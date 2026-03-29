Украина ограничивает экспорт дронов на Ближний Восток ради обмена на вооружение и инвестиции, - эксперт Центра Разумкова Мельник

Индустрия дронов

Украина запрещает производителям дронов напрямую продавать продукцию на Ближний Восток, поскольку государство стремится достичь комплексного решения по обмену технологиями БПЛА-перехватчиков на вооружение и инвестиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

Война на Ближнем Востоке создает как риски, так и возможности для Украины.

Мельник отметил, что Киев хочет пакетных решений и более широких соглашений и стремится обменять разработки по перехватчикам на ракеты РАС-3 к Patriot, самолеты, другое оружие и финансирование.

По словам специалиста, экспорт БПЛА из Украины - это часть более широкого вопроса о разрешении на экспорт товаров военного назначения во время войны.

Аналитик считает, что пока не будет изменений в государственной политике в отношении такого экспорта, предложения производителей дронов могут негативно повлиять на снабжение ВСУ.

В продаже вооружений за рубеж есть свои плюсы и минусы - если речь идет о добросовестных предпринимателях (тех, кто не только заботится о своей прибыли, но и беспокоится о государственных интересах), то с ними следовало бы найти баланс, сказал Мельник.

В этой ситуации есть возможность получить инвестиции для оборонного сектора, однако всегда есть риск - частные финансовые интересы, получение прибыли, могут перевесить интересы национальной безопасности, отметил эксперт.

Он добавил, что у монархий Персидского залива есть большие деньги и наглядный опыт, особенно на фоне последних событий, что существует абсолютно непосредственная связь между безопасностью и процветанием: ранее эти страны серьезно вкладывали средства в закупку вооружений и создание собственного производства, но сейчас этот вопрос стал для них приоритетным - и Киев на уровне государственной политики мог бы найти у этих партнеров финансирование для своего оборонно-промышленного комплекса.

Сейчас Украина может предложить не просто технологические инновации, а целую экосистему по развитию защиты от иранских дронов, которые являются новой угрозой для этих стран: речь идет о совместном производстве, договоренностях об инвестициях в украинскую "оборонку" - однако для всего этого нужна четкая государственная политика, которая будет все регулировать, сказал Мельник

По его мнению, именно поэтому бизнес, желающий торговать вооружением или технологиями, должен получить соответствующие государственные лицензии от Службы безопасности Украины, Совета национальной безопасности и обороны, где действует профильная комиссия и службы экспортного контроля.