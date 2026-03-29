В Rheinmetall после критики Паппергером украинских дронов заявили, что вдохновляются инновациями Украины

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall опубликовал заявление, в котором выразил глубокое уважение к усилиям украинского народа по защите от российской агрессии. Это произошло после того, как генеральный директор Армин Паппергер раскритиковал украинские дроны.

Об этом говорится в посте Rheinmetall в соцсети X, опубликованном 29 марта, сообщает Цензор.НЕТ.

Что заявили в компании

"Мы с глубоким уважением относимся к невероятным усилиям украинского народа по защите от российской агрессии, которая длится уже более четырех лет. Каждая женщина и каждый мужчина в Украине вносят неоценимый вклад. Особая заслуга Украины заключается в том, что она сражается чрезвычайно эффективно даже при ограниченных ресурсах. Инновационная сила и боевой дух украинского народа являются для нас источником вдохновения", — говорится в сообщении.

Оборонный концерн выразил благодарность "за возможность поддерживать Украину теми ресурсами, которые есть в нашем распоряжении".

Что предшествовало

Напомним, что накануне директор немецкой компании-производителя оружия Rheinmetall Армин Паппергер в беседе с журналистом The Atlantic Саймоном Шустером заявил, что в украинских дронах нет ничего инновационного.

А производители беспилотников в Украине, по его словам, – "домохозяйки с 3D-принтерами на кухне".

Он также добавил, что Украина не сможет продавать свои дроны НАТО, поскольку не получит соответствующую лицензию, в частности из-за сопротивления западных регуляторов.

