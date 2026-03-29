2 794 34

В Rheinmetall после критики Паппергером украинских дронов заявили, что вдохновляются инновациями Украины

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall опубликовал заявление, в котором выразил глубокое уважение к усилиям украинского народа по защите от российской агрессии. Это произошло после того, как генеральный директор Армин Паппергер раскритиковал украинские дроны.

Об этом говорится в посте Rheinmetall в соцсети X, опубликованном 29 марта, сообщает Цензор.НЕТ.

Что заявили в компании

"Мы с глубоким уважением относимся к невероятным усилиям украинского народа по защите от российской агрессии, которая длится уже более четырех лет. Каждая женщина и каждый мужчина в Украине вносят неоценимый вклад. Особая заслуга Украины заключается в том, что она сражается чрезвычайно эффективно даже при ограниченных ресурсах. Инновационная сила и боевой дух украинского народа являются для нас источником вдохновения", — говорится в сообщении.

Оборонный концерн выразил благодарность "за возможность поддерживать Украину теми ресурсами, которые есть в нашем распоряжении".

Читайте также: Место для завода Rheinmetall в Украине уже определено, — гендиректор Паппергер

Что предшествовало

  • Напомним, что накануне директор немецкой компании-производителя оружия Rheinmetall Армин Паппергер в беседе с журналистом The Atlantic Саймоном Шустером заявил, что в украинских дронах нет ничего инновационного. 
  • А производители беспилотников в Украине, по его словам, – "домохозяйки с 3D-принтерами на кухне".
  • Он также добавил, что Украина не сможет продавать свои дроны НАТО, поскольку не получит соответствующую лицензию, в частности из-за сопротивления западных регуляторов.

Читайте также: Гендиректор Rheinmetall раскритиковал украинские дроны, а производителей назвал "домохозяйками с 3D-принтерами"

+8
Це Армін Паппергер ще не бачив Рожеве (в рот 👄його🥒) Фламінго.
29.03.2026 18:53 Ответить
29.03.2026 18:53 Ответить
+4
тільки західні дрони коштують на кілька порядків дорожче, й виробляються в значно менших обсягах
29.03.2026 19:00 Ответить
29.03.2026 19:00 Ответить
+4
Запад, кроме Америки в Иране не присутствует.
29.03.2026 19:12 Ответить
29.03.2026 19:12 Ответить
29.03.2026 18:52 Ответить
29.03.2026 18:52 Ответить
Поважають!!!
29.03.2026 18:57 Ответить
29.03.2026 18:57 Ответить
повага до українського народу і ні слова про дрони друзів "зе"
29.03.2026 18:53 Ответить
29.03.2026 18:53 Ответить
Якщо хочете довести Паппергера до інфаркту, то подаруйте йому автомобіль "Славута".
29.03.2026 19:51 Ответить
29.03.2026 19:51 Ответить
Це реакція на маніакальне бажання Зеленського компенсувати втрати бусіка з золотішком уважаємих людєй напаріть дрони всьому світу. У США без проблем є декілька типів морських дронів-камікадзе, є (і використовуються) аналогі шахедів, перехоплювачі продає Китай. Були би у нас тисячі ракет, хто би заморачівался дронами. Ну реально, що, Захід не зможе наклепать дронів яких завгодно?
29.03.2026 18:53 Ответить
29.03.2026 18:53 Ответить
Ну, чомусь захід обісрався в ірані.
29.03.2026 18:59 Ответить
29.03.2026 18:59 Ответить
Враховуючи що усі інші дуже сильно від них відстають у військовому плані то це багато каже про їх боєздатність. Й це ще не дивлячись "швидкості" прийняття рішень ЄС.
29.03.2026 19:27 Ответить
29.03.2026 19:27 Ответить
Тоесть вся уникальность заключается в дешёвой рабочей силе самой бедной страны в Европе. Дать китайцам или индусам задачу и будет дешевле ещё раза в три.
29.03.2026 19:13 Ответить
29.03.2026 19:13 Ответить
Руцькошелепний, а чому твоя параша сама не взмозі виготовляти ті дрони? Обов'язково як не азіати то індуси? Руки із дупи виросли?
29.03.2026 19:15 Ответить
29.03.2026 19:15 Ответить
мова, як я зрозумів, про собівартість американських дронів, яку можно здешевити.
29.03.2026 19:26 Ответить
29.03.2026 19:26 Ответить
в китаї мінімалка вище, ваш бізнес план не спрацює

а індії ще треба треба навчитися мити руки і не ходити в туалет на вулиці
29.03.2026 19:24 Ответить
29.03.2026 19:24 Ответить
ну, для виробництва дронів стерильна чистота то зайве, хоча може чогось і незнаю.
29.03.2026 19:27 Ответить
29.03.2026 19:27 Ответить
Можуть, але по ціні за дрон 20-50 тис. д. за звичайний фпв в них їх ніхто не купував. Ну от США вже втратили декілька коштовних літаків через небажання навчатися на українському досвіду.
29.03.2026 19:06 Ответить
29.03.2026 19:06 Ответить
ФП-1 (огненные понты) стоит 55 тыс. баксов.
29.03.2026 19:14 Ответить
29.03.2026 19:14 Ответить
Фп - це середня й дальня ланки. Аналоги ланцетів та шахедів. Там розцінки починаються зі 100 т. на засрашкі, а західні 200-500т.
29.03.2026 19:33 Ответить
29.03.2026 19:33 Ответить
Мабуба, в тебе вус відливася. З твоєї "української" мови сторчать цапівськи роги. Козломордий, сиди в свому оркостані тихенько, бо може дрон завітати
29.03.2026 19:13 Ответить
29.03.2026 19:13 Ответить
Дед с дуру правду сказал. Это у него ещё про фламингу не спросили. Вообще дипломатический скандал мог бы получится) немцы уже готовы и на миндичей глаза закрыть, абы воевали)
29.03.2026 19:11 Ответить
29.03.2026 19:11 Ответить
Дуболобий, Звідки це відомо? Так у методичці написано? За будь що нести ... про Зелю.
29.03.2026 19:17 Ответить
29.03.2026 19:17 Ответить
Ворог гине від наших дронів, а не від ліцензії.
29.03.2026 19:11 Ответить
29.03.2026 19:11 Ответить
Все вірно. Саме народу, а не державі. Люди дома друкують деталі, які мала б друкувати держава у масштабах сотні тисяч більше.
29.03.2026 19:11 Ответить
29.03.2026 19:11 Ответить
Откуда у державы такие деньжище!
29.03.2026 19:19 Ответить
29.03.2026 19:19 Ответить
Шустер фактически сказал что предприятие Паппергера производит говно, которое на раз уничтожается штуками которые украинские домохозяйки печатают на 3D-принтерах. Конечно он обиделся. А вообще герр Паппергер известный жулик.
29.03.2026 19:14 Ответить
29.03.2026 19:14 Ответить
Неужели хуже рыжей псины?
29.03.2026 19:21 Ответить
29.03.2026 19:21 Ответить
Это Европа, все не то чем кажется. Создатели миражей, повелители галлюцинаций. Согласен, Трамп тоже этим страдает.
29.03.2026 19:26 Ответить
29.03.2026 19:26 Ответить
любая кухарка может клепать дрони (Ленін )
29.03.2026 19:17 Ответить
29.03.2026 19:17 Ответить
Дрони можуть виготовляти хто завгодно і з чого завгодно, і де завгодно. Навіть домогосподарка в літній кухні. Мета України - зберегти свою дежавність і націю.
29.03.2026 19:21 Ответить
29.03.2026 19:21 Ответить
Коли смажений москаль клюне, побіжиш і до домогосподарки з 3D-принтером.
29.03.2026 19:23 Ответить
29.03.2026 19:23 Ответить
3Д принтер це корпус ,а начинка наша
29.03.2026 19:26 Ответить
29.03.2026 19:26 Ответить
з аліекспресу хіба шо
29.03.2026 19:31 Ответить
29.03.2026 19:31 Ответить
що маємо тим ворогів і вбиваємо. а цей поплапоппер чим звиздіти краще б допоміг його інноваційною зброєю, а ми зробимо висновки з тих інновацій.
29.03.2026 19:28 Ответить
29.03.2026 19:28 Ответить
Он сравнивает себя с Lockheed Martin. Кто-нибудь знает что производит Rheinmetall и где это можно увидеть?
29.03.2026 19:35 Ответить
29.03.2026 19:35 Ответить
 
 