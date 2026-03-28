10 заводов по производству перехватчиков строились за спиной государства в разных уголках мира, — Зеленский

Украине известно о 10 заводах по производству перехватчиков, которые строились втайне от государства в разных уголках мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время видеоконференции с журналистами.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

10 заводов

"Мне известно, я вам так скажу честно, где-то около 10 заводов, которые за спиной государства строились в разных уголках мира только для того, чтобы, не дай Бог, ничего не потерять. Я считаю, что они потеряют", — сказал президент.

Одна компания продала тысячу перехватчиков

Зеленский отметил, что одна компания продала одной стране тысячу перехватчиков за $3,5 млн.

"Долларов, чтобы было понятно, какая страна и куда попали эти перехватчики. Это не проблема. Мы могли бы этому партнеру просто так отдать эти перехватчики. Мы в день, в принципе, производим сегодня, можем производить две тысячи, но денег хватает на тысячу. Поэтому это не проблема", - отметил он.

По словам Зеленского, компания поднимала вопрос о том, что они теряют экспорт, однако президент считает, что "они вредят украинскому экспорту". Он добавил, что страна, которой были проданы перехватчики, обратилась к Украине, поскольку у них отсутствует боевая часть.

"Так же я был в другой европейской стране. Здесь недавно был с официальным визитом. Им также продали некоторую часть перехватчиков. Опять без взрывчатки. И меня просят: а можно отправить еще операторов? Я говорю - нет", - подчеркнул президент.

Он отметил, что компания, которая продала дроны на $3,5 млн, получила от государства контракт на €300 млн.

"Честно говоря, звучит довольно несерьезно", - отметил президент.