Рашисти вдарили по Запорізькому району: загинула жінка, є поранені

Одна людина загинула, ще дві - поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

Як зазначається, росіяни ударили керованими авіабомбами по Зарічному. Зруйнований приватний будинок та нежитлова будівля, виникла пожежа. Загинула 75-річна жінка, поранений 72-річний чоловік.

У Біленькому ворожий дрон пошкодив приватний будинок. Поранений 77-річний чоловік.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

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