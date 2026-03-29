Рашисти вдарили по Запорізькому району: загинула жінка, є поранені
Одна людина загинула, ще дві - поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
Як зазначається, росіяни ударили керованими авіабомбами по Зарічному. Зруйнований приватний будинок та нежитлова будівля, виникла пожежа. Загинула 75-річна жінка, поранений 72-річний чоловік.
У Біленькому ворожий дрон пошкодив приватний будинок. Поранений 77-річний чоловік.
Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль