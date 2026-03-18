Российские дипломатические объекты в Вене используются для радиоэлектронной разведки, - FT

Российские дипломатические объекты в Вене используются в качестве платформ радиоэлектронной разведки для перехвата правительственных и военных сигналов стран НАТО

Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Службу внешней разведки, об этом пишет Financial Times.

Как свидетельствуют данные западных спецслужб и экспертов, спутниковые антенны на крышах российских представительств в столице Австрии направлены преимущественно на запад и используются для перехвата правительственных и военных коммуникаций стран НАТО, а также сигналов в регионах Ближнего Востока и Африки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ завозит рабочую силу из Азии и Африки на фоне кадрового кризиса, - СВР

Одна из локаций — постоянное представительство РФ при ООН

Ключевым объектом является комплекс "Руссенсити" на берегу Дуная, где расположено постоянное представительство РФ при ООН.

По данным инженерной группы NomenNescio, большинство антенн ориентировано на спутники Eutelsat 3B, Eutelsat 10B, SES-5 и Rascom QAF1, которые обеспечивают связь между Европой и Африкой. Используемое оборудование позволяет работать в расширенном диапазоне сигналов.

Читайте также: Россия активизирует гибридные угрозы вблизи Швеции, - глава разведки Нильссон

Фиксируется регулярная смена настроек антенн

Австрийская служба внутренней разведки DSN предупреждает, что такие технические возможности создают значительные контрразведывательные риски. Также фиксируется регулярное изменение настроек антенн, что свидетельствует об активной разведывательной деятельности.

Почему именно Вена?

Вена остается привлекательной для российских спецслужб из-за нейтрального статуса Австрии.

После 2022 года страна выслала нескольких российских дипломатов, однако в других странах Европы эти меры были значительно более масштабными.

По оценкам австрийских спецслужб, значительная часть российского дипломатического персонала в Вене, скорее всего, связана с разведывательными структурами.

Читайте также: Российская экономика переживает самый глубокий кризис за 20 лет, - СВР