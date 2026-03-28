10 заводів з виробництва перехоплювачів будувалося за спиною держави в різних куточках світу, - Зеленський

Україні відомо про 10 заводів з виробництва перехоплювачів, які будувалися за спиною держави у різних куточках світу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеоспілкування з журналістами.

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10 заводів

"Мені відомо десь, я вам так скажу чесно, десь про 10 заводів, які за спиною держави будувались в різних куточках світу тільки для того, щоб, не дай Боже, нічого не втратити. Я вважаю, що вони втратять", - сказав президент.

Одна компанія продала тисячу перехоплювачів

Зеленський зазначив, що одна компанія продала одній країні тисячу перехоплювачів за $3,5 млн.

"Доларів, щоб було зрозуміло, що яка країна і куди попали ці перехоплювачі. Це немає проблем. Ми могли б цьому партнеру просто так віддати ці перехоплювачі. Ми в день, в принципі, виробляємо сьогодні, можемо виробляти дві тисячі, але грошей є на тисячу. Тому це не є проблемою", - зауважив він.

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За словами Зеленського, компанія порушувала питання щодо того, що вони втрачають експорт, однак, президент вважає, що "вони шкодять українському експорту". Він додав, що країна, якій було продано перехоплювачі, звернулась до України, оскільки у них відсутня бойова частина.

"Так само я був в іншій європейській державі. Тут нещодавно був з офіційним візитом. Їм також продали деяку частину перехоплювачів. Знов без вибухівки. І мене просять, а можна відправити ще операторів? Я кажу - ні", - наголосив президент.

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Він зазначив, що компанія, яка продала дрони на $3,5 млн, отримала від держави контракт на €300 млн.

"Чесно кажучи, звучить досить несерйозно", - зазначив президент.