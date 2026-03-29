Рашисты нанесли удар по Запорожскому району: погибла женщина, есть раненые

Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате вражеских атак на Запорожский район.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Первые подробности

Как отмечается, россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по Заречному. Разрушен частный дом и нежилое здание, возник пожар. Погибла 75-летняя женщина, ранен 72-летний мужчина.

В Беленьком вражеский дрон повредил частный дом. Ранен 77-летний мужчина.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

