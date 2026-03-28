10 заводов по производству перехватчиков строились за спиной государства в разных уголках мира, — Зеленский

Украине известно о 10 заводах по производству перехватчиков, которые строились втайне от государства в разных уголках мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время видеоконференции с журналистами.

10 заводов

"Мне известно, я вам так скажу честно, где-то около 10 заводов, которые за спиной государства строились в разных уголках мира только для того, чтобы, не дай Бог, ничего не потерять. Я считаю, что они потеряют", — сказал президент.

Одна компания продала тысячу перехватчиков

Зеленский отметил, что одна компания продала одной стране тысячу перехватчиков за $3,5 млн.

"Долларов, чтобы было понятно, какая страна и куда попали эти перехватчики. Это не проблема. Мы могли бы этому партнеру просто так отдать эти перехватчики. Мы в день, в принципе, производим сегодня, можем производить две тысячи, но денег хватает на тысячу. Поэтому это не проблема", - отметил он.

По словам Зеленского, компания поднимала вопрос о том, что они теряют экспорт, однако президент считает, что "они вредят украинскому экспорту". Он добавил, что страна, которой были проданы перехватчики, обратилась к Украине, поскольку у них отсутствует боевая часть.

"Так же я был в другой европейской стране. Здесь недавно был с официальным визитом. Им также продали некоторую часть перехватчиков. Опять без взрывчатки. И меня просят: а можно отправить еще операторов? Я говорю - нет", - подчеркнул президент.

Он отметил, что компания, которая продала дроны на $3,5 млн, получила от государства контракт на €300 млн.

"Честно говоря, звучит довольно несерьезно", - отметил президент.

Набор літер.
Шаріков ви находітєсь на нізшей ступєні развітія..
Ми в день, в принципі, виробляємо сьогодні, можемо виробляти дві тисячі, але грошей є на тисячу.

Але є гроші на "контент", на марафони, на всяку фігню...
Якби зелені не крали, було б інакше.
Держава до виробників була повернута п'ятою точкою?
Але ще й звинувачує компанію....
Як завжди - занюханий Нарік не прийшов ще до тями в студії але пам'ятає до кого відчуває ненависть... ( бо не занесли в кібуц-фонд бізнес няні )
а якби ще й цих зелених долбойобів не було би у владі...
Компанія часом ще ракети виробляє?) Які наче як є, але чомусь немає.
Не треба ображати Шарікова, він геній, порівняно із зеленим гобліном !
Це тупориле чмо повний нуль що робиться в країні. Для цього мудака головне вчасно вколотись, щоб видати якусь чергову хрєнь.
А чим він колиться?
Схоже, щось нове винайшли!
ото дивина, приватні компанії розширюються й відкривають нові виробництва

як цей даун без розуміння економіки став президентом?
Це питання до розвідувальних органів та спеців с масових помутнінь психіки. Одним словом державний переворот 2019...
Знаєте...перемикала канали, й зависла на Г+Г, у записі. Прем'єра кагал95..це такий трешак..я раніше не дивилась - а це залипла з відпавшею щелепою..це таке позорисько..й зал забитий такою конченою масовкою..і теми: 1. Кличко, 2. Порох, 3. Незапикані всіляки п@ські - добили..ще якась корова ірина гатун - в мери Києва "балотуватись" зібралась. Бо Кличко ніхто. А от вона (за монологом) - прям звізда, гідна бути мером. Такі тексти гидкі.

Причому, оті кончені, що іржали в залі - точно на другий строк рояльного протягнуть..
Біда в тому, що коли Луценко був генеральним прокурором він теж всцикався від сміху на їх концертах, замість того, щоб відкрити кримінальну справу, не буду нагадувати антидержавних і антиукраїнських «шедеврів»!
Надіюсь що так сумно не станеться, шановна пані.
Бо навіть ті хто їм аплодував в 2019 зараз якщо не прозріли то хочаб відчувають себе обманутими - не вийшло "заглянуть в оч(ко)і путлера і шашлики на майскіє.
Але лохторату повний зал..причому, купа жінок 60+++++....сумно..
Як став? Він просто ради приколу пішов на вибори, і мав на це конституційне право як і кожен громадянин України. А вумний нарід його взяв і вибрав. Він сам навіть не очікував цього.
Це що, нова методичка з ОПи зайшла?
Ну да, "Рафік неУіноватий, она сама..."
"ради приколу" кажеш? Ну то почитай та послухай інтерв'ю його Лєнки в той час, як вона казала "я протів етого проєкта".
А мотатись, як всраний віник, від Ізраїлю(де ***** сидів тоді) до Відня(де Фірташ й досі сидить) - це ж шо виходить, що він НІЧОГО не знав і пішов "з дуру" не в ту сторону? А чому ж тоді він не пішов геть, коли(ніби-то) зрозумів?
Тут або хрестик зняти, або труси одягнути - ви вже там виберіть щось одне.
За тни години це вже десята новини про неЛоха...
Угрожает что мимо Арахамии прошло!
На городі бузина, а в Києві - дядько.
Спіч потужного нічим не відрізняється від Трампа.
не може Зеленський відправити операторів...бо їх ще не наловили на вулиці..
Таке щось . Якщо чесно ніфіга не зрозумів . Чи то перехоплювачі контрабасні чи з відкатом кинули
А інакше в нас було би щось таке рожеве, що будувалося перед спиною...
Відката не отримав вот і висказує невдоволення
Що воно меле.... Кудахче якійсь булгахтер в потертих нарукавніках з гроссбухом та дерев'яною рахівницею.. Бабло все одно упливе мімо кармана, Китай вже продає ці перехоплювачі, то не проблема. США використовує аналогі шахедів, має і морські дрони, і не одну модель. Зроблять і перехоплювачі. Зеленськой може реально тількі наших вояк зняти з фронту та продать, як операторів.
Зараз ідеальна ситуація продавати дрони, отримувати інвестиції, створювати нові робочі місця та заробляти гроші для країни. Зеленський сам сказав що українські підприємства можуть виробляти 2000 дронів перехоплювачів, а замість цього виробляють тисячу тому що є оплата лише на 1000, а не на 2000. Вчитися треба у американців, які зараз підписують контракти на продаж дронів перехоплювачів та інших систем ПВО, а Зеленський навпаки блокує продаж за кордон наших зенитних дронів. Американці отримують гроші та інвестиції в свої підтриємства по виробництву дронів перехоплювачів, а Зеленський лише базікає та нічого не заробляє для України.
Доречі, як там "потужна угода" з США про продаж дронів, на 10 чи 30 мільярдів?
штаты переманят тех инженеров и купят лицензии и наш лох останется с голой сракой как обычно
Всі знають що Голобородько створив схеми для своїх друзів і себе і більшу частину з того, що надходить тупо крадуть. А тому і будують заводи за межами України. До тих перехоплювачів, що в нас є Голобородько не має ніякого відношення, їх фінансують і допомагають зробити партнери.
Боже, воно три слова звʼязати не може!
«За спиною держави» - так можна говорити про діяльність міндічів та інших друзів зеленського і то лише для власного виправдання!
Геть нічого не зрозцмів але дуже цікаво. Них00 не понял. Но очень интересно!
Терміново клізму зробити
Чувака заносить
Передоз
Тобто, компанії продали дрони... і нічого не капнуло у касу племінної династії? Це погано? Тобто, всі гроші мають йти через кишені фламіндічів?
Откату нема, якій жаль.
А ти хоч одну державну компанію з воєнного виробництва побудував? Типу тієї ж алабуги, яка клепає шахеди тисячами?
Плести почав як Трамп.Срала,мазала,ліпила - всі ворота в тісті.Набір фраз.Треба дешифровальщика.
Зеленський зазначив, що одна компанія продала одній країні тисячу перехоплювачів за $3,5 млн.

"Доларів, щоб було зрозуміло, що яка країна і куди попали ці перехоплювачі. Це немає проблем. Ми могли б цьому партнеру просто так віддати ці перехоплювачі.

зеленський, був готовий, віддати оборонну продукцію, виготовлену за бюджетні кошти, для оборони України, без оплати (опустимо питання особистої вигоди, чи відкатів), але контракт виконало привате підприємство, і тепер зеленський погрожує тому підприємству "що вони втратять держконтракти"?

неймовірна історія
"Ми могли б цьому партнеру просто так віддати ці перехоплювачі."

Як двушечку на мацкву? Ну ясно, воно ж не **** по піаніні зароблене - не своє то й не шкода.
А тим часом виробники вже який рік просять відкрити їм експорт. Але обісраний недо-сцарьок думає що може командувати приватним бізнесом як ***** на рашці.
До речі я впевнений на 100% що саме тому їх продали третій країні без БЧ - щоб легально обійти заборону.
Тому цей неголений бабуїн просто ******* про "за спиною в держави". Чмо не дало ні копійки виробникам але вважає що може розпоряджатись їх продукцією і розробками як власними.
Мерзненне дегенеративне гендлярське гнидовиння.
І головне ж все одно нічого цей рукожоп не виторгує за наші дрони, бо в нього слово "лох" на лобі світиться - скоріше наші виробники проїбуть ринки через те що тупа ублюдіна не дасть вчасно їх зайняти і будуть всі купляти американські дрони у фірм де працюють наші інженери на куплених в нас за безцінь ідеях та ліцензіях.
Не отримав свій відкат у 40 відсотків
Воно хворе...
о, дебил и ко просрали производства дронов, а теперь чешут репу почему те не хотят делать дроны в стране откатов где работников в любой момент тцкуны загребут чуть что не так. Страна простых решений. Запретить въезд этим предателям родины и санкции на них, санкции (как пуйло завещал)
