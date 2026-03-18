Російські дипоб’єкти у Відні використовуються для радіоелектронної розвідки, - FT

Російські дипломатичні об’єкти у Відні використовують як платформи радіоелектронної розвідки для перехоплення урядових і військових сигналів країн НАТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зовнішньої розвідки, про це пише Financial Times.

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Як свідчать дані західних спецслужб та експертів, супутникові антени на дахах російських представництв у столиці Австрії спрямовані переважно на захід і використовуються для перехоплення урядових та військових комунікацій країн НАТО, а також сигналів у регіонах Близького Сходу та Африки.

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Одна з локацій - постійне представництво РФ при ООН

Ключовим об’єктом є комплекс "руссенсіті" на березі Дунаю, де розташоване постійне представництво рф при ООН.

За даними інженерної групи NomenNescio, більшість антен орієнтована на супутники Eutelsat 3B, Eutelsat 10B, SES-5 та Rascom QAF1, які забезпечують зв’язок між Європою та Африкою. Використане обладнання дає змогу працювати в розширеному діапазоні сигналів.

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Фіксується регулярна зміна налаштувань антен

Австрійська служба внутрішньої розвідки DSN попереджає, що такі технічні можливості створюють значні контррозвідувальні ризики. Також фіксується регулярна зміна налаштувань антен, що свідчить про активну розвідувальну діяльність.

Чому саме Відень?

Відень залишається привабливим для російських спецслужб через нейтральний статус Австрії.

Після 2022 року країна вислала кількох російських дипломатів, проте в інших державах Європи ці заходи були значно масштабнішими.

За оцінками австрійських спецслужб, істотна частина російського дипломатичного персоналу у Відні швидше всього пов’язана з розвідувальними структурами.

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