Кремль планирует подчинить инструменты внешнего влияния администрации президента, - СВР

В России разрабатывается сценарий полной централизации управления инструментами так называемой "мягкой силы" под прямым контролем администрации президента. Это фактически означает ликвидацию институциональной самостоятельности агентства "Россотрудничество".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Служба внешней разведки.

По данным открытых источников, кураторство над реформированной структурой, вероятно, получит первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он уже контролирует ряд ключевых направлений, в частности внутреннюю политику и информационно-коммуникационную инфраструктуру.

Действующего руководителя агентства Евгения Примакова, по прогнозам, могут отправить в отставку с последующим переводом в Госдуму.

От "культурной дипломатии" к инструменту влияния

"Россотрудничество" долгое время позиционировалось как структура культурной дипломатии, однако реформа предусматривает изменение его функций.

Речь идет о переориентации на комплексное внешнее влияние - информационные кампании, работу с целевыми аудиториями и координацию лояльных Кремлю структур за рубежом. Таким образом, агентство получает официальное закрепление роли, которую и раньше связывали с деятельностью российских спецслужб.

Отдельно рассматривается создание специального фонда для финансирования медийных и гуманитарных проектов за пределами РФ.

В Кремле его представляют как аналог международных донорских структур, однако по своей модели он может использоваться для скрытого финансирования сетей влияния через неправительственный сектор.

Фокус - на постсоветском пространстве

Географический приоритет реформы смещается на постсоветские страны, которые Москва рассматривает как зону стратегического влияния.

Активизация информационного присутствия и "культурной" экспансии в регионе расценивается как сигнал государствам, которые уже сталкиваются с российской гибридной активностью.

В Службе внешней разведки Украины отмечают, что концентрация ресурсов и полномочий в руках Кириенко позволит быстрее разворачивать кампании влияния и синхронизировать их с внутриполитическими задачами Кремля.

Таким образом, реформа рассматривается не как административная оптимизация, а как элемент подготовки к новому этапу информационной агрессии РФ.

