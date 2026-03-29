Україна обмежує експорт дронів на Близький Схід заради обміну на озброєння та інвестиції, - експерт Центру Разумкова Мельник

Індустрія дронів

Україна забороняє виробникам дронів напряму продавати продукцію на Близький Схід, оскільки держава прагне досягти комплексного рішення щодо обміну технологій БпЛА-перехоплювачів на озброєння та інвестиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це LIGA.net розповів cпівдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

Війна на Близькому Сході створює як ризики, так і можливості для України.

Мельник зазначив, що Київ хоче пакетних рішень і ширших угод й має на меті обміняти розробки щодо перехоплювачів на ракети РАС-3 до Patriot, літаки, іншу зброю й фінансування.

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За словами фахівця, експорт БпЛА з України - це частина ширшого питання стосовно дозволу на експорт товарів військового призначення під час війни.

Аналітик вважає, що поки не буде змін у державній політиці стосовно такого експорту, то пропозиції виробників дронів можуть негативно вплинути на постачання ЗСУ.

У продажі озброєнь за кордон є свої плюси та мінуси - якщо йдеться про добросовісних підприємців (ті, що не лише переймаються про свій прибуток, але й хвилюються про державні інтереси), то з ними слід було б знайти баланс, сказав Мельник.

У цій ситуації є можливість отримати інвестиції для оборонного сектору, однак завжди є ризик - приватні фінансові інтереси, отримання заробітку, можуть переважити інтереси національної безпеки, зауважив експерт.

Він додав, що у монархій Перської затоки є великі гроші й наочний досвід, особливо на тлі останніх подій, що є абсолютно безпосередній зв'язок між безпекою і процвітанням: раніше ці країни серйозно вкладали у закупівлю озброєнь й створення власного виробництва, але зараз це питання стало найпріоритетнішим для них - і Київ на рівні державної політики міг би знайти в цих партнерів фінансування для свого оборонно-промислового комплексу.

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Наразі Україна може запропонувати не просто технологічні інновації, а цілу екосистему із розбудови захисту від іранських дронів, які є новою загрозою для цих країн: йдеться про спільне виробництво, домовленості про інвестиції в українську "оборонку" - однак для всього цього потрібна чітка державна політика, яка все регулюватиме, сказав Мельник

На його думку, саме тому бізнес, що хоче торгувати озброєнням або технологіями, повинен отримати відповідні державні ліцензії від Служби безпеки України, Ради нацбезпеки та оборони, де діє профільна комісія та служби експортного контролю.