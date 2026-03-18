Новости РФ использует дипломатические объекты для разведки
Российские дипломатические объекты в Вене используются в качестве платформ радиоэлектронной разведки для перехвата правительственных и военных сигналов стран НАТО

Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Службу внешней разведки, об этом пишет Financial Times.

Как свидетельствуют данные западных спецслужб и экспертов, спутниковые антенны на крышах российских представительств в столице Австрии направлены преимущественно на запад и используются для перехвата правительственных и военных коммуникаций стран НАТО, а также сигналов в регионах Ближнего Востока и Африки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ завозит рабочую силу из Азии и Африки на фоне кадрового кризиса, - СВР

Одна из локаций — постоянное представительство РФ при ООН

Ключевым объектом является комплекс "Руссенсити" на берегу Дуная, где расположено постоянное представительство РФ при ООН.

По данным инженерной группы NomenNescio, большинство антенн ориентировано на спутники Eutelsat 3B, Eutelsat 10B, SES-5 и Rascom QAF1, которые обеспечивают связь между Европой и Африкой. Используемое оборудование позволяет работать в расширенном диапазоне сигналов.

Читайте также: Россия активизирует гибридные угрозы вблизи Швеции, - глава разведки Нильссон

Фиксируется регулярная смена настроек антенн

Австрийская служба внутренней разведки DSN предупреждает, что такие технические возможности создают значительные контрразведывательные риски. Также фиксируется регулярное изменение настроек антенн, что свидетельствует об активной разведывательной деятельности.

Почему именно Вена?

  • Вена остается привлекательной для российских спецслужб из-за нейтрального статуса Австрии.
  • После 2022 года страна выслала нескольких российских дипломатов, однако в других странах Европы эти меры были значительно более масштабными.
  • По оценкам австрийских спецслужб, значительная часть российского дипломатического персонала в Вене, скорее всего, связана с разведывательными структурами.

Читайте также: Российская экономика переживает самый глубокий кризис за 20 лет, - СВР

Топ комментарии
Російські дипоб'єкти у Відні використовуються для радіоелектронної розвідки, -FT

Дивно! Ніби це не FT , а якийсь блогер"впав з дуба" і зробив відкриття "російські дипоб'єкти у Відні використовуються для радіоелектронної розвідки
18.03.2026 16:25 Ответить
блд, вони там стоять ще з часів винайдення радіо.
18.03.2026 16:39 Ответить
Так це було відомо, ще 30 років тому, уже й модернізували орки цю МЕРЕЖУ по усій Австрії і ЄС, і московіти ще і міністершу з МЗС Австрії, і не тільки її, скупили за гроші, якими Австрійці розплачуються за газ від ГАЗПРОМУ!!!!
18.03.2026 16:26 Ответить
18.03.2026 16:25 Ответить
Так це було відомо, ще 30 років тому, уже й модернізували орки цю МЕРЕЖУ по усій Австрії і ЄС, і московіти ще і міністершу з МЗС Австрії, і не тільки її, скупили за гроші, якими Австрійці розплачуються за газ від ГАЗПРОМУ!!!!
18.03.2026 16:26 Ответить
Ну то поставте засоби глушіння навкруги цього кубла зла і нехай московити підараси там сидять як втанку
18.03.2026 16:28 Ответить
там i "наших" об'єктiв достатньо. Цирк.
18.03.2026 16:30 Ответить
Ці стаціонарні установки росіян мали би блокувати,типу як проїзжаєш сто метрів через кордон,як зв'язок Київстар вже обривається.
18.03.2026 16:35 Ответить
не поважаю цей стар.
18.03.2026 16:39 Ответить
блд, вони там стоять ще з часів винайдення радіо.
18.03.2026 16:39 Ответить
Они могут хоть на минуту перестать скулить, жаловаться, стучать, искать страшные злодеяния?
18.03.2026 16:47 Ответить
З якого року? Часом не з 1946?
18.03.2026 16:49 Ответить
Австрійський художник був би в афує від цієї новини.
18.03.2026 16:51 Ответить
А хіба буває інакші кацапські осередки в якихось державах?
18.03.2026 17:02 Ответить
18.03.2026 17:31 Ответить
Так обгородіть ці клоаки глушилками направленої дії і хай собі далі "слухають"...
18.03.2026 18:04 Ответить
Та ні, то вони серіали просто *******.
18.03.2026 18:14 Ответить
 
 