10 заводов по производству перехватчиков строились за спиной государства в разных уголках мира, — Зеленский
Украине известно о 10 заводах по производству перехватчиков, которые строились втайне от государства в разных уголках мира.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время видеоконференции с журналистами.
10 заводов
"Мне известно, я вам так скажу честно, где-то около 10 заводов, которые за спиной государства строились в разных уголках мира только для того, чтобы, не дай Бог, ничего не потерять. Я считаю, что они потеряют", — сказал президент.
Одна компания продала тысячу перехватчиков
Зеленский отметил, что одна компания продала одной стране тысячу перехватчиков за $3,5 млн.
"Долларов, чтобы было понятно, какая страна и куда попали эти перехватчики. Это не проблема. Мы могли бы этому партнеру просто так отдать эти перехватчики. Мы в день, в принципе, производим сегодня, можем производить две тысячи, но денег хватает на тысячу. Поэтому это не проблема", - отметил он.
По словам Зеленского, компания поднимала вопрос о том, что они теряют экспорт, однако президент считает, что "они вредят украинскому экспорту". Он добавил, что страна, которой были проданы перехватчики, обратилась к Украине, поскольку у них отсутствует боевая часть.
"Так же я был в другой европейской стране. Здесь недавно был с официальным визитом. Им также продали некоторую часть перехватчиков. Опять без взрывчатки. И меня просят: а можно отправить еще операторов? Я говорю - нет", - подчеркнул президент.
Он отметил, что компания, которая продала дроны на $3,5 млн, получила от государства контракт на €300 млн.
"Честно говоря, звучит довольно несерьезно", - отметил президент.
Як завжди - занюханий Нарік не прийшов ще до тями в студії але пам'ятає до кого відчуває ненависть... ( бо не занесли в кібуц-фонд бізнес няні )
Шаріков ви находітєсь на нізшей ступєні развітія..
як цей даун без розуміння економіки став президентом?
Причому, оті кончені, що іржали в залі - точно на другий строк рояльного протягнуть..
Бо навіть ті хто їм аплодував в 2019 зараз якщо не прозріли то хочаб відчувають себе обманутими - не вийшло "заглянуть в оч(ко)і путлера і шашлики на майскіє.
Ну да, "Рафік неУіноватий, она сама..."
"ради приколу" кажеш? Ну то почитай та послухай інтерв'ю його Лєнки в той час, як вона казала "я протів етого проєкта".
А мотатись, як всраний віник, від Ізраїлю(де ***** сидів тоді) до Відня(де Фірташ й досі сидить) - це ж шо виходить, що він НІЧОГО не знав і пішов "з дуру" не в ту сторону? А чому ж тоді він не пішов геть, коли(ніби-то) зрозумів?
Тут або хрестик зняти, або труси одягнути - ви вже там виберіть щось одне.
Але є гроші на "контент", на марафони, на всяку фігню...
Спіч потужного нічим не відрізняється від Трампа.
«За спиною держави» - так можна говорити про діяльність міндічів та інших друзів зеленського і то лише для власного виправдання!
Чувака заносить
Передоз
"Доларів, щоб було зрозуміло, що яка країна і куди попали ці перехоплювачі. Це немає проблем. Ми могли б цьому партнеру просто так віддати ці перехоплювачі.
зеленський, був готовий, віддати оборонну продукцію, виготовлену за бюджетні кошти, для оборони України, без оплати (опустимо питання особистої вигоди, чи відкатів), але контракт виконало привате підприємство, і тепер зеленський погрожує тому підприємству "що вони втратять держконтракти"?
неймовірна історія
Як двушечку на мацкву? Ну ясно, воно ж не **** по піаніні зароблене - не своє то й не шкода.
А тим часом виробники вже який рік просять відкрити їм експорт. Але обісраний недо-сцарьок думає що може командувати приватним бізнесом як ***** на рашці.
До речі я впевнений на 100% що саме тому їх продали третій країні без БЧ - щоб легально обійти заборону.
Тому цей неголений бабуїн просто ******* про "за спиною в держави". Чмо не дало ні копійки виробникам але вважає що може розпоряджатись їх продукцією і розробками як власними.
Мерзненне дегенеративне гендлярське гнидовиння.
І головне ж все одно нічого цей рукожоп не виторгує за наші дрони, бо в нього слово "лох" на лобі світиться - скоріше наші виробники проїбуть ринки через те що тупа ублюдіна не дасть вчасно їх зайняти і будуть всі купляти американські дрони у фірм де працюють наші інженери на куплених в нас за безцінь ідеях та ліцензіях.