з самоповагою там просто не виживе.
Що це за створіння?
А ви помітили, як швидко Трамп довів всьому світу, що велич гамерики та її спецслужб - це мильна бульбашка!
«Сьогодні світ вкотре став свідком краху "легенд американської безпеки". Поки ФБР конфіскувало наші домени та оголошувало винагороду 10 мільйонів доларів за голови членів Handala Hack, ми вирішили відповісти на це безглузде шоу. І це запам'ятається назавжди.
Кеш Патель, чинний очільник ФБР, ім'я якого з гордістю демонструвалося на табличці у штаб-квартирі агентства, тепер потрапить до списку успішно зламаних нами жертв.
Так звані «непроникні» системи ФБР були за лічені години поставлені на коліна нашою командою. Вся особиста та конфіденційна інформація про Кеша Пателя, включаючи електронні листи, транскрипти телефонних розмов і навіть секретні файли, доступна для завантаження.
Ось це і є та безпека, якою вихваляється уряд США?! Ось це і є той кібергігант, який вважає, що погрози та хабарі можуть змусити замовкнути голос опору?! Ми заявляємо всьому світу: ФБР - це лише назва, а за цією назвою немає справжньої безпеки. Якщо вашого директора можна так легко скомпрометувати, чого ви очікуєте від своїх співробітників нижчого рівня?»
те, що аятоли вбивці та терористи не робить трампа зі свитою дегенератів людьми.
забий в тупу макитру: трамп не США, зеленський - не Україна