Кремль планує підпорядкувати інструменти зовнішнього впливу адміністрації президента, - СЗР

У Росії опрацьовується сценарій повної централізації управління інструментами так званої "м’якої сили" під прямим контролем адміністрації президента. Це фактично означає ліквідацію інституційної самостійності агентства "Россотрудничество".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

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За даними відкритих джерел, кураторство над реформованою структурою, ймовірно, отримає перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко. Він уже контролює низку ключових напрямків, зокрема внутрішню політику та інформаційно-комунікаційну інфраструктуру.

Чинного керівника агентства Євгена Примакова, за прогнозами, можуть відправити у відставку з подальшим переведенням до Держдуми.

Від "культурної дипломатії" до інструменту впливу

"Россотруднічество" тривалий час позиціонувалося як структура культурної дипломатії, однак реформа передбачає зміну його функцій.

Йдеться про переорієнтацію на комплексний зовнішній вплив - інформаційні кампанії, роботу з цільовими аудиторіями та координацію лояльних до Кремля структур за кордоном. Таким чином агентство отримує офіційне оформлення ролі, яку й раніше пов’язували з діяльністю російських спецслужб.

Окремо розглядається створення спеціального фонду для фінансування медійних і гуманітарних проєктів за межами РФ.

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У Кремлі його подають як аналог міжнародних донорських структур, однак за своєю моделлю він може використовуватися для прихованого фінансування мереж впливу через неурядовий сектор.

Фокус - на пострадянському просторі

Географічний пріоритет реформи зміщується на пострадянські країни, які Москва розглядає як зону стратегічного впливу.

Активізація інформаційної присутності та "культурної" експансії в регіоні розцінюється як сигнал державам, що вже стикаються з російською гібридною активністю.

У Службі зовнішньої розвідки України зазначають, що концентрація ресурсів і повноважень у руках Кірієнка дозволить швидше розгортати кампанії впливу та синхронізувати їх із внутрішньополітичними завданнями Кремля.

Таким чином, реформа розглядається не як адміністративна оптимізація, а як елемент підготовки до нового етапу інформаційної агресії РФ.

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