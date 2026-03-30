Сутки на Запорожье: 823 вражеских удара, есть погибшая и раненые

Российские войска атаковали 38 населенных пунктов Запорожской области. Погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате вражеских атак по Запорожскому и Пологовскому районам", - говорится в сообщении

Всего за сутки оккупанты нанесли 823 удара по 38 населенным пунктам Запорожской области:

Войска РФ нанесли 18 авиаударов по Заречному, Марьяновке, Долинке, Широкому, Копаням, Староукраинке, Заливному, Зоревке, Софиевке, Гуляйпольскому, Чаривному и Воздвижевке.

456 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Беленькое, Рождественку, Степногорск, Приморское, Степовое, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Щербаки, Малые Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Мирное, Гиркое, Зеленое, Солодкое, Варваривку, Доброполье, Прилуки, Цветково, Васильевское и Преображенку.

Зафиксировано 3 обстрела из РСЗО по Зализнычному и Щербакам.

346 артиллерийских ударов пришлось на Степногорск, Приморское, Степовое, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Малые Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривному, Белогорье, Зеленое, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Солодке и Гуляйпольское.

