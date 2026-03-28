Иранские хакеры взломали электронную почту директора ФБР Пателя, - Reuters

Связанные с Ираном хакеры взломали личный электронный ящик директора ФБР США Каша Пателя. Они опубликовали в сети его личные фотографии и переписку.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В сеть слили личные фото

На своем сайте хакеры заявили, что отныне Патель "найдет свое имя в списке успешно взломанных жертв".

Среди опубликованных материалов - ряд личных фотографий, где он курит сигары, едет в антикварном кабриолете и делает селфи в зеркале с большой бутылкой рома.

Минюст США подтвердил взлом

Представитель Министерства юстиции США подтвердил факт взлома электронной почты Пателя и отметил, что обнародованные материалы выглядят подлинными.

ФБР пока не предоставило официальных комментариев на запрос Reuters.

Хакеры Handala позиционируют себя как пропалестинские "мстители". Однако западные исследователи считают Handala одной из многих групп, которые используют государственные подразделения киберразведки Ирана.

Reuters напоминает, что 11 марта 2026 года эта группа заявила о взломе компании Stryker, базирующейся в Мичигане, и удалении огромного массива корпоративных данных.

