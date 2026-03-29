У Rheinmetall після критики Паппергером українських дронів заявили, що надихаються інноваціями України

Індустрія дронів

Німецький оборонний концерн Rheinmetall оприлюднив заяву, у якій висловив глибоку повагу до зусиль українського народу у захисті від російської агресії. Це відбулося після того, як генеральний директор Армін Паппергер розкритикував українські дрони.

Про це йдеться в дописі Rheinmetall у соцмережі X, опублікованому 29 березня, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що заявили у компанії

"Ми з глибокою повагою ставимося до неймовірних зусиль українського народу у захисті від російської агресії, яка триває вже понад чотири роки. Кожна жінка та кожен чоловік в Україні роблять неоціненний внесок. Особлива заслуга України полягає в тому, що вона бореться надзвичайно ефективно навіть за обмежених ресурсів. Інноваційна сила та бойовий дух українського народу є для нас джерелом натхненням",- сказано в повідомленні.

Оборонний концерн висловив вдячність "за можливість підтримувати Україну тими ресурсами, які є в нашому розпорядженні".

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Що передувало

Нагадаємо, що напередодні директор німецької компанії-виробника зброї Rheinmetall Армін Паппергер у розмові з журналістом The Atlantic Саймоном Шустером заявив, що в українських дронах немає нічого інноваційного.

А виробники безпілотників в Україні, за його словами, – "домогосподарки з 3D-принтерами на кухні".

Він також додав, що Україна не зможе продавати свої дрони НАТО, бо не отримає відповідну ліцензію зокрема через опір західних регуляторів.

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