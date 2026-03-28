Іранські хакери зламали електронну пошту директора ФБР Пателя, - Reuters

Пов'язані з Іраном хакери зламали особисту електронну скриньку директора ФБР США Каша Пателя. Вони оприлюднили в мережі його приватні фотографії та листування.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

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У мережу злили приватні фото

На своєму сайті хакери заявили, що відтепер Патель "знайде своє ім'я у списку успішно зламаних жертв".

Серед опублікованих матеріалів - низка особистих фотографій, де він курить сигари, їде в антикварному кабріолеті та робить селфі в дзеркалі з великою пляшкою рому.

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Мін'юст США підтвердив злам

Речник Міністерства юстиції США підтвердив факт зламу електронної пошти Пателя та зазначив, що оприлюднені матеріали мають автентичний вигляд.

ФБР поки що не надало офіційних коментарів на запит Reuters.

Хакери Handala позиціонують себе як пропалестинські "месники". Однак західні дослідники вважають Handala однією з багатьох груп, які використовують державні підрозділи кіберрозвідки Ірану.

Reuters нагадує, що 11 березня 2026 року ця група заявила про злам компанії Stryker, що базується в Мічигані, та видалення величезного масиву корпоративних даних.

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